自由開講》中銀前副行長落馬 凸顯中共高層權鬥

9月9日，中國銀行前副行長林景臻被官宣落馬，此前已經傳出失聯。林景臻仕途跨越三十七年，從廈門大學財金系起家，一路升至中行副行長，甚至兼任中銀國際董事長。他的背景不僅與中共金融核心人物何立峰有深厚淵源，也牽連張高麗等「廈大幫」勢力。這樣的人物在二十大後突然失勢，凸顯了中共金融高層的動盪與權力鬥爭。

中國銀行前副行長林景臻仕途，與國務院副總理何立峰（見圖）有深厚淵源。（路透檔案照）

林景臻的仕途軌跡幾乎是「廈大幫」在金融系統擴張的縮影。從泉州老家到廈大校友，再到中行與「一帶一路」的金融合作，他的升遷離不開何立峰與張高麗的庇蔭。然而，當中共進入「強監管、強控制」的階段，金融系統不再是資源分配的自由場域，而是被當作維穩與權力延伸的工具。這種背景下，任何派系的快速壯大都可能引來清算。

更值得注意的是，林景臻被查正值「九三閱兵」的敏感時刻。閱兵向內是展現對軍隊的絕對掌控，向外是宣示政權的穩定與強硬；然而幾乎同步的高層金融震盪，卻洩露出內部的不安。中行近年來已有多名高管接連落馬，顯示整個系統深陷腐敗、利益糾葛與權鬥的泥沼。這並非單一事件，而是一場「整肅與洗牌」的過程。

中國銀行前副行長林景臻被官宣落馬，已成為觀察中國政局的重要風向。（取自百度百科）

林景臻的落馬，究竟會否牽出何立峰，甚至波及張高麗，已成為觀察中國政局的重要風向。對外界而言，這顯示中共高層權力結構並非鐵板一塊，而是派系間持續博弈。對中國人民而言，這則是一再重演的權鬥戲碼，證明共產體制下的金融治理從未真正以專業與法治為基礎，而始終服膺於權力邏輯。

（作者為軍人）

