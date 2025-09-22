晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》蔡國強爆破藝術 有了一錘定音的負面評價

這兩天蔡國強在已經變成中國品牌始祖鳥的贊助下，端出嚴重破壞環境、又醜到難以理解的喜馬拉雅山爆破作品，終於為蔡國強紅了幾十年的爆破藝術，做出一錘定音的重要負面評價。
許美華頻道

許美華頻道

2025/09/22 10:30

◎許美華

大家都在講，在喜馬拉雅山跟始祖鳥品牌合作放煙火，又醜又破壞環保的中國藝術家蔡國強；我也來講一下，當年差點買過蔡國強作品的有趣經驗。（我也認識太多人了吧？）

蔡國強在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀，引發批評。（圖取自X）蔡國強在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀，引發批評。（圖取自X）

蔡國強其實跟台灣蠻有淵源的。

遠在2010年跨年101煙火出包，號稱「金龍盤旋而上」結果最後變「蚯蚓」被罵爆那次，從90年代後期，蔡國強就已經是台灣藝術市場爭相追逐的對象。

一來是當年台灣一片西進中國熱，加上中國藝術作品在常玉、潘玉良前一代大家的帶動下，在國際拍賣市場曾經非常搶手；而蔡國強當時獨創的爆破藝術概念相當前衛，而且他也很會操作自己藝術作品的話題，蔡國強在台灣掀起一波收藏投資熱潮。

蔡國強設計的2010年跨年101煙火號稱「金龍盤旋而上」結果最後變「蚯蚓」被罵爆。（資料照）蔡國強設計的2010年跨年101煙火號稱「金龍盤旋而上」結果最後變「蚯蚓」被罵爆。（資料照）

因為多年前認識一位旅美藝術家朋友成為至交，我開始大量收藏他的作品，也因為他，我認識許多頗有名號的奇特藝術家，蔡國強就是其中之一。

一次蔡國強來台灣辦個展。剛好我的藝術家好友也在台灣，我很自然的就跟著參與了蔡國強那次的藝術爆破行動。

真的讓我大開眼界，原來藝術作品是可以這樣賣錢錢的。

蔡國強一直以爆破做創作主題。他在地上放了很大的一張白色畫紙，在上面依照他想要造成的圖像效果，放了很多準備爆破的火藥。到了創作當天，就在觀眾面前引爆火藥，然後整張作品就呈現爆破之後、火藥自然流動，類似中國山水畫的感覺。

然後，精彩的來了！

這張大型爆破隨機生成的作品，直接被裁切成多件作品，就像版畫一樣，蔡國強在上面簽名認證後，就是一張張直接出售的作品。（當年還沒有NTF，不然爆破過程就是個作品了，是不是很前衛呵呵）

朋友當場問我想不想買。說實話我對藝術作品還是有點老派，我非常喜歡抽象藝術，但是，在一張空白畫紙上爆破或直接潑油彩，就是一個可以賣錢的藝術品？WTF？

我跟朋友開玩笑說，「你傻傻花幾個月畫一張油畫簡直笨蛋⋯」

我當時當然知道蔡國強很紅，但我收藏藝術品不是為了賺錢，是因為我喜歡、可以觸動我。蔡國強作品或許很厲害，但我就是沒感覺，當然就是放掉了。

其實蔡國強本人蠻客氣的，講起自己的藝術創作也很有熱情，但我當時不知為何就是無法同感。

後來馬英九兩個女兒都去蔡國強工作室當助理，我跟藝術家朋友都很不解，蔡國強的藝術成就，除了他是中國當紅藝術家之外，是有強到馬家兩個女兒都要去當徒弟的程度嗎？

後來看到蔡國強北京奧運鳥巢、台北101的爆破作品，一直覺得蔡國強在重複自己，實在無法稱讚，不禁覺得自己當年對藝術的直覺是對的。

反正有人願意出大錢，藝術家就繼續複製自己的作品，最早的創意元素早就不見了。

這兩天蔡國強在已經變成中國品牌始祖鳥的贊助下，端出嚴重破壞環境、又醜到難以理解的喜馬拉雅山爆破作品，終於為蔡國強紅了幾十年的爆破藝術，做出一錘定音的重要負面評價。

我對藝術作品的直覺真的很準。（稱讚自己）

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書