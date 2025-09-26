自由開講》AIT表態「未定論」 折射出地緣戰略意涵

◎楊聰榮

在二次世界大戰終戰80週年的敏感時刻，中國一方面舉行大規模的「九三閱兵」，另一方面高調援引《開羅宣言》等歷史文件，聲稱台灣主權自屬中國，試圖將戰時聲明轉化為當代的「主權證書」。美國在台協會（AIT）近日公開駁斥中國的說法，直指北京「故意扭曲」這些文件，並強調「這些文件並未決定台灣的最終政治地位」。此舉不僅挑明了中國敘事的漏洞，也標誌著美國在「台灣地位未定論」上的戰略清晰化，為台灣爭取國際空間提供了新的契機。

美國在台協會（AIT）指出，「開羅宣言」等二戰文件並沒有決定台灣的最終政治地位。（資料照）



中國的歷史操弄已成系統性認知戰。北京透過《開羅宣言》、《波茨坦公告》與《舊金山和約》的片面詮釋，營造出「台灣早已歸屬中國」的敘事。然而歷史事實是，《開羅宣言》僅為戰時政治意向，並未具法律約束力；《波茨坦公告》只是重申戰時立場；《舊金山和約》雖規範日本放棄台灣，但未指定接收方，留下台灣地位的未定性。

請繼續往下閱讀...

中國選擇性地忽略這些法律細節，將文件武器化，用於支撐對台軍事威脅與外交打壓。例如，太平洋島國論壇（PIF）近期在索羅門群島舉行峰會時，排除了台灣與美國的參與，中國的外交影響力在其中扮演關鍵角色。這種做法的核心，就是把台灣描繪為「內政問題」，進一步孤立民主台灣。

面對挑釁，AIT的回應格外關鍵。9月12日，AIT發言人公開強調，中國刻意扭曲戰時文件，試圖將其轉化為脅迫台灣的工具。美國國務院隨後背書此一說法，明確指出「這些文件並未決定台灣的最終政治地位」。這一表態，等於間接承認台灣地位未定，為國際社會理解台灣問題提供新的法理支撐。外交部長林佳龍第一時間表達感謝，強調美方的立場有助駁斥中方的「虛假敘事」。

這一事件在社群媒體上引發強烈回響。支持台灣自主的聲音認為，美國的表態意味著「戰略模糊」正在鬆動，並為台灣法理建國提供新契機；統派媒體則批評AIT「挑釁」，指責美方散布「未定論」是在推台灣走向戰爭邊緣。這些爭論顯示台灣社會內部的意見分歧，但同時反映出年輕世代愈來愈傾向以「台灣不是中國的一部分」作為核心認同。

太平洋島國論壇峰會與會領袖近期在索羅門群島首都荷尼阿拉合照。（法新社檔案照）

AIT此刻的表態，折射出更深的地緣戰略意涵。2025年，中國在太平洋島國透過債務外交擴張影響力，導致PIF排除台灣，美國明顯感受到挑戰。駁斥中國的歷史操弄，既是華府對北京「一中」敘事的防堵，也是美國「印太戰略」的一環。透過歷史論述戰，美國不僅在法律與道義層面支持台灣，也在戰略層面強化其盟友體系，避免亞太被中國主導的話語權綁架。

對中國而言，這是一記外交挫敗。北京過去長期以歷史文件營造合法性，但國際社會已日益警覺其操弄。例如聯合國2758號決議從未涉及台灣主權，只處理中國的代表權問題。中國若繼續孤立台灣，反而可能引發澳洲、紐西蘭等國對其意圖的更大疑慮，進一步削弱其在區域平台的影響力。

台灣的應對，不能再停留於被動防禦。短期而言，應擴大在AIT框架下與美國的產官學合作，深化軍事交流，並積極爭取重返PIF等國際機制。長期而言，更應把握「台灣地位未定論」被重新凸顯的契機，透過公投或國際倡議，推動主權自主的認同，擺脫「一中框架」的束縛。

歷史的教訓是，誰掌握敘事，誰就掌握未來。中國的孤立策略正面臨反噬，而AIT的公開回擊則為台灣提供了新的空間。台灣若能借此契機，深化國際連結並主動塑造自身的歷史定位，就不只是中國敘事下的被動角色，而能成為亞太民主價值的積極推手。

（台灣永社社員、中台灣教授協會理事長、任教於台師大）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法