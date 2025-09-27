自由開講》健保藥非法流入中國 健保署應鎖卡

◎袁冰凝

台北松山機場日前發生一起中國籍配偶，因背包行李超重，被要求支付超重費用，但她拒絕付費，並聲稱行李裝的是「幫朋友帶的救命藥」，最後情緒失控，竟在地勤櫃台大喊大叫、坐地痛哭，離譜行徑，令人瞠目結舌。

台北松山機場日前發生一起中國籍配偶行李帶過多藥品超重，卻拒付費大鬧機場。（擷取自又飛啦!臉書）

本事件的爭點，並非行李超重不付費，也不是當事人為中配身分，而是為什麼該名中配能提供大量的處方藥給中國友人？

按《全民健康保險法》第八十一條規定，以「不正當行為」或以「虛偽之陳述」而領取保險給付者，處以其領取保險給付二倍至廿倍之罰鍰；其涉及刑責者，移送司法機關辦理。

若該名中配以其中國友人的病症，誆稱是自己的病症，並向診療的醫師作『虛偽之陳述』，以騙取開立藥品，甚至要求開立慢性處方簽用藥，則已違反上述《全民健康保險法》規定，健保署可處罰其領取保險給付（就醫產生的醫療費用）二倍至廿倍之罰鍰。

此外，醫院（或診所）醫師，如經專業診斷，明知該中配並無相關病症，卻仍開立處方藥，依《全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法》第三十九條「以保險對象（中配）之名義，申報非保險對象（中國友人）之醫療費用，或提供保險對象（中配）非治療需要之藥品」規定，健保署可處罰違規醫院（或診所），停約一個月至三個月。

健保署即應依法究辦，直接將健保卡鎖卡及停止保險給付。



中配提供大量的處方藥給其中國友人，無論理由為何，這些處方藥的經費來源，都是取自全民繳納的健保費，如涉及健保藥品非法流入中國，健保署即應依法究辦，直接將健保卡鎖卡及停止保險給付，以遏阻健保資源遭不當濫用之歪風！

（作者為法務人員）

