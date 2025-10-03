自由開講》當訊息成武器 認知戰下的公民防衛

◎ 張厚光

有天，我和先生為了孩子課表的事起了小爭執。學校突然通知，原訂的戶外教學因「安全評估」取消，改上室內自習。社群群組裡開始流傳各種臆測，有人貼出模糊的軍艦照片，稱附近海域有「不尋常活動」；另一則訊息則警告，這是政府在為「某種演習」做準備，要大家減少外出。

中國持續對台灰色地帶襲擾，解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（資料照，國防部提供）

我先生皺著眉頭滑手機，語氣焦躁地說：「你看，又來了，什麼都不說清楚！」我試圖安撫，指出那張軍艦照片是舊圖，來源不明。但他反問：「那為什麼課表說改就改？無風不起浪。」我們家的氣氛，就因為一則來路不明的訊息和一份被更改的課表，瞬間蒙上一層無形的壓力。這不是戰爭，卻是一種更悄然的入侵，它發生在我們的客廳裡，目標是我們對日常的信任感。

連續的低烈度騷擾：疲勞民心與撕裂社會

這種場景並非單一事件，而是台海「灰色地帶衝突」（Gray Zone Conflict）的日常寫照。這並非傳統的熱戰，而是一系列低烈度、常態化的騷擾行動，旨在不引發全面戰爭的前提下，達成政治目的。連續數日的無人機繞島、假訊息轟炸、甚至對民航航路或海事通信的干擾，其目的不在立即癱瘓，而在於「疲勞」疲勞守軍的神經，更疲勞民眾的心理。

就像溫水煮青蛙，單一事件或許無感，但持續的、不確定的威脅，會逐漸消耗社會的專注力，放大猜疑與恐懼，讓民眾對政府機構的應變能力產生質疑，最終從內部削弱社會的韌性。我們與親友的爭執，正是這種戰略下微觀的、卻真實的損傷。

認知戰的技術面：演算法、假訊息與混合干擾

這種新型態衝突的核心是「認知戰」（Cognitive Warfare）。根據北約等機構的研究，認知戰的目標是「征服與控制敵人的認知空間」，影響其理解、推理與決策過程。其技術手段多元且隱蔽：

1.社群演算法操弄： 利用演算法偏好爭議、情緒化內容的特性，大量投放經過設計的假訊息或爭論性議題，讓其快速在同溫層內發酵，加劇社會對立。

2.真假難辨的假訊息：內容從捏造的政策、變造的影片，到利用真實事件（如學校課表更改）進行惡意解讀，其目的在於製造混亂，讓人難以分辨真相，從而放棄求證。

3.民航與海事干擾（GPI）：透過干擾GPS信號或通信頻道，製造飛航與航運的潛在風險。這不僅是實體騷擾，更是強而有力的心理訊號，暗示「我有能力影響你的正常生活與經濟活動」。

強化社會免疫力：教育、媒體素養與通報機制

面對無煙硝的認知戰，民主社會的韌性是我們最關鍵的防禦。韌性並非不會被攻擊，而是被攻擊後能快速辨識、恢復與適應的能力。強化之道有三：

1.教育扎根：將媒體識讀（Media Literacy）與資訊判讀能力融入學校教育乃至社區大學課程中，教導下一代及公民如何交叉驗證訊息、辨識假新聞的常見手法（如情緒性標語、可疑來源）。

2.公民參與與問責： 鼓勵公民主動從多元、權威的管道（如政府官方聲明、多家可信媒體）獲取資訊，並對社群平台上的內容保持健康懷疑。同時，督促地方政府建立清晰、透明的公共訊息通報機制，在出現謠言時能迅速澄清，避免恐慌蔓延。

3.橫向通報與合作： 社區、學校、民間組織應建立橫向聯繫網絡，當發現可疑的認知操弄跡象時（如大量相同謠言在不同群組散播），能相互提醒並向相關單位反映。

小結與公民議程：我們能做的三件事

灰色地帶行動的終極目標，是讓民主社會在自我懷疑與內耗中癱瘓。捍衛台灣，不僅是軍人的責任，更是每個公民的日常實踐。我們可以從以下三件事開始：

資安人士進一步揭露，中國網軍持續對外輸出疑美論、吹捧習近平等訊息，並透過各類平台創設頻道，使用AI造假散播「揚中、貶台、批美」影片。（資料照，記者蘇永耀翻攝）



一、「停、看、聽」before sharing： 收到任何引發強烈情緒（尤其憤怒或恐懼）的訊息時，先停下來，看清楚來源是否可信，聽聽不同立場的媒體如何報導，暫停分享未經查證的訊息。

二、成為「資訊樹洞」終結者： 在家庭與朋友的群組中，溫和地指出可疑訊息的謬誤，並分享查證方法與正確資訊，終止謠言繼續傳播。

三、支持並監督專業新聞業：訂閱、閱讀並信任投入時間進行調查報導的專業媒體。他們是對抗認知戰中「資訊混濁」的關鍵防火牆。

當無人機在天空盤旋，演算法同時在我們的手機裡作業。保護我們的心智，不再被動地承受資訊轟炸，而是主動地武裝自己，這或許是這個時代下，最關鍵的公民行動。

（作者為漢翔航空員工）

