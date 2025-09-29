自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》悼念徐超斌醫師 一生為偏鄉醫療燃燒的身影

2025/09/29 20:00

◎楊智強

徐超斌醫師辭世的消息，令許多人不勝唏噓而惋惜。他不是醫學權威，而是一位捨棄安逸，放下身段選擇投入最需要醫療的台東南迴醫師。他看見當地居民為了就醫，必須長途跋涉數十公里，甚至因此延誤治療，失去生命。於是疾呼要在南迴設立一所真正屬於當地的醫院。這份執著不只是專業使命，更是對生命平等的堅持。

被譽為「超人醫師」的徐超斌病逝，享年58歲。（圖取自徐超斌臉書）被譽為「超人醫師」的徐超斌病逝，享年58歲。（圖取自徐超斌臉書）

徐醫師推動南迴醫院的倡議，凸顯出台灣醫療體系長久以來失落的一角。健保制度雖然享譽全球，但偏鄉居民的就醫權並未真正落實。醫療資源長期集中於都市，政策設計也以人口規模為依歸，不免忽視了地理隔閡。南迴公路沿線的醫療真空，正是制度偏差的縮影。徐醫師的呼籲，直指我們不敢正視的問題：難道因為住在偏鄉山海之間，生命就該承擔更高的風險嗎？

現實中，偏鄉醫療仰賴少數醫師的熱情支撐，卻缺乏永續制度。醫師輪調頻繁，基層人力疲於奔命，小醫院難以生存。健保給付重檢查、重量能，卻忽略了維持基本科別與急診能量的成本。這讓偏鄉醫療處於惡性循環：需求存在，但資源難以留住。徐醫師的奉獻，反映出我們的制度仍欠缺結構性改革。若沒有合理支持，再多理想終將燃燒殆盡。

徐醫師的離世，促使大眾必須省思的警鐘。偏鄉醫療不能僅靠一位「超人醫師」來苦撐，而應該是全民責任。政府需要重新檢視醫療資源分配的標準，讓醫療平權不只是口號；社會大眾更該以實際行動支持，從關心政策到參與倡議，伸出援手讓偏鄉不再被遺忘。筆者每年教授社會課常引以為例，闡述結構性問題。

徐超斌病逝後，移靈回達仁鄉部落老家。（資料照）徐超斌病逝後，移靈回達仁鄉部落老家。（資料照）

我們懷念徐超斌醫師，不只是緬懷台東史懷哲，更是提醒社會支持醫療政策改革，讓醫療資源不再以人口多寡作為唯一分配依據，鼓勵更多醫師進入偏鄉，並提供合理制度讓他們安心扎根，因為每個生命都同樣珍貴。願徐醫師的精神成為我們的力量，讓台灣醫療逐步減低城鄉差距，落實人人享有尊嚴就醫的權利。

（作者為國小社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書