自由開講》國民黨主席選舉 兩岸主張圖窮匕見

國民黨的主席選舉原本大家都看好盧秀燕會出線，但是隨著盧秀燕決定不出馬之後，國民黨變成一種大亂鬥的格局，這從好的地方講就是民主的展現，但是從國民黨的黨內文化看，就是一種權力的鬥爭，而從初選的過程我們看到許多國民黨的問題都會在選舉過程浮現，正好可以讓全民好好地檢視這一個百年政黨這些年來的轉變與存在的問題。

國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中表示，若當選主席，將立刻重啟國共論壇展開政治對話，完成「國共和平備忘錄」。（資料照）

從一開始朱立倫準備指定盧秀燕接棒，這背後就是國民黨威權體制下的自然反應，尤其朱立倫是在半逼宮的情況下離開，更想要留下自己美麗的身影，殊不知這正好體現國民黨威權的本質，也讓全民再度見證國民黨這百年大黨依然存在的威權黨魂。

而張亞中的持續爭取主席大位，就表示國民黨內還有眾多統一的支持者，這些人不知倒是看不清楚事實還是不願意面對現實，還是有這種奇幻的夢想，而這群人也多少影響著國民黨，這也是國人對於國民黨無法放心的主因之一。

至於還有更多人懷抱著大中國的夢，就像卓伯源居然會直接說當選後會邀請習近平來台訪問，這除了是希望吸納大中國的支持者之外，其實是完全不切實際的說法，畢竟兩岸關係的複雜不是三言兩語就可以說清楚，而這背後所凸顯的也是國民黨黨內確實還有一個支持大中國的族群，才讓卓伯源會提出這樣的一個令人詐舌的主張。

前彰化縣長、國民黨主席參選人卓伯源說當選後會邀請習近平來台訪問。（資料照）

其實不管最後的結果如何，當我們觀察這一場主席選舉時，還是希望國民黨可以認真地思考政黨的未來，並且可以提出一套令人信服的兩岸主張，否則永遠在泥沼中掙扎，不僅自己辛苦，連帶也拖累台灣的發展。

當然我們可以在這場選舉中看到國民黨實質的問題，尤其是除了應有的競爭之外，是否有更令人眼睛一亮的改變，尤其在重要的政治論述中如果為了吸引最大化的黨內支持者，還是使用舊的那一套說法與主張，那就是「圖窮匕見」的國民黨，恐怕這樣的國民黨是難以獲得更大多數民眾支持的!

（作者為大學教師）

