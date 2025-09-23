晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

廣場精選》拆公館圓環塞車 城市治理非靠冰冷數字

公館圓環有其歷史意義。它曾是南來北往的必經要道，無數學生、商販、上班族在此交錯。當圓環被拆除，工程被合理化為「現代化治理」的一部分時，我們應問：這是單純的工程調整，還是城市流動秩序的重塑？
廣場精選

廣場精選

2025/09/23 09:00

◎ 劉哲廷

北市府啟動公館圓環拆除與地下道填平工程後，民怨「公車塞到像停車場」的照片在社群間廣傳。官方回應一如往常：數據正常、班次無異常、行駛時間差異不大。數據如同法律條文，乾淨得不帶情緒。但通勤者知道什麼是「差異」：多停一個紅燈、被困在車陣裡五分鐘、錯過一班轉乘捷運的車。這些時間的零碎剝奪，累積起來，才是生活中最尖銳的痛。

永和、新店居民有感，22日早上8時許，新北市往台北市方向一路塞車。（資料照）永和、新店居民有感，22日早上8時許，新北市往台北市方向一路塞車。（資料照）

社會對基礎建設的期待，往往只被壓縮為「通不通」。當代都市治理要求更多層次的感知：誰承擔了不便？這不便是否有補償與分攤？在一條道路被封閉時，城市是否能給人一條替代的路徑，而不只是叫大家「改搭捷運」？交通局的呼籲合理，卻冷漠。因為它忽略了一件事：不是每個人都有捷運可搭，也不是每一條生活動線都能被公共運輸完整取代。

公館圓環有其歷史意義。它曾是南來北往的必經要道，無數學生、商販、上班族在此交錯。當圓環被拆除，工程被合理化為「現代化治理」的一部分時，我們應問：這是單純的工程調整，還是城市流動秩序的重塑？

來自新北的批評指出：台北的工程卻由新北居民承受交通痛苦。這不是單純的跨縣市政治口水，而是點破了雙北之間的治理困境。雙北生活圈早已緊密綁在一起，但制度仍以「行政區分」切割，導致每一次大型建設都像是零和賽局。當北市強調「市區改造」，新北只能消極要求「協調」。而台北副市長李四川被認為有意競逐新北市長時，問題更顯尖銳：這不只是市民的不便，而是政治人物如何在不同舞台上切割責任、同時收割聲量。

然而，比政治更值得關注的是「感知落差」。當交通局說「尖峰時間未受影響」，那是計算出來的平均數字。但對一位趕著去接小孩的母親來說，哪怕是多等五分鐘，就是生活被迫改寫。治理若只相信數據，而不觸摸這些零散的不便，它終究會被視為冷漠的體制。

台北市副市長李四川表示，可提前在9月底前完成公館正交路線通車。（擷取自李四川臉書）台北市副市長李四川表示，可提前在9月底前完成公館正交路線通車。（擷取自李四川臉書）

城市的交通黑暗期，基本上是一種「共享痛苦」。所有人都要忍受，但忍受的方式必須公平。能否透過接駁車、彈性班次調整、臨時開放替代路線？這些細節才顯示出市府是否看見了人，而不只是車流量。

公館圓環的拆除，帶來的不只是短暫塞車。它提醒我們：市府是否願意承認痛苦的存在，並用真誠的補救方案來分擔，而不是用冷冰冰的數據掩蓋？這決定了居民對整體治理的信任。

雙北共享同一條河，同一片天空，卻常常在治理上成為彼此的對手。公館圓環的塞車事件，只是縮影。真正的問題不是幾分鐘的誤差，而是雙北市民被切割成兩套計算單位：數據裡的平均人，和現實中被困在車陣裡的活生生的身體。

（作者為詩人，自由工作者）

編按︰本文原刊載於2025/09/21 自由廣場編按︰本文原刊載於2025/09/21 自由廣場 

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書