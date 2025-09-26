自由電子報
自由開講》南海造島與金廈大橋 剖析灰帶戰術

2025/09/26 12:30

◎ 沈言

最近菲律賓公務船與中國海警在南海衝突，再次凸顯中國一貫的海上策略：透過模糊地位與灰色衝突，逐步把爭議水域「內水化」。這不只是菲律賓的困境，更是台灣海峽可能面對的未來。

菲律賓2024年派遣海岸防衛隊船艦前往南海仙賓礁，監控中國疑似進行的非法填海造島活動。（美聯社檔案照）菲律賓2024年派遣海岸防衛隊船艦前往南海仙賓礁，監控中國疑似進行的非法填海造島活動。（美聯社檔案照）

二○一三年至二○一五年間，中國在南海大規模填海造陸，短短兩年就在永暑、渚碧、美濟等環礁造出超過三千公頃人工島，並迅速建成跑道與飛彈基地。二○一六年海牙仲裁已裁定這些人工島不具專屬經濟區，但中國完全不理會，反而用「既成事實」改變現實秩序。這就是典型的「灰色地帶行動」：不是明顯戰爭，卻一步步蠶食。

同樣的邏輯也出現在金門。中國廈門段的金廈大橋已於二○二三年底開工，目前墩台施工進行中，目標在二○二六年與翔安機場同步啟用。雖然金門段尚未動工，但大橋的存在本身就是政治訊號。若橋樑一旦跨海成形，將被北京包裝成「自然連結、地理必然」，繞過政治談判，直接塑造成「兩岸不可分割」的象徵。從造島礁到造大橋，模式如出一轍。

中國廈門段的金廈大橋已於二○二三年底開工，圖為金門烈嶼距廈門最近的海岸，遠方為中國廈門市夜景。（資料照）中國廈門段的金廈大橋已於二○二三年底開工，圖為金門烈嶼距廈門最近的海岸，遠方為中國廈門市夜景。（資料照）

這種手法並不罕見。一九三○年代，日本在滿洲設立「滿洲國」，明知違反國際規範，卻靠既成事實逼迫國際社會接受。冷戰時期，蘇聯在東歐部署飛彈，也是先行動、後爭辯，讓條約淪為紙面。若往前追溯，中國歷代在邊疆經常以屯墾戍邊為名，先派軍戶農戶進駐，再主張「自古以來」，把模糊邊界轉化為疆域。從造國、造島到造橋，過程不同，本質相同，都是灰色地帶的既成事實戰術。

對台灣而言，重點不在於反覆解釋法條，而是把自己放進戰略座標。第一島鏈之所以重要，正在於它是一條環環相扣的防線：從日本、台灣到菲律賓，每一個環節若被突破，整條鏈條都會鬆動。印太協作的核心，就是讓這條防線不只是地理概念，而是制度與行動的共同體。台灣若無法在其中提出具體角色，就會在區域局勢中被動邊緣化。

南海的造島模式與金廈大橋的推進，其實都是同一種邏輯：以灰色手段製造既成事實，再用話語權掩蓋法律爭議。真正該檢驗的，不是中國手段有多新，而是台灣是否能在第一島鏈與印太協作中，及早找到能被國際看見的制度位置。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

