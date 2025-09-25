民主之盾》雙城論壇的政治意涵：交流或是統戰

若要客觀評價，應以程序與責任分工來看，而不是訴諸情緒宣洩來從事政治或黨派攻擊。本文從行政程序面、責任歸屬面、事實矛盾面和邏輯可能面來分析雙城論壇所引發的爭議。

◎ 蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

上海臺北的雙城論壇的緣起是2010年臺北市長郝龍斌開始第一次舉辦，之後由上海和臺北輪流辦理，目前已經舉辦了15次（其中三次因為疫情關係改成線上會議）。

第15次的雙城論壇於2024年12月17日在臺北舉行，中國派上海市副市長華源來臺與臺北市市長蔣萬安進行交流。2025年的雙城論壇（第16次）原本預計9月25日到27日在上海舉辦。

2024年台北上海雙城論壇，雙方簽署合作備忘錄，台北市長蔣萬安（後排中）、副市長林奕華（後排右）與中國上海市府副市長華源（後排左）見證。（資料照）

臺北市政府於9月11日將相關行程送至大陸委員會和相關部會進行審理，9月19日相關部會達成初步共識。臺北市政府於9月22日早上宣布，臺北上海城市論壇（雙城論壇）原規劃本月舉行，但評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經完整考量，雙方決定不在9月辦理；臺北市政府強調，雙城論壇是目前兩岸唯一持續推動的官方交流平台，具有高度指標性意義，從合作備忘錄（MOU）、到主論壇及分論壇的主題及內容等細節事項，皆需經過反覆溝通，避免流於形式主義或僅為辦而辦；臺北市府以辦得早不如辦得好為重，經過周全評估及充分溝通，決定本次雙城論壇不在9月舉行，使各項溝通更周延、籌備時間更充裕、細節規劃更完善；後續確定的活動日期及相關資訊，市府將待各項條件俱備、水到渠成，再行公告。

陸委會副主委兼發言人梁文傑對於臺北市決定延期感到很意外，移民署今早已準備要核發許可證。事後藍營批評是中央卡關，對此國民黨臺北市議員柳采葳嚴厲批評梁文傑這種假惺惺的說法，就是大家最討厭的心機重又愛裝無辜的「綠茶X」。

臺北市議員柳采葳用公然侮辱的情緒性字眼以及不合邏輯的下結論指控方式，企圖完全歸咎和甩鍋給民進黨中央政府。

陸委會副主委梁文傑表示，如果政府真要阻止雙城論壇舉辦，一定會光明正大宣布，不需要用技術性手段。（資料照）



若要客觀評價，應以程序與責任分工來看，而不是訴諸情緒宣洩來從事政治或黨派攻擊。本文從行政程序面、責任歸屬面、事實矛盾面和邏輯可能面來分析雙城論壇所引發的爭議。

一、行政程序面：陸委會並非雙城論壇唯一的審核單位，因為上海雙成論壇所簽訂的備忘錄（MOU）涉及內政部、經濟部、環境部等部會，需要跨部會進行協調，本來就需要時間，若上週五已經初步達成整合共識，表示審查並非完全停滯或是企圖卡關讓雙城論壇無法舉行。

二、責任歸屬面：根據陸委會副主委梁文傑的說法，臺北市政府該補件的資料已差不多完成，陸委會和相關單位已決定核准和公布時，北市府若決定在最後結果公布前自行撤回申請，主動延後雙城論壇的活動，就不能怪罪是陸委會在作梗或卡關。

三、事實矛盾面：陸委會已說明22日上午移民署本來要發證，北市府卻在最後一刻撤回，這與直到今天都不審批的說法完全矛盾，顯示問題出在北市府臨時更動，而非中央單方面阻擋。

四、邏輯可能面，如果是陸委會卡關或阻撓不願意讓臺北市政府成行，臺北市政府應會主動反擊和批評陸委會的故意作為或是不作為。臺北市政府所發出的聲明很清楚地說明他們（包含臺北市和上海市）需要更多時間來準備，因此決定延期參加雙城論壇。但臺北市議員卻護主心切，轉移焦點說是陸委會卡關和阻撓。

雙城論壇的爭議在於兩岸關係對峙緊張的情況下，是不是要採取綏靖的政策進行交流。臺北市長蔣萬安在2022年臺北市長選舉所提出的競選承諾是，如果中國對台矮化、共機持續擾台就停止舉辦雙城論壇。但是蔣萬安市長上任之後，在中共軍機、軍艦持續繞臺的情況下，仍堅持以越是緊張越要交流的理由來續辦雙城論壇。

中共軍機仍持續擾台。圖為中共殲-16戰機。（資料照，國防部提供）



2024年12月17日臺北舉辦雙城論壇之前一日，中國仍派遣10架軍機（4艘越過海峽中線進入北部、西部和西南空域）和7艘軍艦（國防部即時軍事動態）。

12月17日當天，派遣15架軍機（2艘越過海峽中線進入北部、西部和西南空域）、9艘軍艦、4艘公務船。換言之，中國並沒有因為雙城論壇的舉辦就停止對台的軍事威逼行動。

中共為何同意舉辦雙城論壇的政治意涵如下：

一、中共刻意以城市交流取代兩岸政府互動，營造「兩岸一家親」的氛圍，模糊國家與城市層級的差異。

二、分化台灣政治：中共藉由與特定縣市（特別是藍營執政縣市）建立交流機制，不願與民進黨中央政府互動，企圖拉攏地方來孤立中央。

中共藉由與特定縣市建立交流機制，不願與民進黨中央政府互動，圖為海基會秘書長羅文嘉。（資料照）



三、展示兩岸交流：藉由公開舉辦的論壇，中共向國際展示兩岸交流持續順暢，掩蓋台灣社會和國際社會對於中國窮兵黷武的疑慮與抗拒。

四、城市外交的包裝：中國以「城市對城市」為形式，避免觸及主權爭議，但實際仍在推動「一中框架」的國際認知。

總而言之，與中國交流時，臺灣必須要堅持對等和尊嚴的立場（2024年台北舉辦的雙城論壇，中國指派上海副市長華源來臺是明顯的不對等），不要落入中國統戰的陷阱。雙城論壇若僅止於城市交流，自無不可，一旦成為中國統戰或是矮化台灣的舞台，則必須高度警惕，謹慎因應。

