許美華頻道》蔡國強爆破藝術 有了一錘定音的負面評價

◎許美華

大家都在講，在喜馬拉雅山跟始祖鳥品牌合作放煙火，又醜又破壞環保的中國藝術家蔡國強；我也來講一下，當年差點買過蔡國強作品的有趣經驗。（我也認識太多人了吧？）

蔡國強在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀，引發批評。（圖取自X）

蔡國強其實跟台灣蠻有淵源的。

遠在2010年跨年101煙火出包，號稱「金龍盤旋而上」結果最後變「蚯蚓」被罵爆那次，從90年代後期，蔡國強就已經是台灣藝術市場爭相追逐的對象。

一來是當年台灣一片西進中國熱，加上中國藝術作品在常玉、潘玉良前一代大家的帶動下，在國際拍賣市場曾經非常搶手；而蔡國強當時獨創的爆破藝術概念相當前衛，而且他也很會操作自己藝術作品的話題，蔡國強在台灣掀起一波收藏投資熱潮。

蔡國強設計的2010年跨年101煙火號稱「金龍盤旋而上」結果最後變「蚯蚓」被罵爆。（資料照）

因為多年前認識一位旅美藝術家朋友成為至交，我開始大量收藏他的作品，也因為他，我認識許多頗有名號的奇特藝術家，蔡國強就是其中之一。

一次蔡國強來台灣辦個展。剛好我的藝術家好友也在台灣，我很自然的就跟著參與了蔡國強那次的藝術爆破行動。

真的讓我大開眼界，原來藝術作品是可以這樣賣錢錢的。

蔡國強一直以爆破做創作主題。他在地上放了很大的一張白色畫紙，在上面依照他想要造成的圖像效果，放了很多準備爆破的火藥。到了創作當天，就在觀眾面前引爆火藥，然後整張作品就呈現爆破之後、火藥自然流動，類似中國山水畫的感覺。

然後，精彩的來了！

這張大型爆破隨機生成的作品，直接被裁切成多件作品，就像版畫一樣，蔡國強在上面簽名認證後，就是一張張直接出售的作品。（當年還沒有NTF，不然爆破過程就是個作品了，是不是很前衛呵呵）

朋友當場問我想不想買。說實話我對藝術作品還是有點老派，我非常喜歡抽象藝術，但是，在一張空白畫紙上爆破或直接潑油彩，就是一個可以賣錢的藝術品？WTF？

我跟朋友開玩笑說，「你傻傻花幾個月畫一張油畫，簡直笨蛋⋯」

我當時當然知道蔡國強很紅，但我收藏藝術品不是為了賺錢，是因為我喜歡、可以觸動我。蔡國強作品或許很厲害，但我就是沒感覺，當然就是放掉了。

其實蔡國強本人蠻客氣的，講起自己的藝術創作也很有熱情，但我當時不知為何就是無法同感。

後來馬英九兩個女兒都去蔡國強工作室當助理，我跟藝術家朋友都很不解，蔡國強的藝術成就，除了他是中國當紅藝術家之外，是有強到馬家兩個女兒都要去當徒弟的程度嗎？

後來看到蔡國強北京奧運鳥巢、台北101的爆破作品，一直覺得蔡國強在重複自己，實在無法稱讚，不禁覺得自己當年對藝術的直覺是對的。

反正有人願意出大錢，藝術家就繼續複製自己的作品，最早的創意元素早就不見了。

這兩天蔡國強在已經變成中國品牌始祖鳥的贊助下，端出嚴重破壞環境、又醜到難以理解的喜馬拉雅山爆破作品，終於為蔡國強紅了幾十年的爆破藝術，做出一錘定音的重要負面評價。

我對藝術作品的直覺真的很準。（稱讚自己）

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

