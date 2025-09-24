晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》休息，是為了走得更遠、戰得更久

在大罷免期間，我倡議以「抗共保台」為核心訴求，獲得超過一百二十萬份連署支持。 雖然大罷免未能成功，但已重挫國民黨親共賣台的氣焰。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/09/24 17:00

◎ 曹興誠

上週我飛來美國度假。

自2022年返台投入抗共保台，轉眼已過三年多。除了去年11月短暫到東京六天，其餘時間我都沒有出國，專注於工作，可謂兢兢業業。

曹興誠八不居士》休息，是為了走得更遠、戰得更久「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠（前排右三）與多位罷免團體志工努力，大罷免獲得超過120萬份連署支持。（資料照）

成果如何？我認為尚可。

我兩度被中共國台辦列入懲戒名單，這代表我的言行確實對他們造成打擊。

因反對暴力而遭到恐嚇威脅，是光榮，而非恥辱。

在大罷免期間，我倡議以「抗共保台」為核心訴求，獲得超過一百二十萬份連署支持。

雖然大罷免未能成功，但已重挫國民黨親共賣台的氣焰。

今年9月3日，中共舉行大閱兵，國民黨除了洪秀柱，無人敢前往觀禮，可見大罷免對他們的震懾效果

三年來，我承受了中共在台地下黨徒的無數攻擊、謾罵和醜化。

這在所難免。我擋住了惡狗的路，遭狂吠撲咬，也是理所當然。

主權在民是天理 抗共保台終將勝利

大罷免未竟其功，志工們難免一時沮喪。但從長遠看，我們終將勝利。

因為我們與天理公道站在同一邊。

「主權在民」，台灣只屬於台灣人，不屬於中共，這是天理。

獨派團體舉行記者會，籲舉辦「住民自決」全國性公投，落實台灣人民以民主方式，決定自己的政治地位。（記者廖振輝攝）獨派團體舉行記者會，籲舉辦「住民自決」全國性公投，落實台灣人民以民主方式，決定自己的政治地位。（記者廖振輝攝）

武力統一，是侵略、霸凌，是殺人放火、打家劫舍；這絕對違反文明與公道。

違背天理公道者，必將滅亡。中共如此，那些親共出賣台灣的人亦然。

不要被他們當下的囂張跋扈所迷惑。報應終將降臨，只是時候未到。

休息，是為了繼續奮戰。

讓我們互相勉勵，共同前行。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書