健康醫療網》私密處搔癢小心是陰道感染 從「分泌物」顏色察覺健康警訊！

引起私密處搔癢的原因多樣性，也潛在不同的陰道炎風險；陳姿伶醫師解釋，女性常見私密處搔癢原因可分成五大類，包括本身有接觸性皮膚炎、陰道發炎等病原體感染，以及因清潔過度或碰到清潔劑等引起的過敏因子所誘發，還有像更年期婦女因皮膚較薄、抵抗力較差時引起的萎縮性發炎，另外，若有服用排糖藥、避孕藥等藥物，也都可能埋下引起私密處搔癢的危險因子。

私密處健康是女性日常保養不可忽略的一環，尤其台灣天氣潮濕悶熱，對於黴菌及細菌的繁殖條件更有利，也提升私密處感染機率，若私密處出現搔癢、灼熱等症狀，甚至有分泌物，必要時，應盡快就醫；惠心婦產科小兒科診所副院長陳姿伶醫師指出，以臨床常見的念珠菌感染為例，不僅私密處容易有搔癢、灼熱感，也會出現如豆腐渣的濃稠分泌物，嚴重時可能影響日常生活。

飽受私密處搔癢困擾 可能是「這些」原因

私密處出現濃稠塊狀白色分泌物 醫：恐為念珠菌感染

陳姿伶醫師解釋，其中臨床最常見的為陰道發炎，又分細菌性陰道炎、黴菌陰道炎以及滴蟲陰道炎等三種，日常也可從症狀觀察可能屬於哪種病原體感染，以細菌性陰道炎為例，症狀可能會伴隨一點搔癢或灼熱感，也會有不好聞的味道，分泌物呈黏稠狀的白黃綠顏色，而黴菌陰道炎，最常見為念珠菌感染，有明顯搔癢及灼熱感，甚至感到疼痛，並出現濃稠的黃白色乳酪狀分泌物，滴蟲陰道炎的分泌物則多為黃綠色泡沫狀，伴隨魚腥味。

陰道酸鹼性平衡受破壞 恐誘發陰道炎發炎

女性的陰道本來就有細菌存在，且酸鹼值（pH值）約維持在3.8到4.5之間，在這樣呈弱酸性的環境中，能幫助好的菌種抑制有害細菌或黴菌，不過一旦陰道酸鹼性平衡受到破壞，就會使不好的菌入侵；陳姿伶醫師舉例，台灣氣候潮濕，若洗澡完沒有維持陰道乾燥、日常喜歡使用護墊等，都容易造就黴菌滋生的環境，引起念珠菌感染，另外，糖尿病患者若血糖未控制良好，也可能會影響陰道酸鹼性，誘發陰道發炎。

治療陰道炎發炎 臨床使用塞劑、口服及藥膏

遠離陰道炎發炎，除了藉由改變生活習慣，也可透過臨床治療獲得改善；陳姿伶醫師表示，若為輕微搔癢，醫師會根據感染類型建議使用塞劑，但若已是嚴重性搔癢且有灼熱感，甚至有紅腫情況，建議合併口服抗菌藥物以及藥膏，通常療程約七至十四天，但還是得依照個人體質及症狀而有所差異，若仍未改善，則得進一步評估是否有糖尿病等潛在疾病，或有長期服用避孕藥等其他因子所導致。

20多歲年輕人反覆陰道發炎 原來是糖尿病引起

陳姿伶醫師分享，臨床曾有一名20幾歲的年輕人，因念珠菌感染引起陰道發炎，雖治療三、四個月，但依舊不斷復發，最後甚至使用到強效的抗黴菌藥，仍無法有效控制，進一步評估，接受測量血糖，才發現原來是糖尿病引起，結合內科治療，幫助病患血糖控制，並搭配調整生活習慣，才逐漸舒緩陰道發炎症狀，找回生活品質。

保護私密處健康關鍵 養成良好生活習慣

事實上，從青春期到老年等年齡層都有可能發生陰道發炎，原因與生活習慣息息相關；陳姿伶醫師提醒，日常應避免清潔過度、使用含香精的清潔劑，以及避免陰道盥洗、使用護墊，減少破壞陰道菌種生態的機率，並保持陰道乾燥，建議穿著較透氣、純棉或純蠶絲的內褲，飲食上則避免攝取過多糖分，最重要養成良好生活作息，避免熬夜，才能保護私密處健康。

