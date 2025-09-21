矢板明夫觀點》柯克離去 共和黨青年人號召力難被替代

對共和黨和保守派而言，柯克的離去無疑是一大損失，因為他在青年群體中的影響力和號召力，短期內難以被替代。

◎矢板明夫

美國保守派青年領袖查理·柯克的葬禮，將於9月21日在亞利桑那州舉行。美國總統川普、副總統范斯、國務卿魯比歐等重量級人物，都將親臨現場。

（取自貼文）

921舉行葬禮 川普、范斯、魯比歐都將到場



年僅31歲的查理·柯克在美國政治中備受矚目，其影響力引發了不同觀點的討論。有人說他僅僅是一名擁有大量粉絲的政治網紅，但實際上，柯克卻在共和黨和保守派中扮演了重要角色。從他獲得川普下令降半旗四天致哀以及范斯的扶靈舉動，都顯示出他對美國政治有極大的影響力。

美國左派民主黨在過去的二、三十年中，採取了兩大主要策略：一是透過引入非法移民來擴大其選民基礎；二是佔領學校，尤其是高等教育機構，摧毀下一代對共和黨傳統基督教價值觀的基本認同。這種戰略使得民主黨在選票上獲得了顯著優勢。

在爭奪美國政治未來的年輕人選票上，本來共和黨是完全處於下風的，直到柯克的出現。

柯克18歲時就參與創立了「美國轉折點」（Turning Point USA）組織，致力於在校園中推廣美國保守主義理念，特別針對民主黨的熱門議題進行辯論。他靈活運用短影片平台，將辯論精華片段廣泛傳播。他豐富的知識和強大的邏輯，吸引了年輕人的注意。

柯克的成功在於其鮮明的辯論風格，以及對傳統價值觀的強調，透過理性論證和事實支持來挑戰民主黨的觀點，讓原本青睞民主黨的年輕人開始反思。

新穎方式表達傳統價值觀 柯克讓年輕人聽得進去



柯克在辯論中所表達的理念，雖然大多源於美國的保守派傳統價值觀，如聖經教義，卻以新穎的方式進行宣傳，使其更容易被年輕人接受。為共和黨在校園中獲得愈來愈多的支持。

柯克葬禮將於9月21日在亞利桑那州舉行，美國轉折點組織總部外周圍環繞著鮮花和標語。（彭博檔案照）

2024年美國大選中，柯克無疑為川普贏得了大量年輕選票。川普總統也肯定了柯克為勝選發揮的關鍵作用。

因此，柯克的重要角色，還在於他和川普總統建立了情同父子般的深厚友誼。副總統范斯和擔任衛生與公眾服務部部長的小羅伯特·甘迺迪都表示，如果不是因為柯克的極力推薦和促成，他們不會擔任現在的職務。

對共和黨和保守派而言，柯克的離去無疑是一大損失，因為他在青年群體中的影響力和號召力，短期內難以被替代。希望他堅持理性對話的精神，能被繼續傳承、發揚光大。

#RIP Charlie Kirk

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

