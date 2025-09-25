自由開講》最美老街變行人地獄 蔣市府縱容違停？

◎ 天龍國的次等公民

台北市的迪化街，是觀光客必訪的景點，更是號稱「台北最美的老街」。然而，如今的迪化街卻不是行人天堂，而是行人地獄。從民生西路口到歸綏街口，店家長期違停，車輛與攤商幾乎霸佔整條街，行人只能冒險與車爭道。

迪化街從民生西路口到歸綏街口，車輛與攤商幾乎霸佔整條街，行人只能冒險與車爭道。（資料照）

更離譜的是，這樣的亂象早已不是一天兩天。市民多次報警，甚至透過市長信箱陳情，警方卻只是到場「驅離」，甚至事先通風報信，讓店家把車暫時移開，拍照結束後再停回來。這種睜一隻眼閉一隻眼的形式主義，不僅讓執法失去公信力，更等同是蔣萬安市府在縱容店家違法。

迪化街是國際觀光客眼中的台北代表，如今卻變成外國遊客險象環生的地方。當全世界強調「行人優先」時，台北市卻放任老街被違停與攤販佔據。這不只是交通問題，更是市府治理態度的縮影──到底是要守護市民安全，還是要繼續維護特定店家的既得利益？

台北市迪化街是觀光客必訪的景點，號稱「台北最美的老街」。（資料照）

號稱「最美老街」卻成「最亂街景」，台北市政府必須負責。若蔣市府繼續姑息包庇，恐怕不只是市民失望，連國際觀光形象都會嚴重受損。

（作者為自由業）

