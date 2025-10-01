自由開講》解析中國國防部長董軍的涉台言論

◎黃榮

今年9月18日，在北京舉行的第十二屆北京香山論壇，中國國防部長董軍上將，就臺灣問題發表強硬言論時，董軍的言論不僅在歷史與法理上存在爭議，更在民主原則與區域安全上構成威脅。

中國國防部長董軍稱「臺灣回歸中國，是戰後國際秩序的重要組成部分」，不僅在歷史與法理上存在爭議，更在民主原則與區域安全上構成威脅。（歐新社檔案照）

首先，董軍所謂「臺灣回歸中國，是戰後國際秩序的重要組成部分」的論調，是站不住腳的。戰後國際秩序的關鍵文件，如《舊金山和約》，並未明確將臺灣主權歸屬給中華民國，或中華人民共和國。這使得臺灣的地位在國際法上，處於一種模糊狀態。董軍單方面將其定性為「回歸」，是簡化甚至曲解了複雜的歷史進程。

此外，對於「臺灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑」這句話，臺灣學者會強烈反駁。他們會強調，臺灣的歷史並非僅是中國歷史的延伸。從原住民、荷蘭、西班牙，到日本殖民統治，臺灣在不同時期發展出多元的文化與認同。特別是中華人民共和國從未統治過臺灣，卻聲稱對其擁有主權，這在法理上存在根本性缺陷。臺灣學者認為，忽視臺灣自身的主體性與歷史發展，將臺灣視為中國的「一部分」，是政治宣傳而非客觀事實。

在民主與自決層面，董軍的言論與臺灣的核心價值觀產生了尖銳衝突。當他聲稱「絕不允許任何『台獨』分裂圖謀得逞」時，臺灣人民會反問：這句話是否無視了臺灣人民，透過民主選舉所表達的意志？在臺灣，支持獨立或維持現狀的聲音，都是民意的正常展現，並非少數人的「圖謀」。將其扣上「分裂」的帽子，是企圖以政治術語，來否定臺灣人民的自決權。

更具威脅性的是，董軍指出，「隨時準備挫敗任何外部武力干涉」這句話。儘管表面上針對「外部勢力」，但這實際上是對臺灣人民的恐嚇。這段話傳達出一個明確訊息：如果臺灣的選擇不符合北京的意願，中國將不惜動用武力。這種以軍事威懾來壓制人民意願的行徑，不僅違反了國際法中禁止使用武力的原則，也與民主社會的根本精神背道而馳。

董軍威脅台灣，中國將不惜動用武力，「隨時準備挫敗任何外部武力干涉」。圖為中共815A型電子偵察艦「玉衡星號」。（Taiwan ADIZ粉專提供）

董軍在言論中，試圖將中國軍力的擴張與世界和平掛鉤，宣稱「中國軍隊越強大，世界和平越有保障」。然後，一個國家單方面以武力解決爭端、不斷擴充軍備，實際上只會加劇區域緊張，引發周邊國家的恐懼與猜疑，進而可能導致軍備競賽，最終讓區域和平更加脆弱。

最後，董軍一方面呼籲「讓矛盾糾葛、兵戈相向回歸為生息與共」，另一方面卻又以武力威脅，這種「說一套、做一套」的態度，讓他的和平言論更顯得不值一信。如果中國真心希望台海和平，應該放棄武力威嚇，並與臺灣進行平等、無前提的對話，尊重臺灣人民的選擇，而非試圖以強權來改變現狀。

（作者為大陸問題研究者）

