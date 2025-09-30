之所以要有「死亡宣告」這項規定，是因為一個人如果長時間失蹤、生死不明，他的財產、婚姻等權利義務就無法確定。為了避免這種狀況拖太久，法律規定只要失蹤超過一定期間，利害關係人或檢察官就可以向法院聲請，由法院判決認定一個「死亡時間」，把這個失蹤的人推定為已經死亡。這就是所謂的「擬制死亡制度」，讓失蹤人之前的法律關係能夠劃上句點，比如遺產可以開始繼承、配偶也可以再婚。

◎ 法操司想傳媒

在民法當中，有一條規定指出，只要失蹤人失蹤滿7年後，法院可因為利害關係人或檢察官聲請為死亡宣告，死亡宣告的效果是使被聲請人擬制為死亡狀態。

AI生成示意圖。（取自貼文）



之所以要有「死亡宣告」這項規定，是因為一個人如果長時間失蹤、生死不明，他的財產、婚姻等權利義務就無法確定。為了避免這種狀況拖太久，法律規定只要失蹤超過一定期間，利害關係人或檢察官就可以向法院聲請，由法院判決認定一個「死亡時間」，把這個失蹤的人推定為已經死亡。這就是所謂的「擬制死亡制度」，讓失蹤人之前的法律關係能夠劃上句點，比如遺產可以開始繼承、配偶也可以再婚。



不過近期有則新聞報導指出，新竹有名彭姓女子7年前跟家人聚餐後，隔天就說要去菲律賓而一去不返，音訊全無，期間父親過世，有遺產需繼承，姊姊向新竹地院聲請宣告妹妹死亡，表示妹妹因欠債，恐遭人追殺，但法官認為彭女妹妹年紀不大，尚有生存可能，不能因出國不與家人聯繫，就宣告其死亡，最後駁回家人聲請。



一般來說，只要失蹤者失蹤滿7年，就能聲請死亡宣告，如果是年滿80歲者，只要失蹤滿3年就能聲請；若是遭遇特別災難（如：921大地震），失蹤滿1年即能聲請；若是因災害失蹤之人，有事實足認其確已因災死亡而未發現屍體者，災害發生後1年內也能聲請。



新聞報導當中的彭姓女子，為民國50年出生，現今應該也才64歲左右，年紀不算太大，法院認為不能僅因她離境後沒有再入境就判定她已經死亡，而且當初彭姓女子是因為躲債才決定出國，不能因為她沒有跟家人聯絡就認定其死亡。



不過即便被宣告為死亡，只要有辦法能證明被聲請人還活著，就可以向法院聲請撤銷死亡宣告。至於因為信任被聲請人已經死亡而做出的善意行為，則不會因為死亡宣告遭到撤銷而受到影響，例如妻子以為先生已經過世而再婚；若已經使用繼承而來的財產，繼承人應該按照當時受利益程度將遺產歸還給被聲請人。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】躲債逃菲律賓7年無音訊，聲請死亡宣告為何遭駁？

請繼續往下閱讀...

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法