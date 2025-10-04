自由開講》馬斯克腦部晶片 科技奇蹟或人類豪賭

◎ 蕭錫惠

科幻成真：Neuralink 的突破

馬斯克（Elon Musk）創立的 Neuralink，目標是打造腦機介面（BCI），讓人腦與電腦直接對話。核心裝置 Link被植入頭骨，透過上千個電極讀取神經訊號，再無線傳輸到電腦。使用者能用意念操控滑鼠、輸入文字，甚至玩遊戲。這項技術正把科幻變成現實。

馬斯克新創公司 Neuralink 完成首例人腦晶片移植。（路透檔案照）

2023年，美國FDA核准 Neuralink的人體試驗。首位受試者 Noland Arbaugh 因潛水事故四肢癱瘓，植入後能用思想控制電腦，重拾娛樂與社交。至2025年9月，已有12位患者植入，累計使用時數超過 15,000 小時，第二與第三位受試者也成功運作。Neuralink 同時計畫探索「Blindsight」專案，嘗試刺激視覺皮質，讓失明者恢復部分視覺功能。

醫療福音與人類升級

若技術成熟，潛在效益極大：協助脊髓損傷、ALS、腦中風患者恢復自主，開啟新的溝通方式，甚至未來可治療帕金森氏症、憂鬱症，或成為通用輸入介面。長遠而言，它可能讓人腦接入雲端運算，成為 AI 的合作夥伴，提升記憶與學習能力。

風險、隱私與監管挑戰

但風險同樣巨大。植入手術仍有感染與組織損傷風險，裝置耐久性與長期安全性有待驗證。更嚴峻的是「思想隱私」問題：腦波資料若被濫用，可能引發前所未有的監控與操控，甚至造成新的社會不平等。

Neuralink研發出約等於硬幣大小的晶片，植入患者腦袋，以利於直接與電腦或手機溝通。（法新社檔案照）

Neuralink 並非唯一玩家，美國 Synchron 等公司也在推進相關研究。這場全球競賽可能重塑醫療、資訊與人類能力的邊界。對台灣而言，這既是挑戰也是機會：我們必須在醫療倫理、隱私立法、科技產業上提早佈局，避免被動追趕。

自由意志的最後防線

科技本身沒有善惡，關鍵在於我們如何使用它。馬斯克的腦部晶片或許是一場豪賭，但它迫使人類正視：當人與機器的界線逐漸模糊，我們要捍衛哪些自由，又願意改變多少自我？

（作者為自由撰稿人）

