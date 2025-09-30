自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》【司想評論】躲債逃菲律賓7年無音訊，聲請死亡宣告為何遭駁？

之所以要有「死亡宣告」這項規定，是因為一個人如果長時間失蹤、生死不明，他的財產、婚姻等權利義務就無法確定。為了避免這種狀況拖太久，法律規定只要失蹤超過一定期間，利害關係人或檢察官就可以向法院聲請，由法院判決認定一個「死亡時間」，把這個失蹤的人推定為已經死亡。這就是所謂的「擬制死亡制度」，讓失蹤人之前的法律關係能夠劃上句點，比如遺產可以開始繼承、配偶也可以再婚。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/09/30 08:30

◎ 法操司想傳媒

在民法當中，有一條規定指出，只要失蹤人失蹤滿7年後，法院可因為利害關係人或檢察官聲請為死亡宣告，死亡宣告的效果是使被聲請人擬制為死亡狀態。

AI生成示意圖。（取自貼文） AI生成示意圖。（取自貼文）

之所以要有「死亡宣告」這項規定，是因為一個人如果長時間失蹤、生死不明，他的財產、婚姻等權利義務就無法確定。為了避免這種狀況拖太久，法律規定只要失蹤超過一定期間，利害關係人或檢察官就可以向法院聲請，由法院判決認定一個「死亡時間」，把這個失蹤的人推定為已經死亡。這就是所謂的「擬制死亡制度」，讓失蹤人之前的法律關係能夠劃上句點，比如遺產可以開始繼承、配偶也可以再婚。

不過近期有則新聞報導指出，新竹有名彭姓女子7年前跟家人聚餐後，隔天就說要去菲律賓而一去不返，音訊全無，期間父親過世，有遺產需繼承，姊姊向新竹地院聲請宣告妹妹死亡，表示妹妹因欠債，恐遭人追殺，但法官認為彭女妹妹年紀不大，尚有生存可能，不能因出國不與家人聯繫，就宣告其死亡，最後駁回家人聲請。

一般來說，只要失蹤者失蹤滿7年，就能聲請死亡宣告，如果是年滿80歲者，只要失蹤滿3年就能聲請；若是遭遇特別災難（如：921大地震），失蹤滿1年即能聲請；若是因災害失蹤之人，有事實足認其確已因災死亡而未發現屍體者，災害發生後1年內也能聲請。

新聞報導當中的彭姓女子，為民國50年出生，現今應該也才64歲左右，年紀不算太大，法院認為不能僅因她離境後沒有再入境就判定她已經死亡，而且當初彭姓女子是因為躲債才決定出國，不能因為她沒有跟家人聯絡就認定其死亡。

不過即便被宣告為死亡，只要有辦法能證明被聲請人還活著，就可以向法院聲請撤銷死亡宣告。至於因為信任被聲請人已經死亡而做出的善意行為，則不會因為死亡宣告遭到撤銷而受到影響，例如妻子以為先生已經過世而再婚；若已經使用繼承而來的財產，繼承人應該按照當時受利益程度將遺產歸還給被聲請人。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】躲債逃菲律賓7年無音訊，聲請死亡宣告為何遭駁？

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書