綠學院》生物多樣性如何定價？多少錢便宜，多少錢合理？誰說了算？

生物多樣性聽起來很高大上，但實際上生物多樣性如何被管理？生物多樣性如何定價？一隻鳥100元？300元？誰合理？誰說了算？
綠學院

綠學院

2025/09/27 16:00

◎柳婉郁

許多年前我們曾經介紹《碳如何定價？一噸100元太便宜，300元就合理？誰說了算？》，提到人類正在替碳進行定價，把它貼上價格標。好不容易碳費上路了，綠色工作者就琢磨要往前更推進一步，不如也來替生物多樣性定價吧，如何？

（取自貼文）（取自貼文）  

生物多樣性聽起來很高大上，但實際上生物多樣性如何被管理？生物多樣性如何定價？一隻鳥100元？300元？誰合理？誰說了算？

五種生物多樣性的定價方式

除了人類會吃、會用的生物之外，生物多樣性通常沒有交易市場可以進行買賣，所以要算價值或價格時，會因為沒有參考點，致使不容易計算。要回答這個問題，跟碳一樣，同樣需要「非市場價值評估」，也就是幫沒有市場的東西算出價值或價格。碳定價有兩種定價方式，而生物多樣性則有五種定價方式：

●方式一：直接市場法

不是所有生物都有人類想吃、想用，例如我們很難想像有人想吃糞金龜，但對於森林木材、藥用植物、漁業資源等本來就有市場價格的生物，可以直接用市價反映其價值。此外，棲地銀行（Habitat Banking）和生物多樣性信用（Biodiversity Credits）也日漸活躍。像澳洲的Habitat Hectares、英國的Biodiversity Units，開發者若破壞棲地，便需支付補償費來購買相對應的生物信用額度。

●方式二：替代成本法

這種方法強調「如果沒有自然功能，我得花多少錢自己搞出來？」例如：濕地消失後，必須砸錢建人工滯洪池、水質淨化設施、巡護、維護、規劃管理費用，通通算進來。

●方式三：顯示性偏好法

這類方法觀察人們的實際行為，看人們願意怎麼花錢，間接推估自然價值，例如如果大家願意千里迢迢為賞鳥、賞蝶、拍花海而來，那就可以用門票收入、停車收入、餐飲住宿收入推估其經濟價值；或是一棟面對濕地、森林或自然公園的房子會比一般住宅高價，就可以間接推估自然價值。

●方式四：描述性偏好法

這是問卷調查的經典應用，直接問你願意花多少錢。例如問民眾「你願不願意多繳多少稅來保護某個物種？」或是透過不同保育方案模擬（如A方案保護鳥類、B方案保護濕地），看受訪者偏好哪個，再推估其「願付價格」。

●方式五：生態系服務估值法

我們比較容易想像替一間綠色新創公司估值，而替生物多樣性估值就很難，因為生物多樣性支持許多生態系服務，比如授粉、水質淨化、碳匯、病蟲害調節等，大自然的商業模式實在是太鬼斧神工，AI在它面前根本只是個單細胞生物。那麼要怎麼估值呢？學界常用的方法是先辨認出各種生態系服務的功能，然後將它們轉換成經濟價值。例如，透過計算授粉服務為農業生產帶來多少收益、濕地淨水功能替代人工水處理設施可省下多少成本、森林固碳功能相當於多少碳交易價格，最後我們把這些價值相加，形成對整體生物多樣性的「間接估值」。這種方法的挑戰在於必須跨領域整合生態學、經濟學與社會科學，但它的好處是能更全面地反映自然資本的真實價值。

你可能覺得，生物多樣性的定價方式，跟碳的定價方式好像不太一樣，其實背後的思維是一致的：都是在用「非市場價值評估」的方法，把沒有市場價格的公共財轉換成可以被理解、比較甚至交易的數字。碳的定價透過「每噸多少錢」的方式內部化外部成本，而生物多樣性的估值則是透過各種間接推算，將原本免費的自然功能顯性化。兩者的共同點在於，都是希望透過價格機制，讓決策者、企業和社會更正視自然的價值。只是不要期待生物多樣性能像碳一樣，變成金融市場上的標準化商品，它的多樣性與複雜性，註定了它需要更多元、更彈性的估值方式！

本文經授權轉載自〔綠學院〕生物多樣性如何定價？多少錢便宜，多少錢合理？誰說了算？

