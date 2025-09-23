汪浩時間》龍應台的「謙卑和平」只是幻象

習近平領導下的中國卻是極權專制，不受任何制衡，龍應台將民主國家的和解經驗類比到中共政權，完全不具可比性。

◎ 汪浩

龍應台近來呼籲台灣要「謙卑」，主張推動「和平推」，認為唯有對敵人展現同理心，才能換得和平。然而她的論述不僅經不起推敲，還隱含危險的誤導。

龍應台主張推動「和平推」，認為唯有對敵人展現同理心，才能換得和平。（資料照）



她舉的例子——布蘭特在華沙下跪、戴高樂邀德國領袖彌撒、英愛《貝爾法斯特協議》、以巴和談、南非和解——看似動人，但都有共同基礎：這些都是民主制度下領導人的選擇。即使是南非政權，仍由白人選舉產生，能因民意壓力而讓步。習近平領導下的中國卻是極權專制，不受任何制衡，龍應台將民主國家的和解經驗類比到中共政權，完全不具可比性。

更諷刺的是，她自己面對極權時常常選擇沉默。富察在中國被捕後，聲援小組曾找她連署，她只說「思考一下」，便再無下文。其後她自己的作品遭中國下架，龍應台也沒有公開譴責中共打壓言論。這並非「智慧的克制」，而是選擇退讓。如今卻要以這種「優雅的謙卑」指導台灣如何面對戰爭威脅，未免荒謬。

習近平領導下的中國卻是極權專制，不受任何制衡。（歐新社檔案照）



歷史早已證明，對極權的謙卑只會助長侵略，無論是二戰前英法的綏靖，還是西方對普廷的退讓，結果都是更大災難。台灣真正需要的不是自我麻醉的幻想，而是清醒看見「暴力中共」的本質：唯有堅定防衛與全民抵抗，才可能換得真正的和平。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

