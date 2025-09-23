晴時多雲

自由開講》川普促北約停購俄油、加徵中關稅

2025/09/23 20:00

◎廖明輝

美國總統川普日前透過真實社群（Truth Social）平台向北約提議，聲稱只要所有北約成員國停止購買俄羅斯石油，美國就準備對俄羅斯實施「重大制裁」。並建議北約集體對中國加徵高達50%至100%關稅，以削弱中國對俄羅斯的經濟支持。川普此番言論意在以經濟手段削弱俄羅斯戰爭財源，同時透過懲罰中國進而迫使北京對克里姆林宮施壓。

美國總統川普提議，聲稱只要所有北約成員國停止購買俄羅斯石油，美國就準備對俄羅斯實施「重大制裁」。圖為俄羅斯油輪。（路透檔案照）美國總統川普提議，聲稱只要所有北約成員國停止購買俄羅斯石油，美國就準備對俄羅斯實施「重大制裁」。圖為俄羅斯油輪。（路透檔案照）

對川普的要求，歐盟官方明確回應須在法律框架內推動制裁。歐盟主席馮德萊恩強調任何新制裁都須符合歐盟規範。換言之，強制北約成員國統一停購俄油、並對中國全面徵稅，從法律上不符合歐盟自身規定，也不在歐盟制裁政策範疇內。綜觀國際情勢，川普所提「所有北約一致執行」門檻極高。除了能源供應問題外，即使部分國家願意配合，對中國開徵50%至100%關稅也將碰觸世界貿易組織（WTO）最惠國待遇原則，很難在國際法下站得住腳。因此，將川普構想付諸實施，面臨如匈牙利等成北約成員國不願跟進加速制裁現實。俄國石油收入對普丁政權極為重要，的確有削弱俄羅斯戰事誘因，但過度遏止俄油供應也可能導致國際油價飆升、衝擊全球經濟。

假設美國與歐盟真的對俄羅斯及中國全面加徵制裁性關稅，台灣作為深度參與全球經貿經濟體，將面臨一連串複雜影響。首先，在經貿方面，若歐美徹底降低對俄油氣依賴，全球能源供應鏈將重整。台灣是能源進口國之一，可利用此契機加速多元化戰略，例如擴大液化天然氣接收能力或引進新供應來源，增強能源安全。此外，若中國輸美輸歐商品因高關稅而競爭力下降，一些原先依賴中國的西方企業可能尋找替代供應，讓台灣品質穩定的科技與製造業有機會承接轉單業務。對出口導向的台灣而言，歐美市場增加的需求，將可讓中小企業充滿商機。但同時也有顯著風險。台灣與中國經貿仍然高度連結，若北京面對西方制裁而經濟受創，中國對外需求減少可能連帶打擊在中國投資的台商及出口商。另外，中國對與西方或實施類似制裁國家進行經濟報復，台灣若被視為支持美歐，也可能成為報復對象。加之全球市場不穩定，能源與原物料價格若因俄羅斯能源供應緊縮而飆高，也將推高台灣進口成本與通膨壓力，侵蝕民生與產業競爭力。在國安層面，若此類經濟制裁引發中美緊張升級，對台灣的影響亦不可忽視。中國為抵禦經濟壓力，可能更強化對台軍事與外交施壓，例如頻繁軍演或強硬對台政策。台灣一旦被牽涉進中美對抗漩渦，外部安全情勢恐更嚴峻。因此，台灣需對美中的大國博弈做好預判與應變。

若中國輸美輸歐商品因高關稅而競爭力下降，可讓台灣中小企業有機會承接轉單業務。圖為中國南京港。（法新社檔案照）若中國輸美輸歐商品因高關稅而競爭力下降，可讓台灣中小企業有機會承接轉單業務。圖為中國南京港。（法新社檔案照）

綜上所述，川普提出北約成員國全面停購俄羅斯石油並對中國開徵重稅方案，由於牽涉能源安全、經濟負擔與國際法制，短期內難以整體實現。台灣需認清大國博弈的複雜態勢，在能源、經貿與國安早做準備以有效維護自身利益並減少風險。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

