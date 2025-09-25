自由電子報
有志一「童」》新加坡武裝部隊退休金改革智慧：從「終身俸」到「積累帳戶」的制度

回溯一九九〇年代，新加坡的舊制「終身俸」在保障退役軍人生活方面確實發揮了穩定作用，但隨著國民平均壽命的延長，政府必須長期承擔龐大的年金支出，財政壓力日益沉重，持續性備受質疑。
童振源

童振源

2025/09/25 15:00

◎ 童振源

在二十世紀末，新加坡武裝部隊推動了一場深具結構性的制度轉型，將延續數十年的「終身俸」制度，徹底改造為以個人積累帳戶為基礎的一次性退役金制度。這並不只是單純的福利調整，而是一場兼顧國防財政永續、人口老化挑戰與軍人人才管理的全方位創新。

新加坡軍隊CH-47F契努克運輸直升機吊掛大國旗，帶領H225M型直升機編隊飛越2023國慶典禮上空。（法新社檔案照）新加坡軍隊CH-47F契努克運輸直升機吊掛大國旗，帶領H225M型直升機編隊飛越2023國慶典禮上空。（法新社檔案照）

改革的背景：財政壓力與人才流失的雙重挑戰

回溯一九九〇年代，新加坡的舊制「終身俸」在保障退役軍人生活方面確實發揮了穩定作用，但隨著國民平均壽命的延長，政府必須長期承擔龐大的年金支出，財政壓力日益沉重，持續性備受質疑。

更大的問題在於，舊制與服役年限高度綁定，對於那些在中途選擇轉換跑道、急需財務支持以銜接第二職涯的軍人而言，缺乏彈性保障。許多年輕軍官因此選擇提前退役，造成中堅幹部的大量流失。

新加坡「星光部隊」於今年五月在恆春半島進行演訓。（資料照，民眾提供）新加坡「星光部隊」於今年五月在恆春半島進行演訓。（資料照，民眾提供）

政府在推動改革時，指出舊制潛藏的風險以爭取既有軍人的支持。首先，必須服役滿一定年限才能享有退休金，等待冗長且缺乏彈性。其次，若因嚴重過失遭處分，可能一夕之間失去全部退休俸。再者，倘若退役後壽命不長，便無法真正受惠於制度。這些不確定性，使得舊制在保障與誘因上顯得愈發失衡。

三大改革目標：財政、人才與彈性

改革的核心目標十分明確：其一，確保財政可持續性，避免國家陷入無底債務的風險；其二，增強軍隊的競爭力與留才效應，使核心軍官更願意留任；其三，提供職涯規劃上的彈性，使軍人在中年退役時能以儲蓄金作為轉職或生活後盾。

更重要的是，改革也意味著軍隊制度與整體公共部門的接軌。透過將軍人的退休制度逐步與公務員體制融合，軍官在退役後能更自然地轉入其他政府部門，軍隊不再是孤立的「制度島嶼」。

改革策略：積累帳戶的制度設計

一九九八年，新加坡國會正式通過法案，推出「儲蓄與退役金計劃」，率先適用於正規軍官；兩年後擴展至士官與專業軍人，全面邁入積累帳戶制的新時代。

新加坡建國總理李光耀（右二）與第二任總理吳作棟（右一）兩人，為國家長遠發展奠定堅實基礎。（法新社檔案照）新加坡建國總理李光耀（右二）與第二任總理吳作棟（右一）兩人，為國家長遠發展奠定堅實基礎。（法新社檔案照）


這套新制的核心設計在於個人積累帳戶。政府依薪資比例定期提撥，退役時一次性發放累積金額，作為軍人轉職或退休的資金來源。

為了爭取既有軍人的支持，政府設計了五大誘因，凸顯新制相較於舊制的優勢：不論年資長短皆可累積一次性退休金，避免全有或全無的落差；給付不再受退役後懲處影響，保障更為穩固；退休儲蓄金可立即運用，免受壽命長短的限制；自願轉入新制者更享有加薪獎勵；同時，在醫療保障上設計過渡方案，年資超過二十年的軍人仍保有舊制醫療待遇，而不足者則以加薪補貼，自行投保醫療保險。

此外，改革採取「平穩過渡」的策略，現役軍官可選擇保留舊制或轉入新制，並確保既有福利完整轉換，避免士氣受挫。最終，軍人逐步恢復與一般勞工相同的公積金繳納比例，享有住房與醫療等同等待遇，軍隊與社會的制度差異逐步縮小。

政治智慧：兼顧既得利益與弱勢群體

退休制度改革從來不是單純的技術設計，而是一場政治與社會的協商。若忽視既得利益者的擔憂，改革必然遭遇強烈反彈；若忽視弱勢群體的保障，則會製造新的不公。新加坡的改革成功，正因為設計者洞察到這種微妙平衡。

透過「祖父條款」賦予舊制軍官選擇權，既有受益者得以安心；透過加薪與醫療保障的延續，提升新制的吸引力，減少疑慮。這種兼顧公平與效率的設計，使改革免於僵局，也展現了推行政策的精準拿捏。

改革實施後，成效逐漸顯現。國庫支出由不可預測的長期負擔，轉化為可控的積累帳戶，財政壓力大幅緩解。對軍人而言，看得見的積蓄成為留任的重要誘因，同時也保障了退役後的轉職資源，促成正向的人才循環。最終約有八成五的軍官選擇轉入新制，顯示改革獲得大多數人認同。

結語：制度轉型需兼顧既得利益與弱勢群體

新加坡推動退休金改革，確保了國防財政的永續，圖為星國象徵魚尾獅。（歐新社檔案照）新加坡推動退休金改革，確保了國防財政的永續，圖為星國象徵魚尾獅。（歐新社檔案照）

新加坡武裝部隊的退休金改革，從「終身俸」到「積累帳戶」，是一場結合財政審慎與改革智慧的成果。新加坡改革成功的關鍵是兼顧既得利益與弱勢群體，讓不同群體都能找到可接受的立足點。這項改革不僅確保了國防財政的永續，也為整個社會的人才流動與長遠發展奠定堅實基礎。

（作者為我國駐新加坡代表）

