自由開講》唐元雋案的警剔／共諜可能就是和你一起喊「反共」的人

◎蕭錫惠

表象陷阱：喊「反共」不等於安全。

美國司法部公布唐元雋案，再度震撼旅美華人圈。

唐元雋曾是天安門民主運動的參與者，因而遭中共拘禁，後來經由台灣輾轉取得庇護，定居紐約。

請繼續往下閱讀...

中國前民運人士唐元雋承認隱瞞並串謀非法充當中國代理人罪名，最重可能被判5年刑期。（圖取自X平台）

多年來，他活躍於民運場合，經常出現在「反共」活動之中。但司法部的起訴書揭露，他在2018至2023年間，竟然暗中受雇於中國國安部，蒐集異議人士資訊、滲透加密群組，還允許在自己手機安裝間諜程式，把在美民運圈的聯繫網絡一一曝光。

這個案例提醒我們：中共間諜未必是公開舉五星旗的人，他可能就是和你並肩舉著「打倒共產黨」標語的人。表面上的政治立場，不足以證明一個人的忠誠。

中共情報系統慣用的手法，就是安插「比你還反共」的人，混入組織、博取信任，最後將資訊送回北京。

行動檢驗：看他做什麼，而非聽他說什麼

我們不能只聽口號，而要看行動。

真正值得信任的人，不是嘴巴喊得多激烈，而是行動上是否一致，是否守護群體安全、維護團結。相反地，如果有人一再散布分化言論、泄漏個資、挑動內鬥，就算自稱「民主鬥士」，也應該提高警覺。

防範滲透不是製造恐懼，而是培養安全文化。第一，建立透明機制：重要活動有清楚程序與出席規範，避免陌生人任意進入核心群組。第二，落實最小資訊原則：不必要的個資與內部訊息不外傳，降低單點失守風險。第三，檢視行動結果：若有人長期扮演分裂者或消耗能量者，必須重新檢驗其動機。

中共情報系統慣用安插「比你還反共」的人，混入組織、博取信任，最後將資訊送回北京。圖為北京證監會大樓外的五星旗。（路透檔案照）

安全文化：用制度守住自由

最後，應善用法律武器：例如美國的《外國代理人登記法》（FARA），提供舉報與查辦的依據。今天的台灣與海外民運社群，都面臨同樣挑戰。

中共最怕的不是我們嘴上喊「反共」，而是我們真的能行動、能守護彼此。要看清一個人，不是聽他說了什麼，而是看他做了什麼。只有把口號化為行動，才能避免被滲透分化，守住我們的自由與民主。



（作者為自由評論人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法