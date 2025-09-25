自由開講》老舊核電廠若重啟 應要環評

◎ 謝志誠

核安會在「核子反應器設施管制法部分條文修正案」公布後，依據修正後之第六條第三項規定配合修正「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」並於一一四年八月一日預告修正後之「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」。

運轉四十年的屏東台電核三廠今年5月停機，台灣正式迎來「非核家園」。（資料照）



台灣環境保護聯盟亦於九月四日函文建議核安會於預告之修正草案第十六條第四項增訂：「經營者應於主管機關核發反應器設施運轉執照換照前，檢送環境保護主管機關認可之環境影響評估相關資。」

我們之所有提出這樣的建議﹐依法、依理皆有所本：

第一﹐「核子反應器設施管制法」就是有要求運轉執照之核發及換發應該合乎「對環境保護及生態保育之影響合於相關法令之規定」：

經查修正後之「核子反應器設施管制法」第六條第四項明定：「運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定；換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為二十年；其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。」又﹐查第五條第一項規定之各款包括：「一、與原子能和平使用之目的一致。二、設備與設施足以保障公眾之健康及安全。三、對環境保護及生態保育之影響合於相關法令之規定。四、申請人之技術與管理能力及財務基礎等足以勝任其設施之經營。」

第二﹐援引採礦權展限之解釋函及最高行政法院之判決：

根據法務部九十年0322276號解釋函，採礦權期滿就消滅，需要另一個核准的行政處賦予新的採礦權，即便叫展延也還是新的行政處分，此意味著「展延是新權力的賦予」。另﹐依最高行政法院九十二年度判字第936號判決：「礦業權之展限是新權利之賦予，其權利成立之實體構成要件，自應適用申請展限時之法律為之」因此，核子反應器設施運轉執照期滿即已消滅﹐其換發即為新權利的賦予，應適用換照時之法律，即「核子反應器設施管制法」第六條第四項所定：「運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定」也就是應該合乎「對環境保護及生態保育之影響合於相關法令之規定」。

據核安會於一一四年9月15日函復台灣環保聯盟之公文也認為「運轉執照之換發﹐對環境保護及生態保育之影響合於相關法令之規定﹐已有法律明文規定﹐無須以法規命令重複規定﹐且屬環境部應確認之事項﹐應由台電公司依法洽環境部確認相關事宜。」

位於新北市萬里的核二廠，2號機已經於2023年除役。（資料照）



核安會既已有所認同﹐我們就再進一步建議核安會不妨於依法與依最高行政法院之判例﹐接納建議﹐不必拘泥於「無須以法規命令重複規定」。最重要的是﹐這樣的建議對於核安會之核安審查及環境部之環評審查究竟是孰先或孰後或平行進行﹐係以尊重台電公司為原則﹐僅要求主管機關核發運轉執照換照前﹐兩項審查必須到位。

另﹐依據現有法規﹐老舊核電廠之除役其計畫除必須核安會審查外﹐亦必須通過環境影響評估﹐方可取得除役許可；疑慮頗多之老舊核電廠申請換照展延﹐怎可不需要環境影響評估？

（作者為台灣環境保護聯盟會長）

