評論 > 社群

群眾之事》關於馬太鞍堰塞湖 與中央應變時間表

馬太鞍堰塞湖，是7月薇帕颱風時形成，9000萬噸的水，跟南化水庫一樣，現在只是「溢流」，就這麼嚴重，如果「潰堤」會更慘。
群眾之事

群眾之事

2025/09/24 08:00

◎ 林智群律師（klaw）

大家應該知道的資訊：

馬太鞍堰塞湖相對位置示意圖。（取自貼文）馬太鞍堰塞湖相對位置示意圖。（取自貼文）

1.馬太鞍堰塞湖面積140公頃，是大安森林公園的5-6倍。

2.今天溢流的水量只有堰塞湖的1/6。

3.堰塞湖所在位置，沒有任何道路可以運送大型機具上去。

4.壩體鬆軟，處理不好反而會潰堤，水亂衝下山，誰要負責？

5.壩體鬆軟，工作人員會危險。

那些說怎麼不趕快處理的鍵盤專家，可以自告奮勇去處理看看。

----------------------------------------------------------------------

「同步加映」

像這種大型堰塞湖，只能「監測」+「發生危險時，警示、疏散或撤離人員」，沒辦法用炸的，炸開，下游會很慘。

中央應變時間軸之一。（資料來源馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，取自貼文）中央應變時間軸之一。（資料來源馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，取自貼文）
中央應變時間軸之二。（資料來源馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，取自貼文）中央應變時間軸之二。（資料來源馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，取自貼文）

中央政府從7月到現在，做了這些事情。

中央應變時間軸之三。（資料來源馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，取自貼文）中央應變時間軸之三。（資料來源馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，取自貼文）

中央應變時間軸之四。（資料來源馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，取自貼文）中央應變時間軸之四。（資料來源馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，取自貼文）

#馬太鞍溪堰塞湖監測紀實

本文經授權轉載自林智群律師（klaw）臉書、林智群律師（klaw）臉書

