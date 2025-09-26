自由開講》面對疾病 應謹慎評估療效與風險

◎黃金舜

美國白宮網站於美東時間9月22日，發布關於乙醯胺酚（Acetaminophen）以及自閉症（Autism）具有關聯性的相關證據之新聞稿，川普甚至於記者會中提及「這個藥不好，不要吃這個藥，不吃沒有壞處的...別吃泰諾（Tylenol）！」川普直接點名之「泰諾」即主成份為乙醯胺酚之止痛藥，泰諾數年前已退出臺灣市場，目前國內最知名之同成份藥物為普拿疼（Panadol）。

美國總統川普22日於白宮宣布，懷孕期間服用含「乙醯胺酚」（普拿疼主成分）的止痛藥，恐增加胎兒罹患自閉症的風險，引發巨大爭議。（彭博檔案照）

川普身為美國總統，發言應更加謹慎，其並非醫藥專業人員，卻在缺乏確切證據的情形下以前述誇大的方式宣傳要大家不要服用特定藥物，我身為藥師感到非常不妥，也擔心其這樣的言論恐將造成部分病人延誤病情，對孕婦而言，恐將因此對自身或胎兒造成更大的傷害。

面對疾病，藥品及各類醫療方式本就有其風險，以乙醯胺酚而言，若在短時間內服用過量，便有造成猛爆性肝炎的風險，但只要遵照醫師、藥師指示，於安全劑量內服用，於絕大多數情形，對病人而言應是非常安全的。

美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）於同日發布之新聞搞，表示已啟動修改乙醯氨酚藥物標籤的程序，以反映目前證據所顯示的潛在風險，並通知全美醫師。

然而，無論白宮或是食藥局的新聞稿，其實皆表示目前僅有部分研究認為乙醯胺酚與自閉症可能有關聯性，仍無法肯認二者間具有因果關係。昨日美國婦產科醫學會（American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG）更發布新聞稿，表示在評估孕婦用藥時，應謹慎評估風險與療效，而非過度強調仍缺乏實際證據之潛在風險。

美國婦產科醫師學會（ACOG）表示，總統川普關於懷孕期間使用止痛劑泰諾（Tylenol）的相關公告，「對懷孕患者傳達的訊息有害且令人困惑，相當不負責任」。（路透檔案照）

我身為藥師，也肯定美國產科醫學會的新聞稿，以目醫藥相關領域研究，並未有相關證據證明孕婦服用乙醯胺酚與小孩自閉症之間具有因果關係，也再次呼籲國人應相信醫藥專業，生病找醫師，用藥問題找藥師。兼以建立「自我照護」（Self-Care）的概念，建立健康生活習慣，理解自身包含食品、藥品過敏等情形，為自己的健康負責，守護自身及全體國人健康，促進健保永續。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

