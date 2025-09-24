廣場精選》一紙開羅宣言 譚慎格也錯了／幸AIT及國務院不含糊

《開羅公報（宣言）》註明，［日本「所竊取於中國之領土」（包括「福爾摩沙（台灣）」與「滿洲（東北四省）」），應該「歸還中華民國」］這件事，只是他們的議題（Purpose），不是決議（Common Purpose）。

◎ 沈建德

九月廿一日自由時報刊出，譚慎格的《星期專論》「習主席的對日抗戰勝利」說：［一九四三年十二月一日美、英、中三方共同發表的《開羅公報（宣言）》（Cairo Communiqué）中，同意日本「所竊取於中國之領土」（包括「福爾摩沙（台灣）」與「滿洲（東北四省）」），應該「歸還中華民國」］。

國史館文件顯示，美、英、中並未共同發表《開羅公報（宣言）》。美、英同時發表，但中國慢了十二小時。（作者提供）

很多美國人也這樣說，但短短幾行字就錯了兩個地方。好在，這次AIT及國務院不跟著糊塗，而是大聲說：開羅宣言沒有決定台灣的政治地位，曾在國務院上班的譚慎格，錯誤如下：

一、美、英、中並未共同發表《開羅公報（宣言）》。美、英同時發表，但中國慢了十二小時，經董顯光催促才發表。（詳見國史館文件）

二、《開羅公報（宣言）》註明，［日本「所竊取於中國之領土」（包括「福爾摩沙（台灣）」與「滿洲（東北四省）」），應該「歸還中華民國」］這件事，只是他們的議題（Purpose），不是決議（Common Purpose），中國保存的開羅會議記錄寫得很清楚。譚慎格說他「翻閱過一九四三年十一月開羅「六分儀會議」（Sextant Conference）的美國紀錄」，兩個記錄差太多。

馬英九政府在「台灣光復七十週年」紀念大會活動中，精心特製開羅會議照片背板，繼續誤導民眾。（資料照）



而且美國國務院很明確的說，美國沒有羅斯福和蔣介石的記錄，一九五六年時上述的董顯光剛好是駐美大使，提供資料給美國，我看過了，偽造歷史欺騙美國，而許多美國人信以為真，台灣人自己也不研究，才這麼淒慘。

（作者為前中興大學企管系副教授）

編按︰本文原刊載於2025/09/22 自由廣場

