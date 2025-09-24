晴時多雲

自由開講》台灣主權只屬於台灣人、獨立是常識

2025/09/24 12:55

◎林逸民

近來，許多台灣人終於開始討論「台灣主權未定論」，這對民主運動的先進來說，是已經提出幾十年的老議題，但是對大部分台灣人來說，卻可能是第一次聽過，或首次認真思考。

基本上，回顧歷史與放眼未來，所有的主權，當然都是未定，人類歷史上有無數的國家誕生，也有無數的國家滅亡，所有的國家與政權終有一天都會滅亡，而新的國家政權會不斷誕生，哪有所謂「已定」這種事？

本土社團強調，1952年的舊金山和約，日本僅放棄台灣主權，並未移轉給中華民國（ROC）或中華人民共和國（PRC）。（資料照）本土社團強調，1952年的舊金山和約，日本僅放棄台灣主權，並未移轉給中華民國（ROC）或中華人民共和國（PRC）。（資料照）

北美十三州殖民地，本來主權屬於大英帝國，經過獨立戰爭，最後反而是英國第一個承認美國主權；新加坡本屬於英屬馬來西亞，馬來西亞先獨立，又把新加坡踢出聯邦「被獨立」，一直到現在，都還是不斷有主權變動，例如我們的友邦索馬利蘭，從索馬利亞中獨立而出。

主權獨立也與從何而來無關，美國開國先賢富蘭克林，提出美洲殖民地與英國跨海相隔數十年，早已是不同民族，美國建國精神領袖派恩則是獨立戰爭前才剛自英國遷居美洲，他提出獨立就是《常識》。

台灣位於歐亞大陸與太平洋的要衝，近代經歷主權變動頻繁，明帝國只控制到澎湖，認為台灣「化外之地」，當荷蘭人前來，沈有容不勝其擾，向荷蘭人說台灣「自古不屬中國」，建議前往，於是台灣有了荷蘭時代。大清帝國成立時也沒有台灣，當時屬於鄭氏東寧王國。之後，清帝國控制台灣西部一部分，未及全島，到甲午戰爭戰敗，簽下《馬關條約》割讓給日本。此時台灣人先自行獨立建立台灣民主國，因而日本又發動乙未攻台戰爭攻打台灣，台灣進入日本時代，才有政權統治全島。

清帝國是割讓台灣，並非租借，更別說台灣人已經先獨立建民主國，才被日本消滅，日本若要歸還，當然也是還給台灣人民。

台灣日本時代期間，清帝國滅亡，袁世凱為首的北洋系統成立五色旗中華民國，成立時沒有台灣，北洋中華民國遭蔣介石北伐滅亡，成立青天白日滿地紅旗中華民國，所謂國民政府，成立時也沒有台灣，最終蔣介石下野，將國民政府交給李宗仁，旋即滅亡，中國共產黨成立中華人民共和國，成立時也沒有台灣。所以各個中國，成立時都沒有台灣。

蔣介石軍閥集團，在國民政府的最後，違反李宗仁的命令，私自盜取國民政府的軍事與財政資產，前來盟軍許可他代管的台灣，聲稱「復行視事」，其實就是成立新政權，也就是「中華民國在台灣」，但是蔣介石心懷大中國主義，還夢想能「反攻大陸」，所以誑稱自己仍是中國，為了合理化自己的幻想，所以發明曲解《開羅宣言》、《波茲坦宣言》各種理論，聲稱他在中華民國在中國的國民政府時代就已經擁有台灣。

我們根據常識就可知道，簽約前的合作意向書，或是共同聲明，都沒有法律效力，更別說自己翻譯成中文胡亂填上簽名，更是滑天下之大稽。真正的有效力的文件，只有《舊金山和約》。而其中只要求日本放棄台灣，並沒有將台灣歸屬於中國。

日本放棄台灣後該將台灣歸給誰呢？當然只有台灣人民，台灣是台灣人的台灣，台灣主權只屬於台灣人。

很不幸的，由於冷戰美國「聯中制蘇」的戰略需求，以及中共也想併吞台灣的因素，所以美國有很長時間採取「戰略模糊」，對台灣的主權歸屬問題語焉不詳，以至於這些謊言都無人駁斥。但如今情勢已經完全不同，美國帶頭釐清聯合國大會二七五八號法案，也就是中國歸中國，台灣歸台灣，台灣從來都只屬於台灣人民自己。

台灣聯合國協進會於今年9月13日參與「為台灣加入聯合國而走」活動，大家齊呼守護台灣自由。（資料照，台灣聯合國協進會提供）台灣聯合國協進會於今年9月13日參與「為台灣加入聯合國而走」活動，大家齊呼守護台灣自由。（資料照，台灣聯合國協進會提供）

更根本的是，不論是個人，還是組織，還是國家民族，當然都要獨立自主，獨立的確就是常識，把自己的命運交給別人，是最不切實際的，台灣自己的歷史就深深告誡台灣人這點：千萬別再重蹈「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」覆轍。別人當然只會最關切別人的利益，只有自己掌握自己的命運，才是務實生存發展的最好辦法。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

