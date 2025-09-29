自由開講》悼念徐超斌醫師 一生為偏鄉醫療燃燒的身影

◎楊智強

徐超斌醫師辭世的消息，令許多人不勝唏噓而惋惜。他不是醫學權威，而是一位捨棄安逸，放下身段選擇投入最需要醫療的台東南迴醫師。他看見當地居民為了就醫，必須長途跋涉數十公里，甚至因此延誤治療，失去生命。於是疾呼要在南迴設立一所真正屬於當地的醫院。這份執著不只是專業使命，更是對生命平等的堅持。

被譽為「超人醫師」的徐超斌病逝，享年58歲。（圖取自徐超斌臉書）

徐醫師推動南迴醫院的倡議，凸顯出台灣醫療體系長久以來失落的一角。健保制度雖然享譽全球，但偏鄉居民的就醫權並未真正落實。醫療資源長期集中於都市，政策設計也以人口規模為依歸，不免忽視了地理隔閡。南迴公路沿線的醫療真空，正是制度偏差的縮影。徐醫師的呼籲，直指我們不敢正視的問題：難道因為住在偏鄉山海之間，生命就該承擔更高的風險嗎？

現實中，偏鄉醫療仰賴少數醫師的熱情支撐，卻缺乏永續制度。醫師輪調頻繁，基層人力疲於奔命，小醫院難以生存。健保給付重檢查、重量能，卻忽略了維持基本科別與急診能量的成本。這讓偏鄉醫療處於惡性循環：需求存在，但資源難以留住。徐醫師的奉獻，反映出我們的制度仍欠缺結構性改革。若沒有合理支持，再多理想終將燃燒殆盡。

徐醫師的離世，促使大眾必須省思的警鐘。偏鄉醫療不能僅靠一位「超人醫師」來苦撐，而應該是全民責任。政府需要重新檢視醫療資源分配的標準，讓醫療平權不只是口號；社會大眾更該以實際行動支持，從關心政策到參與倡議，伸出援手讓偏鄉不再被遺忘。筆者每年教授社會課常引以為例，闡述結構性問題。

徐超斌病逝後，移靈回達仁鄉部落老家。（資料照）

我們懷念徐超斌醫師，不只是緬懷台東史懷哲，更是提醒社會支持醫療政策改革，讓醫療資源不再以人口多寡作為唯一分配依據，鼓勵更多醫師進入偏鄉，並提供合理制度讓他們安心扎根，因為每個生命都同樣珍貴。願徐醫師的精神成為我們的力量，讓台灣醫療逐步減低城鄉差距，落實人人享有尊嚴就醫的權利。

（作者為國小社會科教師）

