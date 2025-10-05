自由開講》核能延役：台灣能源的十字路口

◎ 李淵洲

核能究竟該重啟，還是就此告別？這是一道台灣能源轉型無法迴避的難題。

近日，台電宣布將針對三座核電廠進行延役可行性評估。曾文生董事長表示，最快十月初，就能盤點現況並對外說明。他指出，核三最有機會率先進入「第二階段自我安檢」，預計今年底或明年初可望有結果；至於核二，仍需等乾式貯存場完成燃料棒移出，才能確認方向。

台電將針對三座核電廠進行延役可行性評估。圖為核三廠。（資料照）

經濟部長龔明鑫也重申，對於「先進核能」技術並不排斥，例如，小型模組化反應爐（SMR）的調查已在核安會展開。但若談及既有機組的重啟，則必須符合「兩必須、三原則」：安全必須、社會共識必須，並經過嚴格程序檢驗。核安會預計10月公告相關辦法，屆時台電才能正式啟動安檢。

核電延役將採兩階段：先進行可行性評估，若通過，才進入第二階段自我安檢。唯有兩階段完成，方能送交核安會最終審查。曾文生強調，三座核電廠會一併評估，並在9月底至10月初給社會完整說明。

然而，核能延役並非單純技術問題，而是一場牽動整個社會的拉鋸。一端是減碳壓力與電力需求；另一端則是安全疑慮與公眾信任。核能重啟，不能只是一紙評估報告，而是攸關國家能源版圖的抉擇。

核能延役並非單純技術問題，這是一道台灣能源轉型無法迴避的難題。圖為防護站開設演練。（資料照）

在技術層面，延役須以科學與工程數據作支撐，任何輕忽都可能釀成災難。在社會層面，再完備的安全報告若缺乏共識，也可能成為新的分裂。更深一層地，這是一場哲學性的試煉：我們究竟要選擇短期的能源保障，還是追尋更長遠的永續之路？

核能延役，不只是工程檢驗，更是價值檢驗。台灣站在十字路口，每一步都將決定未來數十年的能源面貌。

（作者為照顧服務員退休）

