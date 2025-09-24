自由開講》台灣「超越」南韓的GDP 要慎防「荷蘭病」

◎ 邱世長

根據《自由時報》日前報導「2025全球最佳企業名單『沒有台積電』10家台灣公司進榜 輝達奪冠」之報導（https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5177698），台灣不僅是台積電的晶片代工，傲視全球。根據《時代》雜誌評選「2025全球最佳企業名單」，台灣其他企業表現也相當亮眼，共有十家企業進榜，包含廣為人知的中國信託、智邦科技與華碩等企業，國人同感榮耀。

台灣不僅是台積電的晶片代工傲視全球，其他企業表現也相當亮眼。（法新社檔案照）

反觀南韓，南韓媒體9月14日報導，南韓今年人均GDP將被台灣超越，這也是時隔22年南韓首度被台灣反超，這局勢被韓媒痛批政府，還在標題寫上「笨蛋，問題在經濟」！

回顧1960年代末至1990年代，南韓、台灣、香港和新加坡都被譽為「亞洲四小龍」，是經濟快速發展地區，彼此也屢屢寫下經濟奇蹟。就因為南韓與台灣的同質性高，因此兩國的媒體，總愛拿南韓與台灣的經濟表現作比較，督促政府要持續進步。

如今，台灣透過教育投資、政策鬆綁、政府投資重點產業，例如半導體與AI產業，讓台灣的人力素質，傲視全球，台灣的產業結構，也與國際經濟發展，息息相關。

南韓政府近日公布的經濟數據，台灣為3萬8066美元，而今年南韓預計人均GDP為3萬7430美元，台灣的經濟表現確略勝一籌，而且這種差距仍在持續擴大中，值得慶賀。

南韓今年人均GDP為3萬7430美元，比台灣的3萬8066美元低。圖為南韓股市。（歐新社檔案照）

筆者建議，台灣的科技產業，是台灣的強項，應該持續強化，但也要慎防「荷蘭病」！

台灣在強化科技產業的優勢時，政府更要扶持工具機或是傳統產業，別讓這些產業在川普高關稅下，自生自滅，更別削弱其他產業的國際競爭力，以免造成國內貧富差距擴大、或是其他產業率退等現象，危及社會的安定。

（作者為教育人員）

