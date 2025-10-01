自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》解析中國國防部長董軍的涉台言論

2025/10/01 20:00

◎黃榮

今年9月18日，在北京舉行的第十二屆北京香山論壇，中國國防部長董軍上將，就臺灣問題發表強硬言論時，董軍的言論不僅在歷史與法理上存在爭議，更在民主原則與區域安全上構成威脅。

中國國防部長董軍稱「臺灣回歸中國，是戰後國際秩序的重要組成部分」，不僅在歷史與法理上存在爭議，更在民主原則與區域安全上構成威脅。（歐新社檔案照）中國國防部長董軍稱「臺灣回歸中國，是戰後國際秩序的重要組成部分」，不僅在歷史與法理上存在爭議，更在民主原則與區域安全上構成威脅。（歐新社檔案照）

首先，董軍所謂「臺灣回歸中國，是戰後國際秩序的重要組成部分」的論調，是站不住腳的。戰後國際秩序的關鍵文件，如《舊金山和約》，並未明確將臺灣主權歸屬給中華民國，或中華人民共和國。這使得臺灣的地位在國際法上，處於一種模糊狀態。董軍單方面將其定性為「回歸」，是簡化甚至曲解了複雜的歷史進程。

此外，對於「臺灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑」這句話，臺灣學者會強烈反駁。他們會強調，臺灣的歷史並非僅是中國歷史的延伸。從原住民、荷蘭、西班牙，到日本殖民統治，臺灣在不同時期發展出多元的文化與認同。特別是中華人民共和國從未統治過臺灣，卻聲稱對其擁有主權，這在法理上存在根本性缺陷。臺灣學者認為，忽視臺灣自身的主體性與歷史發展，將臺灣視為中國的「一部分」，是政治宣傳而非客觀事實。

在民主與自決層面，董軍的言論與臺灣的核心價值觀產生了尖銳衝突。當他聲稱「絕不允許任何『台獨』分裂圖謀得逞」時，臺灣人民會反問：這句話是否無視了臺灣人民，透過民主選舉所表達的意志？在臺灣，支持獨立或維持現狀的聲音，都是民意的正常展現，並非少數人的「圖謀」。將其扣上「分裂」的帽子，是企圖以政治術語，來否定臺灣人民的自決權。

更具威脅性的是，董軍指出，「隨時準備挫敗任何外部武力干涉」這句話。儘管表面上針對「外部勢力」，但這實際上是對臺灣人民的恐嚇。這段話傳達出一個明確訊息：如果臺灣的選擇不符合北京的意願，中國將不惜動用武力。這種以軍事威懾來壓制人民意願的行徑，不僅違反了國際法中禁止使用武力的原則，也與民主社會的根本精神背道而馳。

董軍威脅台灣，中國將不惜動用武力，「隨時準備挫敗任何外部武力干涉」。圖為中共815A型電子偵察艦「玉衡星號」。（Taiwan ADIZ粉專提供）董軍威脅台灣，中國將不惜動用武力，「隨時準備挫敗任何外部武力干涉」。圖為中共815A型電子偵察艦「玉衡星號」。（Taiwan ADIZ粉專提供）

董軍在言論中，試圖將中國軍力的擴張與世界和平掛鉤，宣稱「中國軍隊越強大，世界和平越有保障」。然後，一個國家單方面以武力解決爭端、不斷擴充軍備，實際上只會加劇區域緊張，引發周邊國家的恐懼與猜疑，進而可能導致軍備競賽，最終讓區域和平更加脆弱。

最後，董軍一方面呼籲「讓矛盾糾葛、兵戈相向回歸為生息與共」，另一方面卻又以武力威脅，這種「說一套、做一套」的態度，讓他的和平言論更顯得不值一信。如果中國真心希望台海和平，應該放棄武力威嚇，並與臺灣進行平等、無前提的對話，尊重臺灣人民的選擇，而非試圖以強權來改變現狀。

（作者為大陸問題研究者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書