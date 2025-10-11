自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》沒有人能真正撤離戰場－加薩的困境與國際的沉默和表態

2025/10/11 21:00

◎ 劉哲廷

以色列軍方曾於九月十七日公開表示，在加薩市攻擊了一百五十處目標，並且「仁慈」地增開一條道路，限時四十八小時讓平民南撤。這種語言把暴力粉飾成秩序：我們轟炸，但也給你逃命的選項。問題在於，這並不是「生存」的保證，而是另一場災難的開端。

以色列軍方持續炸毀更多加薩市民宅，迫使許多人逃離家園。（路透檔案照）以色列軍方持續炸毀更多加薩市民宅，迫使許多人逃離家園。（路透檔案照）

南部長期糧食短缺、醫療癱瘓，帳篷像沙漠裡的幽靈城。加薩人不願撤離，並非不懂危險，而是明白：失根比死亡更漫長。一名教師阿邁德直言：「誰能保證我們回得來？」戰爭裡，家園不只是房子，而是「存在」本身。被迫流亡的人，不僅失去住所，更失去語言與社群。

這樣的撤離命令，與1948年Nakba（災難日）的驅逐歷史驚人相似。當年七十多萬巴勒斯坦人被迫逃離，直至今日仍無法返鄉。於是傳單一落，加薩人立刻意識到這不是臨時措施，而可能是另一場放逐。撤離若是人道，為何沒有人保證他們能返回？

更殘酷的是，軍方在語言裡製造假象。留下的人被視為「自取滅亡」，離開的人則被說成「自願放棄土地」。兩種結果都能被解釋為以色列的正當性。這就是戰爭裡的冷酷語法：你做任何選擇，都是錯的。

最初，國際社會的沉默與零散表態，讓這一切成為可能。新聞不斷報導死亡數字，卻如同天氣預報般麻木。當世界習慣了三十人、五十人、數百人的死亡數據，真正的血與哭喊就被抹消。

「最可怕的不公義，不是來自暴君，而是群眾的冷漠。」－－然而，短短的幾日出現了新的動態：法國、比利時等六個國家宣布承認巴勒斯坦國，加上先前的英國、加拿大、澳洲及葡萄牙，已有十國承認巴勒斯坦。至今，全球逾八成聯合國成員承認巴勒斯坦國。這些外交表態雖然無法立即保護加薩人，但至少提醒世界，對巴勒斯坦存在的承認與正義訴求，仍在國際政治中持續發聲。

更要警覺的，是語言的暴力。軍方口中的「目標」取代了家庭、醫院與街道，掩蓋了血肉的真實。當屠殺被翻譯成數據，它就像工業報告而非人間慘劇。另一個陷阱是「人道通道」：表面是仁慈，實際卻是為轟炸鋪路。給你一條撤離的走廊，意味著其他地方可以理直氣壯地夷平。這是語言上的失敗，也是人類道德的潰散。

於是，「撤離」失去意義。它不是通往安全，而是進入無止境的暫時狀態。當流亡時間拉長，它就轉化為永久的放逐。這正是阿邁德寧願死在家中的理由：

死亡至少終結於熟悉的土地，而流亡意味著永遠沒有歸宿。

這不只是一次軍事行動，而是新的民族記憶創傷。以色列若奪取加薩市，受害的不僅是領土，更是巴勒斯坦存在的一部分。這種剝奪將世代相傳，轉化為新的仇恨與悲痛。

以色列的命令是：走，否則死。巴勒斯坦人的回應是：走，等於死。這兩種死亡揭示整個世界的荒謬。當國際社會接受「撤離令」這樣的語言，我們其實已默許了放逐與屠殺。

流離失所的巴勒斯坦人，帶著行李逃離加薩戰區。（歐新社檔案照）流離失所的巴勒斯坦人，帶著行李逃離加薩戰區。（歐新社檔案照） 

真正令人恐懼的，不是加薩的天空下雨，而是全世界在雨聲中閉上眼睛。如果我們不拆解這些語言陷阱，未來任何政權只要武力足夠，都能用「撤離」取代「驅逐」，用「目標」取代「生命」。而那些外交承認與表態，提醒我們－－即使沉默與麻木存在，國際政治仍有力量為正義發聲。

（作者為詩人，自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書