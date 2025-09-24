名家分享～世界特種部隊與軍武資料庫》「堰塞湖」能用軍事爆破移除嗎？看國際三大經典案例的啟示

為逝者哀悼、為家園祈福的同時，這場災害再度提醒我們：「堰塞湖」絕非遙遠的自然現象，而是在山區極端降雨、地震、崩塌情境下，隨時可能爆發的潛在災害源頭。

2025年9月23日，受颱風「樺加沙」豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游的堰塞湖出現溢流，沖毀馬太鞍溪橋，宛如海嘯過境沖入光復鄉市區，多處低窪建築一樓被淹，一些年長者反應不及逃生，造成慘重傷亡。

截至24日中午，中央災害應變中心初步統計14人死亡、18人受傷、124人失聯。由於傷亡嚴重，國軍也投入第2作戰區兵力，第一波派遣448員官兵，以及AAV7兩棲突擊車2輛、3.5噸載重車29輛、工程機具6部等裝備，協助地方政府執行災後復原任務。

#能以軍事手段處理堰塞湖嗎？

面對高懸在河谷中的不定時炸彈，是否只能被動承受，等待監測數據的攀升與撤離警報的發布？在現代軍事科技下，還能有更積極的作為嗎？

首先說明，這篇內容不是指責政府，因堰塞湖的處理是一門涉及地質學、水利工程學與風險管理的複雜科學，沒有任何一種方法是萬靈丹。

每座堰塞湖的成因、材質、規模與所處的環境都獨一無二，最佳的處理方案，永遠奠基於科學、嚴謹的現場勘查與風險評估之上。

這篇只是舉國外主動處理的例子，在「評估有機會」的情況下，用何種方式主動化解堰塞湖的巨大風險。

案例1：#爆破開出人工溢洪道

1964年4月，位於中亞塔吉克的澤拉夫尚河谷發生大規模山崩，約1,500至2,000萬立方公尺的土石瞬間傾瀉而下，堵住河道，形成一座巨大的天然堰塞壩。

壩體高度經測量達150至220公尺，下游的古城撒馬爾罕面臨毀滅性的洪水威脅，若堰塞湖潰決，數十萬居民恐遭洪峰衝擊。為了化解危機，當時的蘇聯政府緊急動員龐大工程與軍事力量，決定以爆破為主，結合機械開挖的方式，控制湖水釋放。

解密的報告指出，兩次定向爆破共使用約250噸炸藥，清除超過23萬立方公尺的堆積物，在壩體上切出一條深約40至50公尺的人工溢洪道，逐步引導湖水下泄，避免了瞬間潰壩造成的毀滅性災害。

案例2：#開挖為主與定向爆破為輔

2008年5月，四川汶川發生強震，導致全區形成257座堰塞湖，其中規模最大的唐家山堰塞湖，蓄水量高達2.5億立方公尺，威脅下游綿陽、江油等城市上百萬人口安全。一旦潰決，洪峰將以驚人速度下泄，造成毀滅性災害。

為了化解這場危機，中國政府緊急動員軍隊與工程單位，晝夜趕工開挖導流通道。行動中，重型機械負責大規模挖掘，而小規模爆破則用於移除堅硬岩體，確保導流渠深度與寬度符合排洪需求。

經歷數週奮戰，最終開出一條數百公尺長，10公尺深、7公尺寬的人工溢洪道，於6月10日成功引導湖水有序下泄，讓水位逐步下降。

案例3：#完全用挖掘引流

1959年8月，美國蒙大拿州發生一次芮氏規模約7.3的強震，引發巨大的山體滑坡，超過3,800萬立方公尺的土石瞬間傾入麥迪遜峽谷，堵塞了麥迪遜河，在數週內形成了一座名為「地震湖」（Quake Lake）的危險湖泊。

美國陸軍工兵團評估，若湖水持續上升導致壩體潰決，毀滅性的洪水將席捲下游的麥迪遜河谷，嚴重威脅艾尼斯鎮（Ennis）等聚落。為防止災難發生，美國陸軍工兵團迅速介入，展開美國西部史上最大規模的緊急工程動員之一。

工兵團首先評估了使用炸藥爆破的方案，但考慮到堰塞壩體積過於龐大、地質不穩，且爆破可能引發更失控的洪水或二次崩塌，最終決定放棄，改採風險較低、但更耗時的機械開挖，動用大量推/挖土機等重型設備，開鑿一條人工溢洪道。

整個工程歷時約一個月，最終成功在壩頂開鑿出一條寬約76公尺、深達15公尺的穩定泄洪通道。湖水得以透過通道有序排放，水位被有效控制，壓力逐步降低，最終化解了這場可能造成巨大傷亡的潰壩危機。

因為超高的挖掘效率，此事件至今仍被視為全球應對堰塞湖威脅時，最經典、最成功的工程案例之一。

#成功案例其實難以複製！

看到光復鄉的災情，再對照前面幾個國外的成功案例，很多人心裡可能會有個更大的疑問：「既然有這麼多方法，為什麼我們不早點把它處理掉？」

這確實是個非常實際的問題，但我們必須先理解一個殘酷的現實：前述三個被寫入教科書的經典案例，是在全球數百個堰塞湖威脅中，極少數具備了合適條件、並且最終成功化解的例子。

在絕大多數的狀況下，工程人員面對的，其實是「想做也未必能做」的巨大困境，原因：

1、工程根本到不了、也動不了： 首先，很多堰塞湖都在人跡罕至的深山裡，道路早就斷了，大型的開挖機具根本進不去。更何況，如果堰塞湖的規模大到像座小型水庫，那任何工程的難度和風險都會高得嚇人。

2、壩體其實非常脆弱： 台灣的堰塞湖，大多是地震或颱風後，由鬆散的土石和碎岩臨時堆起來的，結構非常不穩定。

這就像玩疊疊樂一樣，你只要稍微動它一下，就可能「嘩啦」一聲，讓整個壩體瞬間崩塌，反而立刻引發更恐怖的大洪水。

3、無法承擔「賭一把」的失敗風險： 任何大型工程都需要投入巨大的時間和金錢，而且還不保證百分之百成功。

政府單位必須評估，萬一工程失敗，引發了更嚴重的災害怎麼辦？盲目「賭一把」的後果，任何人都承擔不起。

所以，有時候「暫時不做任何工程介入」，全力做好24小時的監控，並制定好完善的疏散計畫，反而是權衡所有風險之後，最負責任、也是最無奈的決定。

本文經授權轉載自世界特種部隊與軍武資料庫臉書

