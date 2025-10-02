自由開講》AIT拋台灣未定論的歷史與戰略考量

◎ 廖明輝

美國在台協會（AIT）日前針對「台灣地位未定」發表聲明，引發輿論對台灣主權議題關注。該聲明明確指出，中國故意曲解包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》在內二戰文件以支持對台施壓正當性，並試圖透過錯置歷史與法理敘事鞏固主權主張。AIT強調，這些文件從未決定台灣最終政治地位，此番發言隨後即獲得美國國務院背書，形成華府高層一致口徑。此舉雖然未標誌美國對台政策轉向，但卻以罕見清晰且具體語言，重新鞏固「未定論」國際法根基，目的不只是釐清歷史，更明確回應中國推動「法統統一」論述的戰略壓力。

AIT拋出台灣地位未定論，明確回應中國推動「法統統一」論述的戰略壓力。（資料照）

回顧歷史脈絡，台灣地位懸而未決是戰後冷戰格局下多邊談判產物。1950年6月韓戰爆發，9月美國在聯合國大會提出「台灣問題案」（The Question of Formosa）並於10月5日列入大會議程。台灣問題成為美蘇在聯合國攻防焦點，牽涉韓戰爆發後美國對中共是否加入韓戰、聯合國中國代表權問題，及各國對台灣地位處置爭議等課題。然而在中共於10月介入韓戰後，美國考量情勢緊迫，轉而提議擱置此案，並於1951年2月第六屆聯合國大會與英國聯手主張「遠東局勢未定」，成功推動該案無限期擱置。從此，聯合國未再對台灣地位作出具體裁決。1951年6月，美英兩國透過「杜勒斯—莫里森協議」達成三項關鍵共識，包括：一、建議在沒中國共同簽署情況下進行多邊和約；二、日本因和約生效而恢復主權和獨立地位，未來對中國態度必須由日本自己決定；三、日本在和約放棄對臺灣、澎湖主權，條約本身不決定這些島嶼未來。美方同意當時的兩個中國都不參加多邊和約，英方則不再堅持《開羅宣言》「台澎歸還中國」承諾，雙方各讓一步之下，終於達成協議。美國重點不在歸還，而在於「凍結」，避免台灣落入共產勢力之手。由於國民政府實際控制台澎，美國也默許其行政管理，卻始終未明示主權立場。這種戰略模糊，成為冷戰體系的政治現實。

美國國務院發言人曾表示，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國將持續在中國壓力下支持台灣，反對任何片面改變現狀的企圖。 （路透檔案照）

AIT發言還與華府對台政策語義調整密切相關。今年2月，美國國務院更新官網美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字。雖仍強調反對片面改變現狀，但實質上已在措辭上留白空間。此次AIT重申「未定論」，則可被視為對政策微調，使美方在維持「一中政策」框架下，保有更多解釋與操作彈性。同時，也為即將可能登場的川習會預作鋪陳。在領導人互動前，美方先釐清對台灣地位的法律界線，預先標定底線，避免台灣問題在經貿或安全談判被視為可交換籌碼。

綜上所述，AIT拋出台灣地位未定論，並非改變政策，意在透過歷史敘事，強化戰略定位，同時為即將到來的川習會互動鋪設護欄。在敘事、嚇阻與談判交織的地緣競逐格局中，這是話語權與戰略節奏前哨戰。而真正的關鍵，不在於誰更強勢，而在於誰更能說清楚「歷史的未完待續」。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

