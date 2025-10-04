自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》馬斯克腦部晶片 科技奇蹟或人類豪賭

2025/10/04 11:30

◎ 蕭錫惠

科幻成真：Neuralink 的突破

馬斯克（Elon Musk）創立的 Neuralink，目標是打造腦機介面（BCI），讓人腦與電腦直接對話。核心裝置 Link被植入頭骨，透過上千個電極讀取神經訊號，再無線傳輸到電腦。使用者能用意念操控滑鼠、輸入文字，甚至玩遊戲。這項技術正把科幻變成現實。

馬斯克新創公司 Neuralink 完成首例人腦晶片移植。（路透檔案照）馬斯克新創公司 Neuralink 完成首例人腦晶片移植。（路透檔案照）

2023年，美國FDA核准 Neuralink的人體試驗。首位受試者 Noland Arbaugh 因潛水事故四肢癱瘓，植入後能用思想控制電腦，重拾娛樂與社交。至2025年9月，已有12位患者植入，累計使用時數超過 15,000 小時，第二與第三位受試者也成功運作。Neuralink 同時計畫探索「Blindsight」專案，嘗試刺激視覺皮質，讓失明者恢復部分視覺功能。

醫療福音與人類升級

若技術成熟，潛在效益極大：協助脊髓損傷、ALS、腦中風患者恢復自主，開啟新的溝通方式，甚至未來可治療帕金森氏症、憂鬱症，或成為通用輸入介面。長遠而言，它可能讓人腦接入雲端運算，成為 AI 的合作夥伴，提升記憶與學習能力。

風險、隱私與監管挑戰

但風險同樣巨大。植入手術仍有感染與組織損傷風險，裝置耐久性與長期安全性有待驗證。更嚴峻的是「思想隱私」問題：腦波資料若被濫用，可能引發前所未有的監控與操控，甚至造成新的社會不平等。

Neuralink研發出約等於硬幣大小的晶片，植入患者腦袋，以利於直接與電腦或手機溝通。（法新社檔案照）Neuralink研發出約等於硬幣大小的晶片，植入患者腦袋，以利於直接與電腦或手機溝通。（法新社檔案照）

Neuralink 並非唯一玩家，美國 Synchron 等公司也在推進相關研究。這場全球競賽可能重塑醫療、資訊與人類能力的邊界。對台灣而言，這既是挑戰也是機會：我們必須在醫療倫理、隱私立法、科技產業上提早佈局，避免被動追趕。

自由意志的最後防線

科技本身沒有善惡，關鍵在於我們如何使用它。馬斯克的腦部晶片或許是一場豪賭，但它迫使人類正視：當人與機器的界線逐漸模糊，我們要捍衛哪些自由，又願意改變多少自我？

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書