自由開講》台灣需要查理．柯克的勇氣

2025/09/24 10:30

◎小小公務員

查理·柯克（Charlie Kirk）於 2025年9月10日在遭遇政治刺殺身亡，台灣很多人可能不知道這號人物，因為媒體鮮少報導，但他其實在美國是極具影響力的右派精神領袖，他勇於在爭議性的政治議題公開立場，堅持以理性方式辯論並尊重對手，僅管他的部分理念與我相背，我仍然很敬佩他且並不認同部分媒體指稱他是極右派，很多時候都是斷章取義或被剪輯影片改變情境導致他看起來很偏激，但如果有認真看完他的演講和辯論，只會看到堅定立場和理性思辯。

美國保守派青年運動領袖查理·柯克於9月10日在猶他大學的演講活動中，遭遇政治刺殺身亡。圖為柯克當時在發送帽子。（美聯社檔案照）美國保守派青年運動領袖查理·柯克於9月10日在猶他大學的演講活動中，遭遇政治刺殺身亡。圖為柯克當時在發送帽子。（美聯社檔案照）

查理·柯克對於現在的美國社會是極其重要的力量，美國近幾年來政治嚴重左傾並極端化，而他的作法並不是以極端對抗，而是建立組織鼓勵學生以理性思辨的方式獨立思考並積極參與公共事務的討論與辯論及宣揚家庭、個人責任及自由市場等價值觀。

我真正敬佩他的不是他的論述，而是他面對大環境對他的價值觀不利的情況下仍然勇於面對異溫層的辯論挑戰，並且在辯論中很好的控制了雙方極端情緒，僅管異溫層的人不認同他的論述，但透過辯論溝通，可以讓彼此不同立場的人們試著理解對方。

柯克勇於在爭議性的政治議題公開立場，堅持以理性方式辯論並尊重對手。期待台灣各方的意見領袖能擁有柯克的勇氣，透過理性思辯面對異溫層的各種質疑。（法新社檔案照）柯克勇於在爭議性的政治議題公開立場，堅持以理性方式辯論並尊重對手。期待台灣各方的意見領袖能擁有柯克的勇氣，透過理性思辯面對異溫層的各種質疑。（法新社檔案照）

最近台灣面對許多政治的紛擾，就是起源於異溫層間的封閉和社群演算法及少數刻意假造的訊息導致對立更加嚴重，我期待台灣各方的意見領袖也能擁有查理·柯克的勇氣，透過理性思辯面對異溫層的各種質疑，而不是仰賴網軍無理的攻擊和媒體的選擇性報導。

我相信在自由民主的社會每個人都擁有自由發聲的權利，但若不是透過自己獨立思考而只是盲從恐怕不是真正的「自由」。

（作者為公務員）

