評論 > 社群

名家分享～劉哲瑋》馬太鞍堰塞湖溢流 花蓮縣府應變有問題

縣府真的很有問題，中央政府（林保署）從7月開始檢測並公告，網路上都能找到這些紀錄。9月23日下午2點50分壩頂溢流時，中央已在監測系統中公告與預估。
2025/09/24 13:30

◎ 劉哲瑋

因為住光復兩年多，我在這不是只教書，我深入部落了解當地人，跟學生家長維持良好溝通關係，我假日幾乎都在鄉內、部落裡，這裡的人情網絡綿密，但為何災難至此，縣府還沒有提供什麼實質上幫助當地人的避難資訊？

馬太鞍溪堰塞湖監測情況。（圖擷自馬太鞍溪堰塞湖監測紀實網站）馬太鞍溪堰塞湖監測情況。（圖擷自馬太鞍溪堰塞湖監測紀實網站）

縣府真的很有問題，中央政府（林保署）從7月開始檢測並公告，網路上都能找到這些紀錄。9月23日下午2點50分壩頂溢流時，中央已在監測系統中公告與預估。

結果，發布紅色警戒後，縣府認為有二樓以上的民宅，可以不用強制撤離，導致許多民眾在警戒區內的街上，然後洪水來了受困，有人在車內被洪水沖走，有人受困抱著柱子跟逃至屋頂…

（取自貼文）（取自貼文）

之後，我更收到收容所空間不足，代表縣府一開始規劃就有問題，且光復國中、光復商職就在警戒區內，為何還讓民眾進去避難？是讓百姓去避難還是尋死？

我在光復教書兩年半，上個月8/13在光復村中心，那次撤離我沒收到警報，一個人睡到晚上11點出門，才發現路上沒人，原來要撤離…

（取自貼文）（取自貼文）

然後，縣長前一天還可以去韓國，之後急著回國，根本不知道事情輕重緩急！

（作者為教師、曾在花蓮光復任教）

本文經授權轉載Lâu Thiat Uí 臉書

