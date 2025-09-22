晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》32元的電鍋與千萬稅單：司法的天秤失衡了嗎？

2025/09/22 10:00

◎李克

最近一則新聞引發社會譁然：台北市一名黃姓清潔隊員，因同情拾荒老婦，將回收站內一台仍堪用、殘值僅32元的電鍋轉送給她，竟遭檢方以《貪污治罪條例》起訴。消息曝光後，輿論普遍批評此案「小題大作」、「用大砲打小鳥」，甚至直言司法「欺負老實人」。

台北市環保局一名清潔隊員將拾獲的大同電鍋轉送給一名拾荒老嫗，被依《貪汙治罪條例》起訴。圖為示意圖，非當事人。（資料照）台北市環保局一名清潔隊員將拾獲的大同電鍋轉送給一名拾荒老嫗，被依《貪汙治罪條例》起訴。圖為示意圖，非當事人。（資料照）

這起事件不禁讓人聯想到倫理學中的「電車難題（Trolley Problem）」。在這個思想實驗中，你必須在犧牲一人與五人之間做出選擇，無論如何都難以稱之為「正確」。而韓劇《夢想成為律師的律師們》中，年輕律師姜孝敏的回應，正好反映出社會對「法、理、情」三者平衡的渴望。她說：「法律並不完美，道德標準與法律標準並不總是相符」，這句話不只是劇中台詞，更像是一記敲響司法良知的警鐘。

在現實中，當一名清潔隊員因送出一台殘值僅32元的電鍋而被控貪污，社會不禁要問：我們的法律是否過於僵化？是否忽略了人性與情理？而這正是「電車難題」的延伸，當制度與人情衝突時，我們該如何選擇？如果由被譽為「美國最暖法官」的法蘭克・卡普里奧來審理此案，結果是否會更貼近人性與正義？

一名清潔隊員因送出一台殘值僅32元的電鍋而被控貪污，如果由被譽為「美國最暖法官」的法蘭克・卡普里奧來審理此案，結果是否會更貼近人性與正義？（法新社檔案照）一名清潔隊員因送出一台殘值僅32元的電鍋而被控貪污，如果由被譽為「美國最暖法官」的法蘭克・卡普里奧來審理此案，結果是否會更貼近人性與正義？（法新社檔案照）

林石猛律師曾撰文〈32元的「貪污罪」─台灣司法之不食人間煙火〉，指出自己任職高雄地院法官時，曾審理一件公務員沖洗公家照片四幀、價值僅約10元的案件，因認定欠缺「實質違法性」，判決無罪。該案援引最高法院判例及日本「一厘事件」的社會學觀點，強調刑罰不應處理所有雞毛蒜皮之事。林律師的堅持令人敬佩，也讓人看見司法中仍有溫度。

然而，與此形成強烈對比的，是稅務員圖利國庫卻未受懲處的案例。台灣賦稅人權網曾票選出「史上最倒楣公益律師」黃文皇，他因義務擔任遺產管理人，竟遭國稅局開出高達一億一千兩百萬元的稅單。即使他自掏腰包處理案件，仍被重罰，至今仍陷稅災泥淖。此案揭露了稅務機關為達課稅目的，竟不惜扭曲事實、濫用公權力。

當國家機器對基層公務員與弱勢民眾毫不寬容，卻對權貴與體制內錯誤選擇性寬待，司法的公平性與正義感何在？誠如林石猛律師所言：「這不只是刑罰輕重的問題，更應深思，是法律本身出了問題，還是司法者的認知偏差？」我們不禁要問：難道所有人間瑣事都該由刑罰來處理？

我們期待更多有溫度、有智慧的司法工作者，讓法律不只是冷冰冰的條文，而是能真正守護人民尊嚴與社會正義的力量。

（作者為退休人員）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

