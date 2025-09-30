自由電子報
自由開講》兩岸統一的夢 是和平還是災難？

2025/09/30 17:00

◎ 守護自由的老鷹

歷史的事實正在說話，現在的中華民國，歷史在台灣繼續寫下去，為何中國，一直很介意台灣，說台灣是中國的，但事實就不是這樣演？兩岸還有更多問題要解決，一味的強迫台灣人的意願是幸或不幸？

因為中華民國台灣的存在與中國對內的宣傳不符，中國對內宣傳中華民國已滅亡，中華人民共和國才能代表中國，但事實上是中華民國在台灣繼續寫歷史，存在於全球的地面上，世界的地圖上一直有台灣中華民國，這不正是我們目前的現實？

美國共和黨眾議員今年初提議建請川普政府廢除「一中政策」、恢復與台灣的外交關係 。（路透檔案照）美國共和黨眾議員今年初提議建請川普政府廢除「一中政策」、恢復與台灣的外交關係 。（路透檔案照）

而中國就是想改變這個現實，所以整天搞認知心理戰的統戰，又搞武力威脅的武統，意圖用威脅讓台灣屈服，可惜台灣馬照跑，舞照跳，歷史時鐘上，台灣的時間還是繼續走下去。

有關2027中國攻台論的言論，一直在網路跟現實中發酵，當中國不斷透過更多宣傳，秀出更多新武器的同時，台灣人民就要被嚇？

或者舔中派就只會繼續推崇中國？

事實是台灣人只會越覺醒，越討厭中國，越武裝自己，好抵制中國的強大，因為大家都看到烏克蘭的警世，放下武器投降，換來的不會是和平，只會是羞辱，死亡，跟奴隸的生活？和平協議只是一張紙那麽薄？

台灣國內的藍白政黨你們相信的保證也太薄了，真的有說服力？保證又如何持續？

而且兩岸政治生態與生活意志根本走不在一起，這才是兩岸最大分岐點，中國共產黨政權的堅持己見，以黨領政，言論管制下，網路封鎖，卻讓自己的人民思維停滯，永遠與世界脫節，更別提跟台灣人的思路走不到一起，

當中配一直用祖國論，祖國的懷抱言論想進行網路統戰，台灣人民有接受嗎？前一陣子的亞亞跟小微等事件，已經證明台灣人不接受這些言論？所以和統只是中國自己的想法，並無法取得台灣人的共識。

當中國9/3大閱兵，大舉秀軍事肌肉時，國民黨洪秀柱等人還跑去觀禮，表面上兩岸一家親，實際上是要台灣人臣服的宣傳，可是我們還是看到台灣人並不喜歡也不肯屈服的現像，所以武統台灣人更不喜歡，從威權走向民主，台灣人民心中民主種子早已成長，現在要我們跟共產黨政權統一，根本就是雞同鴨講，更無法讓兩岸真的和平？

前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（資料照，翻攝直播）前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（資料照，翻攝直播）

現在的中國國民黨員，自己被中國人這個名稱包袱洗腦，用一個中國人名詞想包含兩岸的情感，一個我想當中國人的口號喊的很好聽，實際上，大家都知道中國沒有民主，所以台灣人反而不想當中國人，這才是事實。

當台灣人從威權走向民主後，誰還會想回去極權政治，尤其是中國的資訊封鎖不透明，內政貪污，內部黑暗，農村和城市是兩個極端世界，所以中國包裝的美好並不可信任？

台灣是一個小而美的國家社會，一個國家太大反而不好治理。

曾有藍營的長輩說，中國太大不好治理，所以需要共產黨極權統治，可是世界上美國領土也很大，為何人家的民主可以做的很好，所以上面那個長輩的言論根本不對，既然中國自己都覺得中國太大不好管理，那還要台灣加入他，這邏輯不通，與其如此，那台灣還是自己小而美，小而自由，小而繁榮，小而強，這樣比較適合台灣的現狀跟未來，因為你加入中國，就要被中國強加的民族主義壓迫，這樣真的好嗎？

台灣人要自強，藍營的長輩更要覺醒，你以為的大中國主義，你以為的統一美夢，帶給台灣的是和平還是災難，值得深思，台灣要加油，台灣尚勇，堅持自由民主的台灣加油。

（作者為業餘作家、軍事研究者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

