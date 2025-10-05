自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》核能延役：台灣能源的十字路口

2025/10/05 19:00

◎ 李淵洲

核能究竟該重啟，還是就此告別？這是一道台灣能源轉型無法迴避的難題。

近日，台電宣布將針對三座核電廠進行延役可行性評估。曾文生董事長表示，最快十月初，就能盤點現況並對外說明。他指出，核三最有機會率先進入「第二階段自我安檢」，預計今年底或明年初可望有結果；至於核二，仍需等乾式貯存場完成燃料棒移出，才能確認方向。

台電將針對三座核電廠進行延役可行性評估。圖為核三廠。（資料照）台電將針對三座核電廠進行延役可行性評估。圖為核三廠。（資料照）

經濟部長龔明鑫也重申，對於「先進核能」技術並不排斥，例如，小型模組化反應爐（SMR）的調查已在核安會展開。但若談及既有機組的重啟，則必須符合「兩必須、三原則」：安全必須、社會共識必須，並經過嚴格程序檢驗。核安會預計10月公告相關辦法，屆時台電才能正式啟動安檢。

核電延役將採兩階段：先進行可行性評估，若通過，才進入第二階段自我安檢。唯有兩階段完成，方能送交核安會最終審查。曾文生強調，三座核電廠會一併評估，並在9月底至10月初給社會完整說明。

然而，核能延役並非單純技術問題，而是一場牽動整個社會的拉鋸。一端是減碳壓力與電力需求；另一端則是安全疑慮與公眾信任。核能重啟，不能只是一紙評估報告，而是攸關國家能源版圖的抉擇。

核能延役並非單純技術問題，這是一道台灣能源轉型無法迴避的難題。圖為防護站開設演練。（資料照）核能延役並非單純技術問題，這是一道台灣能源轉型無法迴避的難題。圖為防護站開設演練。（資料照）

在技術層面，延役須以科學與工程數據作支撐，任何輕忽都可能釀成災難。在社會層面，再完備的安全報告若缺乏共識，也可能成為新的分裂。更深一層地，這是一場哲學性的試煉：我們究竟要選擇短期的能源保障，還是追尋更長遠的永續之路？

核能延役，不只是工程檢驗，更是價值檢驗。台灣站在十字路口，每一步都將決定未來數十年的能源面貌。

（作者為照顧服務員退休）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書