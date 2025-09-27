自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》健保藥非法流入中國 健保署應鎖卡

2025/09/27 11:30

◎袁冰凝

台北松山機場日前發生一起中國籍配偶，因背包行李超重，被要求支付超重費用，但她拒絕付費，並聲稱行李裝的是「幫朋友帶的救命藥」，最後情緒失控，竟在地勤櫃台大喊大叫、坐地痛哭，離譜行徑，令人瞠目結舌。

台北松山機場日前發生一起中國籍配偶行李帶過多藥品超重，卻拒付費大鬧機場。（擷取自又飛啦!臉書）台北松山機場日前發生一起中國籍配偶行李帶過多藥品超重，卻拒付費大鬧機場。（擷取自又飛啦!臉書）

本事件的爭點，並非行李超重不付費，也不是當事人為中配身分，而是為什麼該名中配能提供大量的處方藥給中國友人？

按《全民健康保險法》第八十一條規定，以「不正當行為」或以「虛偽之陳述」而領取保險給付者，處以其領取保險給付二倍至廿倍之罰鍰；其涉及刑責者，移送司法機關辦理。

若該名中配以其中國友人的病症，誆稱是自己的病症，並向診療的醫師作『虛偽之陳述』，以騙取開立藥品，甚至要求開立慢性處方簽用藥，則已違反上述《全民健康保險法》規定，健保署可處罰其領取保險給付（就醫產生的醫療費用）二倍至廿倍之罰鍰。

此外，醫院（或診所）醫師，如經專業診斷，明知該中配並無相關病症，卻仍開立處方藥，依《全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法》第三十九條「以保險對象（中配）之名義，申報非保險對象（中國友人）之醫療費用，或提供保險對象（中配）非治療需要之藥品」規定，健保署可處罰違規醫院（或診所），停約一個月至三個月。

自由開講》健保藥非法流入中國 健保署應鎖卡健保署即應依法究辦，直接將健保卡鎖卡及停止保險給付。（資料照）

中配提供大量的處方藥給其中國友人，無論理由為何，這些處方藥的經費來源，都是取自全民繳納的健保費，如涉及健保藥品非法流入中國，健保署即應依法究辦，直接將健保卡鎖卡及停止保險給付，以遏阻健保資源遭不當濫用之歪風！
（作者為法務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書