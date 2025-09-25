自由開講》清潔隊員與市長 同樣「圖利」觀感有別

◎ 褚天安

最近兩起公務員涉及「圖利」的事件，引發截然不同的反應。一件是清潔隊員把回收來的舊電鍋送給拾荒老婦，結果被依貪污罪起訴；另一件是前市長任內的都市計畫變更，被質疑圖利特定財團。前者引來社會的同情，後者則遭遇嚴厲的質疑，差別究竟在哪裡？

首先是動機，清潔隊員只是覺得舊電鍋還能用，乾脆送給需要的人，幾乎沒有私利可言，這份善意讓「圖利」的罪名顯得僵硬，也讓人覺得法律過於不近人情；反觀都市計畫，背後涉及的是數百億甚至上千億的巨大利益，決策者即使再三辯解，外界仍會懷疑是否受到龐大利益影響。

其次是利益規模，清潔隊員送出的只是微不足道的二手電鍋，就算被認定圖利，實質價值也有限，但都市計畫卻可能讓財團獲取天文數字般的利益，這不是個人小恩小惠，而是關係到城市發展、公共資源與全民福祉。

最後是職責與社會期待的差異，清潔隊員的責任是維護環境，人們對他的期待是勤奮與善良，因此當他因善意受罰，社會自然產生同情；市長則是城市的最高決策者，必須確保每一個決策符合公共利益，遠離私利干擾，當決策被質疑圖利財團，就觸動了人民對權力濫用最深的疑慮。

兩件事都涉及「圖利」，卻因動機、利益規模與職責期待不同，讓社會給出了完全不同的評價。小人物的善意引來憐惜，大人物的爭議則必須接受檢驗，若一味將質疑訴諸政治追殺，只會讓人覺得是一齣「歹戲拖棚」。

（作者為高中退休教師）

