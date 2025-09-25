晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》清潔隊員與市長 同樣「圖利」觀感有別

2025/09/25 09:00

◎ 褚天安

最近兩起公務員涉及「圖利」的事件，引發截然不同的反應。一件是清潔隊員把回收來的舊電鍋送給拾荒老婦，結果被依貪污罪起訴；另一件是前市長任內的都市計畫變更，被質疑圖利特定財團。前者引來社會的同情，後者則遭遇嚴厲的質疑，差別究竟在哪裡？

前台北市長柯文哲（中）日前因涉案到台北地院出庭，中午休庭時，柯手捧餐盒離去。（資料照）前台北市長柯文哲（中）日前因涉案到台北地院出庭，中午休庭時，柯手捧餐盒離去。（資料照）

首先是動機，清潔隊員只是覺得舊電鍋還能用，乾脆送給需要的人，幾乎沒有私利可言，這份善意讓「圖利」的罪名顯得僵硬，也讓人覺得法律過於不近人情；反觀都市計畫，背後涉及的是數百億甚至上千億的巨大利益，決策者即使再三辯解，外界仍會懷疑是否受到龐大利益影響。

其次是利益規模，清潔隊員送出的只是微不足道的二手電鍋，就算被認定圖利，實質價值也有限，但都市計畫卻可能讓財團獲取天文數字般的利益，這不是個人小恩小惠，而是關係到城市發展、公共資源與全民福祉。

最後是職責與社會期待的差異，清潔隊員的責任是維護環境，人們對他的期待是勤奮與善良，因此當他因善意受罰，社會自然產生同情；市長則是城市的最高決策者，必須確保每一個決策符合公共利益，遠離私利干擾，當決策被質疑圖利財團，就觸動了人民對權力濫用最深的疑慮。

自由開講》清潔隊員與市長 同樣「圖利」觀感有別台北市一名清潔隊員日前因轉送一個回收電鍋給一名拾荒老嫗，遭《貪污治罪條例》起訴，引發輿論譁然。示意圖。（資料照）

兩件事都涉及「圖利」，卻因動機、利益規模與職責期待不同，讓社會給出了完全不同的評價。小人物的善意引來憐惜，大人物的爭議則必須接受檢驗，若一味將質疑訴諸政治追殺，只會讓人覺得是一齣「歹戲拖棚」。

（作者為高中退休教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書