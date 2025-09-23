廣場精選》拆公館圓環塞車 城市治理非靠冰冷數字

公館圓環有其歷史意義。它曾是南來北往的必經要道，無數學生、商販、上班族在此交錯。當圓環被拆除，工程被合理化為「現代化治理」的一部分時，我們應問：這是單純的工程調整，還是城市流動秩序的重塑？

◎ 劉哲廷

北市府啟動公館圓環拆除與地下道填平工程後，民怨「公車塞到像停車場」的照片在社群間廣傳。官方回應一如往常：數據正常、班次無異常、行駛時間差異不大。數據如同法律條文，乾淨得不帶情緒。但通勤者知道什麼是「差異」：多停一個紅燈、被困在車陣裡五分鐘、錯過一班轉乘捷運的車。這些時間的零碎剝奪，累積起來，才是生活中最尖銳的痛。

永和、新店居民有感，22日早上8時許，新北市往台北市方向一路塞車。（資料照）

社會對基礎建設的期待，往往只被壓縮為「通不通」。當代都市治理要求更多層次的感知：誰承擔了不便？這不便是否有補償與分攤？在一條道路被封閉時，城市是否能給人一條替代的路徑，而不只是叫大家「改搭捷運」？交通局的呼籲合理，卻冷漠。因為它忽略了一件事：不是每個人都有捷運可搭，也不是每一條生活動線都能被公共運輸完整取代。

來自新北的批評指出：台北的工程卻由新北居民承受交通痛苦。這不是單純的跨縣市政治口水，而是點破了雙北之間的治理困境。雙北生活圈早已緊密綁在一起，但制度仍以「行政區分」切割，導致每一次大型建設都像是零和賽局。當北市強調「市區改造」，新北只能消極要求「協調」。而台北副市長李四川被認為有意競逐新北市長時，問題更顯尖銳：這不只是市民的不便，而是政治人物如何在不同舞台上切割責任、同時收割聲量。

然而，比政治更值得關注的是「感知落差」。當交通局說「尖峰時間未受影響」，那是計算出來的平均數字。但對一位趕著去接小孩的母親來說，哪怕是多等五分鐘，就是生活被迫改寫。治理若只相信數據，而不觸摸這些零散的不便，它終究會被視為冷漠的體制。

台北市副市長李四川表示，可提前在9月底前完成公館正交路線通車。（擷取自李四川臉書）

城市的交通黑暗期，基本上是一種「共享痛苦」。所有人都要忍受，但忍受的方式必須公平。能否透過接駁車、彈性班次調整、臨時開放替代路線？這些細節才顯示出市府是否看見了人，而不只是車流量。

公館圓環的拆除，帶來的不只是短暫塞車。它提醒我們：市府是否願意承認痛苦的存在，並用真誠的補救方案來分擔，而不是用冷冰冰的數據掩蓋？這決定了居民對整體治理的信任。

雙北共享同一條河，同一片天空，卻常常在治理上成為彼此的對手。公館圓環的塞車事件，只是縮影。真正的問題不是幾分鐘的誤差，而是雙北市民被切割成兩套計算單位：數據裡的平均人，和現實中被困在車陣裡的活生生的身體。

（作者為詩人，自由工作者）

編按︰本文原刊載於2025/09/21 自由廣場

