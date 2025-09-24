曹興誠八不居士》休息，是為了走得更遠、戰得更久

在大罷免期間，我倡議以「抗共保台」為核心訴求，獲得超過一百二十萬份連署支持。 雖然大罷免未能成功，但已重挫國民黨親共賣台的氣焰。

◎ 曹興誠

上週我飛來美國度假。

自2022年返台投入抗共保台，轉眼已過三年多。除了去年11月短暫到東京六天，其餘時間我都沒有出國，專注於工作，可謂兢兢業業。

「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠（前排右三）與多位罷免團體志工努力，大罷免獲得超過120萬份連署支持。（資料照）



成果如何？我認為尚可。

我兩度被中共國台辦列入懲戒名單，這代表我的言行確實對他們造成打擊。

因反對暴力而遭到恐嚇威脅，是光榮，而非恥辱。

在大罷免期間，我倡議以「抗共保台」為核心訴求，獲得超過一百二十萬份連署支持。

雖然大罷免未能成功，但已重挫國民黨親共賣台的氣焰。

今年9月3日，中共舉行大閱兵，國民黨除了洪秀柱，無人敢前往觀禮，可見大罷免對他們的震懾效果。

三年來，我承受了中共在台地下黨徒的無數攻擊、謾罵和醜化。

這在所難免。我擋住了惡狗的路，遭狂吠撲咬，也是理所當然。

主權在民是天理 抗共保台終將勝利

大罷免未竟其功，志工們難免一時沮喪。但從長遠看，我們終將勝利。

因為我們與天理公道站在同一邊。

「主權在民」，台灣只屬於台灣人，不屬於中共，這是天理。

獨派團體舉行記者會，籲舉辦「住民自決」全國性公投，落實台灣人民以民主方式，決定自己的政治地位。（記者廖振輝攝）

武力統一，是侵略、霸凌，是殺人放火、打家劫舍；這絕對違反文明與公道。

違背天理公道者，必將滅亡。中共如此，那些親共出賣台灣的人亦然。

不要被他們當下的囂張跋扈所迷惑。報應終將降臨，只是時候未到。

休息，是為了繼續奮戰。

讓我們互相勉勵，共同前行。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

