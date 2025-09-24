名家分享～林業及自然保育署》馬太鞍溪堰塞湖壩體現況更新

大家可以把堰塞湖想像成是一個土砂堆積而成的臉盆，原先裝了9,100萬噸水，水滿之後開始向外溢流，溢流同時也會帶走堆積在盆邊的土砂，因此盆緣會出現破口並逐漸下切與沖刷，今天早上觀測到堰塞湖的壩體因此下切了80米，估計昨日（9/23）下午有6,800萬噸水流出，目前堰塞湖剩餘水量約2,300萬噸。

◎林業及自然保育署

花蓮馬太鞍溪堰塞湖帶來無可挽回的傷痛，希望家園能早日復原，不要再有新災情。

（擷取自貼文影片）

●和大家更新目前情形，今天上午以無人機空勘結果，溢流口下切了80米，目前蓄水面積約50公頃，蓄水量還有2,300萬噸（原本滿水量9,100萬噸）。

由於造成堰塞湖的堆積土方達2億立方公尺，向前延伸堆積起長達2,300公尺的壩體，經過穩定度公式計算，在水滿外溢前，暫時沒有立即潰壩風險，但一旦溢流，則壩體會遭水流沖刷而有加速破壞的風險。所以我們設定了自然溢流、颱風或大豪雨導致溢流、五弱以上地震、管湧等四種可能造成壩體破壞的情境，研擬警戒與提醒疏散機制。

由於造成堰塞湖的堆積土方達2億立方公尺，向前延伸堆積起長達2,300公尺的壩體，經過穩定度公式計算，在水滿外溢前，暫時沒有立即潰壩風險，但一旦溢流，則壩體會遭水流沖刷而有加速破壞的風險。所以我們設定了自然溢流、颱風或大豪雨導致溢流、五弱以上地震、管湧等四種可能造成壩體破壞的情境，研擬警戒與提醒疏散機制。

●why不要事先用工程手段破壞壩體或引流減少蓄水量？

堰塞湖位處偏遠山區的深谷，根本無路可及，連人員步行的路徑都沒有，當然就無法運送工程重機具，我們的工作人員是由空勤總隊直升機接運，才能搶時間在壩體安裝水位監測儀器，加上堰塞湖邊坡仍持續有土石崩塌，人員停留稍久都險象環生，遑論在上頭萬一遭受地震及豪大雨的生命危險。

花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午溢流，強勁水流如猛獸，沖毀馬太鞍溪橋。（記者羅沛德攝）

7/26，我們航遙測分署執行航拍取像任務17次，計算堰塞湖蓄水量與水位上升速率，經過專家推估，即使不再發生颱風或豪大雨，僅以日常雨量推估，堰塞湖也會在10月初自然溢流，在溢流前的短短兩個月期間，不論是技術或時效上，以工程手段改變堰塞湖都不可行，所以只能溢流前先協調執行下游疏濬、河床堤岸缺口與馬太鞍橋墩補強。

★訂定警戒及建議疏散撤離機制

除了安置水位計及即時監視鏡頭，掌握水位資訊，分析堰塞湖量體、災害風險初步評估，我們也以4種不同情境，分別訂定警戒及建議疏散撤離的防災預警機制，繃緊神經密切監測可能的溢流時間，並在八月楊柳颱風來襲時，就通報花蓮縣政府進行過首次疏散，也同步發送簡訊，提早對下游居民提出預警。這次的樺加沙颱風，就是依颱風大豪雨情境，設定警戒疏散範圍，並在9月21日通知花蓮縣政府進行疏散。

馬太鞍溪橋被溢流沖毀，剩下橋墩。（記者劉信德攝）

我們會持續嚴密監測堰塞湖剩餘壩體及湖水，並及時告警。也提醒目前紅色警戒尚未解除，請民眾不要靠近馬太鞍溪河道。

天災帶來傷痛，我們會竭盡所能降低傷害，祈求一切早日回復。

◆相關工作會議及紀錄｜

⚫ 7/26花蓮分署立即成立堰塞湖應變小組，完成查證、通報下游留意災害風險

⚫ 7/26、7/27、8/4空勤總隊直升機空勘3次，掌握堰塞湖狀況，並降落壩頂評估裝設水位計

⚫ 7/26起航遙測分署執行航拍取像任務17次，完成航照影像解算與立體建模，計算堰塞湖蓄水量與上升速率

⚫ 7/26〜8/3完成堰塞湖量體分析、災害風險初步評估、建立防災預警機制

⚫ 8/1林業保育署召開專家工作會議，研商後續應變處置重點

⚫ 8/6花蓮分署邀集下游單位召開防災分工協調會

⚫ 8/7林業保育署廖副署長率隊現勘並拜會花蓮縣政府，協商疏散撤離及應變作為，饒秘書長指示請消防局主政協調各局處積極應處

⚫ 8/11花蓮縣政府召開保全戶疏散撤離因應作為研商會議

⚫ 8/12林業保育署召開第一次專家諮詢會議

⚫ 8/12因應楊柳颱風，花蓮縣政府啟動預防性疏散避難，完成697人撤離工作

⚫ 8/12〜8/15花蓮分署於萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮召開4場地方說明會

⚫ 8/14堰塞湖應變小組會議解除警戒管制

⚫ 8/20林業保育署召開第二次專家諮詢會議、湖區架設水位計

太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

農業部成立專案小組

⚫ 8/27農業部成立專案小組召開第一次會議，設三工作分組，分別研訂重要工作項目並設定管制時程

⚫ 8/28花蓮分署召開河道疏濬協調分工會議，達成9月底前疏濬60萬噸總量目標

⚫ 8/27-9/4花蓮分署深山特遣隊9人徒步前往探勘下切至湖區路線

⚫ 9/8農業部專案小組工作分組會議，決議請就各類天候情境（包括地震）分別訂定警戒標準，適時發布警訊

⚫ 9/9內政部召開專案會議，研商地震超越基準值後，如何既有警戒機制與警報發布手段，讓民眾收到訊息快速自主疏散撤離

⚫ 9/11林業保育署召開地震之預警與發布機制研商會議，於超越震度基準時立即由縣府消防局發送細胞廣播簡訊予民眾

⚫ 9/15行政院政務會議馬太鞍溪堰塞湖應處報告案，向院長簡報說明完整因應作為及成果

⚫ 9/17花蓮縣政府召開疏散撤離專案小組分工會議，確認由縣農業處主政、相關局處配合辦理

⚫ 9/19農業部專案小組召開第2次會議，並依據專家建議請花蓮縣政府進行警戒區疏散作業

⚫9/20中央災害應變中心會議，因氣象預報雨量可能達600毫米，依據專家建議，擴大疏散範圍，並請花蓮縣府進行疏散作業

⚫9/21上午11：00發布黃色警戒與細胞廣播簡訊，提醒民眾依據政府指示採取避難措施

行政院長卓榮泰（左二）赴花蓮勘災，立委傅崐萁（右二）要求卓揆釐清堰塞湖管轄權責。（記者王峻祺攝）



⚫9/22 上午7：00發布紅色警戒，並於7：00、09：00、12：30 分別發布細胞廣播簡訊，提醒民眾依據政府指示採取避難措施

⚫ 9/23 00：00時起，共發布7次紅色警戒通報單予花蓮縣府，並於6：00發布細胞廣播簡訊提醒民眾採取避難措施；14：50 堰塞湖溢流後，於 15：00、16：30再度發布細胞廣播簡訊提醒民眾儘速避難。



解說影片連結按此



本文經授權轉載自林業及自然保育署臉書

