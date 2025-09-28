自由開講》朱玉文涉貪懺悔 比柯文哲善良許多

◎ 愚工

曾擔任中國黑龍江省糧食局黨組書記、局長，朱玉文因涉嫌非法收受財物1700萬餘元（人民幣）被捕。黑龍江是中國糧產第一大省。朱玉文的前後任局長都出事，罪行都是「以權謀私、靠糧吃糧，使得黑龍江糧食購銷領域亂象頻發，甚至一些國有糧食企業實際被私人老闆完全把控，致使國有資産不斷被掏空，直接危害糧食安全。」

曾擔任中國黑龍江省糧食局黨組書記、局長，朱玉文因涉嫌非法收受財物1700萬餘元（人民幣）入獄。（擷取自中國央視畫面）

朱玉文在官方公布的「貪官懺悔錄」影片，談到自己「挺坦然地接受行賄，感覺這麼多錢也該給我，我不支援你，你也不一定掙這麼多」；朱玉文在影片中懺悔道，「實際上，為企業服務是他的職責，不能把公權力作為謀私利的一種途徑」。

請繼續往下閱讀...

媒體報導，台北地院16日續審前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金弊案。針對檢方指控侵占政治獻金，柯文哲庭上竟然稱，捐給他的錢，他就是所有權人，「我去侵占自己的錢幹嘛？」對此，曾為柯文哲幕僚的名嘴張益贍吐槽，雖然柯文哲自己認為無罪，但法律會跟「無視人間律法」的柯文哲說：如果捐給你的目的，是因為你是侯選人，所有權人是選民；如果是因為你是民眾黨的主席，所有權人是民眾黨黨員，你犯的罪叫「侵佔政治獻金」！

台北地院續審前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金弊案，柯庭上竟然稱，捐給他的錢，他就是所有權人。（資料照）

朱玉文「把公權力當謀私的工具」，催眠自己，認為收賄理所當然；柯文哲不思，為何別人要捐錢給他，竟然催眠自己，認為收賄理所當然。兩位詮釋了「無視人間律法的兩岸一家親」，令人啼笑皆非，都是士大夫無恥的經典，但朱玉文比柯文哲善良一些，因為他至少知道懺悔。

（作者為從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法