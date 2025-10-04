自由開講》川普對關稅與移民的矛盾與兩難

◎廖明輝

川普總統日前在其「真實社群」平台，針對突襲喬治亞州現代汽車電池工廠的移民執法行動發表聲明。他表面上強調歡迎外資，呼籲企業應「尊重移民法律」，鼓勵合法引進技術人才，並承諾將協助企業快速處理合法程序；但話鋒一轉，要求企業必須「優先雇用和培訓美國工人」，呼籲攜手努力，讓美國更具生產力。川普說法看似權衡實則矛盾，一方面鼓勵人才合法流入，卻又試圖藉由驅逐無證移民、設限合法移工、施加高額關稅等手段，製造封閉經濟環境。這種政策邏輯矛盾，實在難以支撐美國重建工業實力。

川普鼓勵人才合法流入，卻又試圖藉由驅逐無證移民。這種政策邏輯矛盾，實在難以支撐美國重建工業實力。圖為美國執法單位突襲喬治亞州現代汽車電池工廠。（路透檔案照）

《紐約時報》近日刊載由前白宮經濟顧問委員會主席傑森·弗曼（Jason Furman）所寫評論《這種經濟可能是新常態》，直指當前美國經濟低迷與就業停滯，不僅是貨幣政策不足，而是結構性問題，尤其在移民數量驟減導致勞動力供應不足。他指出，美聯儲可以調整利率，但它無法創造工人。減少移民流入，使美國失去原本能為製造業與其他勞力密集產業補充新血來源。而這個結構性斷層，正是川普政策的直接後果。對製造業而言，當川普在口頭上要求外資企業要「合法引進優秀技術人才」，但實際卻對移民政策持高度限制與排拒態度，結果只會讓企業陷入法規與人力成本泥淖，最終選擇在他國設廠或延遲擴產。在這樣的結構下，川普高舉「美國製造」旗幟，終將虛有其表，難以真正落地。

面對美國的政策困局，我們或可從施振榮先生所倡導的「王道思維」尋找解方。施先生提到，他透過AI分身「阿丹」推廣領導人應具備六面向總價值觀，強調利他、共識、永續，並兼顧顯性與隱性價值的平衡。若川普真正想要讓美國再度偉大，他所需要的不是短期貿易報復，也不是狹隘防堵外來人口，而是應從王道視角出發，理解製造業振興必須建立在完整人才生態、信任文化與長期價值投資基礎上。換句話說，美國不能僅靠高關稅讓外國企業遷廠回流，也不能靠驅逐移民來「空出」就業機會。真正能重建工業實力的關鍵，在於是否能激勵美國本地年輕人願意投身製造業，是否願意在教育與技職訓練方面投資，是否能建立對人才的信任與尊重文化，並吸引來自全球優秀勞動力與專業人士。需要一種不僅關注當前、有形、可量化成果的政策視野，更要能著眼於未來、包容、多元且永續的高度與格局。

前白宮經濟顧問委員會主席傑森·弗曼（Jason Furman）認為，川普對移民政策持高度限制與排拒態度，結果只會讓「美國製造」旗幟，難以真正落地。。圖為傑森·弗曼。（路透檔案照）

川普的工業復興夢，若仍緊抱關稅保護與反移民意識形態而不願調整，終將落入政策自我矛盾。唯有放棄短視的「霸道手段」，轉而擁抱如施振榮所提「王道思維」，從人才、文化、生態系出發，重構產業與政策協同架構，才能讓「讓美國再度偉大」成為有底蘊、有溫度、有未來的戰略願景。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

