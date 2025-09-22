晴時多雲

名家分享～陳方隅》當前台灣民主危機：無知

對於民主化歷程的不知道、對於以前威權時期的事情不知道、對於攸關我們土地的重大政策決定不知道，這是我們轉型正義教育與公民教育的失敗。
2025/09/22 19:00

◎ 陳方隅

九月初參加《左轉有書TouatBooks》所舉辦的「民主換日線」座談系列，我說台灣民主危機的根源在於「無知」，不是很笨的那種無知，是uninformed，不知道的那種無知。大家對「應該要知道的資訊」，有很多很多的不知道。

舉例來說，好幾年前開始，美中關係超大轉變，從合作關係變成競爭關係，結果好多人都不知道。我們台灣賺錢賺最多地方是科學園區，然而這些區域工程師信仰柯黨的比例也最高、疑美論的比例也是最高。大家不知道是「親美路線」，才讓大家一起賺大錢，超多廠商從中國潤出海外，受益最多的就是越南和台灣，而親中路線就是等著被美國制裁。還有，大家不知道那些整天疑美親中的人們都把身家財產送到美國了。至於十年前太陽花運動是怎麼擋下服貿、2016政黨輪替是怎麼擋下中資入股台積電，大家更是不知道。

2014年3月，學生衝進立法院議場，擋下服貿。（資料照）2014年3月，學生衝進立法院議場，擋下服貿。（資料照）

還有很多是更基本的東西不知道，例如法治教育的無知，對台灣歷史的無知。

舉個例子︰政治獻金法規定政治人物接受獻金有一定的程序和使用方式，但就是柯文哲和他的信徒們可以大聲嚷嚷說人家要送錢有什麼不可以，還有直接收捐款放到自己公司，然後還買自己住宅的這種離譜情事，這是法盲等級的無知。

對歷史的無知也是同樣嚴重，這幾天參加辜寬敏基金會舉辦的「國家正常化研討會」，有宜蘭來的老師說，在宜蘭大家都不知道童玩節是誰辦的，不知道是哪位縣長的堅持才保留下宜蘭的好山好水，大家不知道陳定南和王永慶上電視辯論的這段故事，當然也不太清楚黨外運動在地方上的歷史。　

對於民主化歷程的不知道、對於以前威權時期的事情不知道、對於攸關我們土地的重大政策決定不知道，這是我們轉型正義教育與公民教育的失敗。

還有一個例子︰最近在台北，蔣萬安市長硬拆了公館圓環，而且最致命的是把公車專用地下道填平，從此以後二十多路公車通通放到地面上來，大家一起擠得不亦樂乎，塞車的人可能不知道這該怪誰？然後徐巧芯等人開始造謠，說民進黨反對捷運什麼的，大家大概不知道，台灣第一條捷運就是陳水扁讓它通車的，「馬特拉不拉，我們自己拉」這個名言可以google，大家不知道雪山隧道、員山子分洪道、高鐵這些重大建設都是民進黨完工的，到了國民黨手上就是經費暴漲然後蓋不出來（例：現在的台中捷運藍線，還有完全失控的垃圾山），要不就是把重大建設弄到差點破產（例：高鐵），要不就是為了選舉而硬要毀掉整個產業也在所不惜（例：十多年前的宇昌案，近期的疫苗）。

大家不知道高鐵等重大建設，都是民進黨完工的。（資料照）大家不知道高鐵等重大建設，都是民進黨完工的。（資料照）

其實不只是中央層級的重大建設，很多縣市也都是如此，以我的家鄉新竹市來說，你叫得出名字的重大建設，全都是民進黨市長完成的。而最有名的重大弊案或蚊子館，全都是國民黨市長的傑作。而近期的柯黨市長除了貪汙和挖土，則是什麼都不會。

