自由開講》美印經貿關係與中台扮演角色

◎ 廖明輝

在全球戰略重心持續東移、經濟與安全議題交織難解之際，美國與印度雙邊關係正處於微妙而決定性交叉點。近日，美國總統川普透過「真實社群」平台發文，宣稱美印之間正針對貿易壁壘展開新一輪談判，並表示期待與印度總理莫迪會晤。川普強調與莫迪私人交情與兩國潛在「雙贏成果」，然而，在地緣政治變局持續升溫、中印關係不確定性背景下，美印談判本質，遠非表面上那般單純。

美印關係近年來因地緣考量逐漸走向戰略合作，但同時也因貿易摩擦與外交分歧而充滿矛盾。最新的衝突導火線，是印度持續自俄羅斯進口原油。美國認為等同「資助俄羅斯在烏克蘭戰爭行動」，而印度則堅稱「能源安全」是其無法妥協的國家利益。美國對印度實施報復性關稅，從先前25%倍增至50%，涵蓋服裝、珠寶、家具、化工等主力出口品項，波及印度對美出口總額過半。此舉不僅衝擊印度經濟，也威脅多達兩百萬個基層就業人口，無疑為雙邊關係投下震撼彈。

請繼續往下閱讀...

美國擔憂印度在外交選擇向中靠攏，極可能破壞美國圍堵中國、主導印太秩序布局。圖為印度總理莫迪（中）與俄羅斯總統普廷（左）及中國國家主席習近平（右），3人在上合會前交談。（路透檔案照）

然而，更值得關注的，並非單一貿易政策的經濟後果，而是背後可能引發區域戰略重組。川普在真實社群貼出俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平、與印度總理莫迪三人並肩而行，一起參加上海合作組織峰會照片，罕見以「看來我們已經把印度與俄羅斯，拱手讓給最深沉、最黑暗的中國」來形容內心焦慮。也說出美國在印太戰略的擔憂：一旦印度在外交選擇向中靠攏，極可能破壞美國圍堵中國、主導印太秩序布局。

這樣的擔憂並非空穴來風。中國國家主席習近平在日前與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩共同出席北京九三閱兵，代表中俄朝在軍事與外交合作升溫。而在之前，印度總理莫迪剛出席在天津舉辦的上海合作組織峰會，這是他七年來首度訪中。從外交禮節與國際訊號來看，這一連串動作無疑傳遞印度在地緣政治選擇的鬆動，亦可能是對美方關稅施壓的間接表態與反制。但印度是否真的將「靠向中國陣營」？事實上仍值得商榷。美國的經濟壓力確實促使印度尋求其他夥伴，但印度與中國的根本矛盾仍深，例如之前邊界流血衝突記憶猶新，使得兩國在信任層面難以真正融合。此外，印度在印太地區對美國、日本與澳洲的戰略合作基礎深厚，亦難以輕易替代。在貿易談判破裂後，印度政府正積極調整出口市場重心，尋求轉往英國、阿聯、歐盟等地，並設法緩解內部壓力，包括提供出口補貼、低息貸款與貨幣政策調整等。儘管盧比貶值對出口形成短期刺激，但若長期關稅若持續，恐將削弱印度作為「中國製造替代基地」吸引力，反而違背美國長期戰略利益。

川普對印度的一體兩面政策在此展露無遺。一方面，他高調表示與莫迪「私交甚篤」，樂觀期待雙邊談判能有進展；另一方面，卻以關稅為槓桿強勢施壓，但也導致印度戰略選擇反彈。這種矛盾策略反映出美國在印太戰略的焦躁與不確定。在這場大國經貿與外交博弈中，中國扮演複雜角色。對印度而言，中國既是地緣對手，也是潛在經濟出路。在美印關係不確定性升高之際，中國積極釋出合作訊號，加碼投資、放寬簽證、展現政治善意，企圖挖掘美印裂縫，為自身亞洲領導地位鋪路。若美國未能妥善處理與印度的經濟分歧，反而將讓中國在區域競局獲得意外紅利。

台灣應及早掌握印度尋求多元化新需求，化挑戰為契機。圖為印度國家銀行（SBI）大樓夜景。（彭博檔案照）

從台灣的角度來看，美印貿易爭端與中國角色放大，反而創造某種戰略機會。當印度尋求多元經濟夥伴、重新調整對外出口市場時，台灣作為技術密集產業強國與地緣政治中的「可信賴夥伴」，可望與印度建立更緊密經貿與科技合作。雙邊可考慮啟動投資保障協定、自由貿易協議或建立半導體與資安產業合作平台，共同打造中國之外的新興供應鏈體系。當前美印經貿關係已不再只是單純關稅糾紛，而是牽涉區域戰略重構、地緣選邊與全球供應鏈重組等深層議題。美國若希望穩住印度，不應僅以懲罰手段維繫關係，而應在安全合作與經濟互惠之間找到平衡。至於台灣，唯有及早掌握印度尋求多元化新需求，在這場國際政經棋局找到自己的位置，化挑戰為契機。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法