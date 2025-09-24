自由開講》從台灣地位未定論 論人民自決的未來

◎ 宗正直言集

美國在台協會（AIT）近日重申「台灣最終政治地位未定」，在國際與台灣社會引發巨大波瀾。對北京而言，這是對其「一個中國」敘事的公開挑戰；對國民黨而言，則是對「台灣主權歸屬中華民國」的否定；但從國際政治學與國際法的角度來看，AIT的說法並非新鮮事，而是揭示了一個長期存在卻常被政治理由掩蓋的事實：台灣地位確實從未在二戰後的條約中獲得最終定論。

美國在台協會（AIT）近日罕見拋出台灣地位（主權）未定論，直指中國刻意曲解二戰時期相關文件、宣稱台灣主權是不實法律論述。（路透檔案照）



二戰後的模糊安排：從接管到託管

1945年日本戰敗，《日本降伏文書》僅授權盟軍佔領日本及其海外領土。台灣由中華民國政府以盟軍代表名義「接收」，這是一種軍事佔領的安排，而非主權移轉。1952年《舊金山和約》生效，日本僅「放棄」台灣及澎湖，但未指明歸屬於何國。這種設計並非疏忽，而是基於當時冷戰秩序下的刻意留白。

請繼續往下閱讀...

即使國民黨主張1952年的《日華和約》確認台澎歸屬中華民國，但條文用語如「shall be deemed to include」（應視為包括），反映的是一種擬制性規範，而非國際社會一致承認的主權承接。更諷刺的是，連蔣介石本人在1949年給陳誠的電報中，都坦言「台灣在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質」。這份史料清楚說明，即便在國民黨內部，當時也承認台灣地位並非理所當然的「中國領土」。

國際政治的再定義：AIT的話語權與戰略考量

在二戰終戰80週年之際，AIT選擇公開提及「台灣地位未定」，具有兩重意涵：

第一，這是對中國試圖壟斷歷史敘事的直接回應。北京藉由「開羅宣言」「波茨坦公告」與閱兵大典，營造其對台灣的歷史合法性，AIT則以條約文本與國際法原則戳破這種敘事。

第二，這也提醒台灣社會：台灣的國際法定位，尚存模糊與政治空間。這不僅是風險，同時也是戰略籌碼。未定論就意味著台灣在國際社會中仍有自我定位的可能性。

台灣人民的抉擇：自決權與民主精神

從國際政治的長時段來看，許多二戰後的託管地區──包括帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島──最終都透過聯合國託管制度與住民自決而走向獨立。台灣雖未被納入聯合國託管制度，但其歷史處境與這些案例高度相似。

《台灣人四百年史》作者 史明前輩指出，台灣數百年來不斷追求自我統治，卻屢遭外來政權武力鎮壓失敗，但「屢戰屢敗」的台灣人民卻能堅定的「屢敗屢戰」，證明我們血性猶在，直到如今，台灣民主化成功，人民自主信念已深植台灣社會，所以，透過台灣人民群體的「民主自決」之聲，才是解決未定地位的關鍵。

台灣北社強調，人民自決才是台灣的根本立場。圖為台灣北社7月召開記者會情形。（資料照）



國際社會雖能在歷史文件中留下空白，但最終能否填補這一空白，取決於台灣人民的集體意志。換言之，「台灣屬於誰」的問題，必須轉化為「台灣人民如何決定自己的未來」。

政府的責任：坦誠溝通與戰略布局

因此，台灣政府的責任重大，要深度與全民溝通，制度性讓社會理解台灣的國際法定位與自決的正當性。只有當全民形成共識，台灣才能以民主合法性在國際社會爭取支持，避免再次被外部勢力定義命運。

我們是台灣人，我愛我那小小多山的國家，筆者作為一名科技人，長年奔走於國際之間，每每看見、聽到台灣在地緣政治夾縫中的艱困處境，也深深感受到台灣人民堅毅、努力、奮鬥到底的民族性。我們誠懇而善良，勇敢而具有智慧，這是我們在國際上最珍貴的力量。我們是台灣人，我們應當站出來，走自己的路。

因此，建請 政府應積極觸動並培養台灣意識，正視並聲明台灣獨立自主地位的重要性，擴大國際參與。唯有如此，台灣人民才能真正邁向自主，完成民主社會最關鍵的最後一步。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法