現在我們最大的危機在於，不只媒體沒有負責任監督政治人物（藍7綠3的結構很穩固），還有整個公共議題的討論環境很差，第一線的國高中老師說，當他們要多講一些威權時期的歷史，或者多講一些在地的歷史時，常常會被投訴「泛政治化」。其實所謂泛政治化的意思，就是中國國民黨的家長不喜歡聽到任何中國國民黨的壞話，或者不喜歡聽到台灣真實的歷史。

我自己都曾經被檢舉在課堂上發表仇視國民黨的言論，只因為我帶同學們一起討論國民黨人的觀點怎麼看待國安政策。

說真的這些檢舉的作法還滿成功的，你只要把任何講到民主化歷史、任何講到民進黨相關歷史的事情都打為政治化，讓大家通通不知道，這就成功了。

近期賴清德總統到校園去參加活動跟學生合照，結果學校被投訴、學生被網軍出征，講說這些都是泛政治化。

奇怪了，那柯文哲黃國昌他們常常在校園辦活動怎麼都可以，國民黨政客也常常進入校園啊，「政治退出校園」本身就是一個超級奇怪的口號，政治人物不能參加學校活動嗎？到底是誰規定的？青年朋友們難道不能有多一點的管道接觸政治嗎？

台中市大里垃圾掩埋場堆置垃圾近38萬噸，已完全失控。（資料照）台中市大里垃圾掩埋場堆置垃圾近38萬噸，已完全失控。（資料照）

以前大家認為不要談政治，是因為人人心中都有一個小警總。因為以前很長很長時間的戒嚴，讓大家都活在被監控的陰影裡面，因為到處都有國民黨的線民或者實體組織在監控著你。

現在很多人說不要談政治，其實意思都是講說不要談我不喜歡聽到的政治，尤其任何跟執政黨有關的好話都不要聽。在生活中去政治化，就是為了鞏固最保守、最威權的那些價值，而這樣子的「無知」最後的結果，就是大家自然而然會去討厭參與政治。

我不是說民進黨做的事情都是好的，而是說，我們必須要平實地去認識歷史，去認識「事實」。

現在網路世代的「假中立」，大批攻擊更是莫名。像是志祺七七做影片，被攻擊找不夠多「另一方」的觀點。你有沒有想過這個所謂「另一方」的觀點就是因為錯太多？我們到底要怎麼樣幫國民黨合理化亂砍預算、凍結憲法法庭、在立法院沒收討論以及重大爭議法案在三讀前才拿出來這些違法又違憲的作為？吵著要另一方的觀點，只是不願意接受事實而已。

而現在我們更需要認識的，則是中國對我們帶來的影響。先不要說威脅了，就是必須要全面性地去認識中國，但是談到中國的時候，又有好多人要跑出來說你這樣是在搞意識型態，你叫人家不要搞意識型態，本身就是一個超級重的意識型態好嗎？

前宜蘭縣長陳定南曾與王永慶電視辯論，反對台塑六輕至宜蘭設廠，為宜蘭保留下好山好水。（資料照）前宜蘭縣長陳定南曾與王永慶電視辯論，反對台塑六輕至宜蘭設廠，為宜蘭保留下好山好水。（資料照）

當我們說要認識中國威脅的時候會有人出來喊著不要搞政治，但是當中國全面透過代理人洗版「中國好棒棒」言論的時候，怎麼同一群人就沒有懷疑那是在搞政治了？

再說一次，台灣民主的危機在於無知，大家對於一些最基本的事實、最基本的法律規範不理解。其實這也不是台灣限定，全球民主都面臨類似的威脅。而我們該做的事情，當然就是讓自己有更多元的管道接收資訊（大家對於好的媒體、資訊來源或者公民團體，真的要多加支持），同時也要具備更好的媒體識讀能力。

提升獲取資訊的品質，是提升民主治理品質的最基礎工作。（也可以讓自己免於被詐騙啊）

（作者為東吳大學政治系助理教授）

本文經授權轉載陳方隅臉書

