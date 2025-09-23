晴時多雲

黃澎孝練「孝」話》為什麼台灣人能讓日本人感動！卻感動不了中國人呢？

昭惠女士雖然極有個性，但是卻不影響她和安倍首相的鶼鰈情深，她的英文很好，經常與安倍攜手出國訪問，而且還常在國際媒體上曬恩愛。是一位國際公認另類的日本首相夫人。以致於，安倍首相逝世後，世界大國依然沒有忘記安倍昭惠夫人的存在。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/09/23 12:05

◎ 黃澎孝

9月21日，是日本前首相安倍晉三71歲冥誕。安倍夫人昭惠女士卻選擇在台灣度過這一天。

21日晚上，矢板明夫創立的「印太戰略智庫」特別在大倉久和飯店舉辦了一場盛大的「台日友好之夜—安倍昭惠夫人歡迎會」。出席的有《安倍之友會》會長陳唐山和李登輝故總統女兒李安妮女士、前經濟部長王美花女士和150位各界賢達。我也有幸以「安倍之友會」顧問和「印太戰略智庫」創始顧問的身份，應邀與會。這也是我和安倍夫人第四次的會面。

（取自貼文）（取自貼文）

事實上，日本是一個相當保守的國家，傳統的門第觀念和社會等級仍然深深潛存在一個表面上非常現代的社會中。

尤其，日本人拘謹、內斂，社會整體氛圍中規中矩，大家行禮如儀之際，反而抑制了彼此的情感交流。外人當然更難融入其中，要和日本人交朋友其實非常不容易。

尤其困難的是，想要和他們上層社會的巨門閥第打交道，更幾乎是不可能的事！但唯有安倍家族是少有的例外。安倍昭惠夫人更是例外中的例外。

昭惠女士出身於日本財力雄厚的《森永製菓株式會社》家族。台灣人熟知的「森永牛奶糖」便是這家企業的產品。她的父親松崎昭雄還曾是森永製菓「三代目」社長。

但是，這位千金小姐不但不倚賴殷實家道，昭惠女士自從於素有「難關私大（難度最高的名門頂尖私立大學）」之名的立教大學畢業後，就進入日本最大的「電通廣告公司」でんつう Dentsu Inc.上班。

1998年到2002年，安倍昭惠還曾在山口縣的一家FM電台當過DJ。2012年又在東京神田區開了一家名為UZU的居酒屋。

長期以來，昭惠女士也是日本同性戀團體LGBTQ的支持者，並於2014年參加東京的同性戀「驕傲遊行」。是一位令人刮目相看，特立獨行，思想前衛的現代婦女。

日本首相安倍晉三（左）生前和妻子安倍昭惠（右﹚，到大分縣開心旅遊。（彭博檔案照） 日本首相安倍晉三（左）生前和妻子安倍昭惠（右﹚，到大分縣開心旅遊。（彭博檔案照）

更令人津津樂道的是，昭惠女士後來雖貴為首相夫人，但是，她卻多次公開挑戰安倍首相的政策，諸如：推動核電以及跨太平洋夥伴貿易協議等等。這讓她贏得了安倍首相的「家內反對黨」（家庭内野党かていないやとう）雅號。

昭惠女士雖然極有個性，但是卻不影響她和安倍首相的鶼鰈情深，她的英文很好，經常與安倍攜手出國訪問，而且還常在國際媒體上曬恩愛。是一位國際公認另類的日本首相夫人。以致於，安倍首相逝世後，世界大國依然沒有忘記安倍昭惠夫人的存在。

令日本人十分詫異的是，超難搞的美國川普總統重返白宮後，竟然在2024年12月主動邀請安倍夫人前往海湖莊園，以最高規格的「家宴」款待這位日本前首相的遺孀。

今年五月俄羅斯總統普廷也特別邀請安倍昭惠女士往訪，普廷總統還親自捧著一大束鮮花，在克里姆林宮迎接安倍夫人。如此破格的禮遇，充分顯示出安倍昭惠夫人所獲得的國際推崇，以及她自然而然成為日本最佳國民外交的頭號人物。

俄羅斯總統普廷親自捧著一大束鮮花（左）接見安倍昭惠（右）。（歐新社檔案照）俄羅斯總統普廷親自捧著一大束鮮花（左）接見安倍昭惠（右）。（歐新社檔案照）

但是，自從安倍首相遇刺後，安倍昭惠夫人最常到訪的卻是我們這個「小小多山的國家」——台灣。

或許因為，全世界只有台灣人在2022年9月，自發成立了「安倍晉三之友會」。也只有台灣人建造了唯一一座安倍晉三的銅像。
當然，也唯有台灣人一再叨念安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的安保名言。感念安倍晉三在中國打壓台灣果農時，公開現身為台灣鳳梨打廣告的溫馨。

更感念安倍大力促成日本政府即時贈送數百萬劑疫苗，援助陷於被中國封鎖疫苗來源的台灣！

當然，也唯有台灣人會不吝捐贈世界第一多的善款，來表達對於日本大地震的關懷⋯⋯。

如今，雖然安倍已逝，自民黨的安倍派更已走向沒落，但是，台灣人就是這麼的「不現實」，在國立大學還為安倍首相成立「安倍晉三研究中心」。這麼脫離政治現實的真情流露，自然而然地讓冷漠內斂的日本人為之感情融冰。安倍昭惠夫人就是一個典型的例子。

這兩年來，我有四次與安倍昭惠夫人見面的機會。讓我感觸至深的是，我曾多次目睹安倍夫人在致詞時哽咽甚至拭淚的畫面，這是在日本上層社會常有的「假面」行儀中，極為罕見的真情流露⋯⋯。

總統賴清德（右）、安倍夫人（左）於9月21日出席國立政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會。（資料照）總統賴清德（右）、安倍夫人（左）於9月21日出席國立政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會。（資料照）

事實上，21日的晚宴安倍夫人在小提琴演奏家朱育佑博士演奏的安倍前首相最喜歡的《花正在開》（花は咲く）的餘音嫋嫋中，再次真情流露的告白：

「三年前失去先生、去年婆婆也走了。今年又送走了自己的父親，讓我不免感到悲傷和孤獨。但是台灣友人的熱情，讓我感受到猶如親人般的溫暖。」

我又再次聽到她的哽咽，看到她回座後悄悄拭淚⋯⋯！

在那同時，我另外一個感觸油然而生：我們台灣人對中國人也一直很真誠熱情啊！汶川大地震，我們台灣人不但捐出了全世界最多的捐款，更流出了全世界最多的眼淚

但是，為什麼台灣人

能讓日本人感動！卻永遠感動不了中國人呢？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

