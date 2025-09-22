自由開講》台灣晶片實力 構築全球「去中化」供應鏈的關鍵基石

◎ 林文寶

時值2025年9月，全球目光再次聚焦於SEMICON Taiwan國際半導體展。這場年度盛會不僅是尖端技術的競技場，更在全球供應鏈加速重組的背景下，成為一個關鍵的戰略風向標。面對地緣政治的持續緊張與全球企業的「去風險化」浪潮，台灣正藉此平台，向世界強力展示其作為中國以外最可靠、最先進的半導體供應鏈核心地位，其意圖清晰而堅定。

2025年9月，全球目光再次聚焦於SEMICON Taiwan國際半導體展。（歐新社）

美中科技戰的長期化，已從根本上改變了全球供應鏈的運作邏輯。華府對中國實施的晶片禁令與嚴格的出口管制，迫使全球科技巨頭必須尋求「中國+1」的多元化佈局，以規避斷鏈風險。過去數十年，全球產業鏈高度依賴中國大陸的成熟製程產能與後段封裝測試基地，但其政治不確定性、智慧財產權風險以及供應鏈可能隨時中斷的威脅，已讓「信賴」與「韌性」超越「成本」，成為企業佈局的首要考量。在此背景下，台灣憑藉其穩定的民主體制、健全的法治環境與對國際規則的尊重，自然成為承接這股供應鏈轉移浪潮、最值得信賴的戰略夥伴。

台灣的關鍵地位不僅源於地緣政治上的「可信賴」，更深植於其難以撼動的技術霸權。這份實力體現在三個核心層面：

SEMICON Taiwan國際半導體展觀者，仔細觀看展出的矽晶圓。（歐新社）

•先進製程的絕對主導：以台積電（TSMC）為首的晶圓代工業，在全球最尖端的3奈米及以下製程市場，佔有率超過九成。這意味著所有驅動人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等前沿科技的頂級晶片，其生產命脈幾乎完全掌握在台灣手中。

•先進封裝的關鍵護城河：隨著摩爾定律物理極限的逼近，透過CoWoS、SoIC等2.5D/3D先進封裝技術來整合不同晶片，已成為延續晶片性能增長的關鍵。台灣在此領域同樣佔據全球過半產能，是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI晶片巨頭不可或缺的後盾，構建了深厚的技術壁壘。

•完整高效的產業生態系：台灣的優勢絕非單點突破。從上游的IC設計（如聯發科、瑞昱），到中游的晶圓製造，再到下游的封裝測試（如日月光），台灣擁有全球最完整、最高效的半導體產業聚落。這種「一站式」的整合能力，能大幅縮短產品開發與上市時程，是其他任何國家或地區在短期內難以複製的結構性優勢。

2025年的SEMICON Taiwan已不僅是一場產業盛事，它更像一場台灣對全球的戰略宣言。圖為參展的矽晶圓切割體。（歐新社）

總結而言，2025年的SEMICON Taiwan已不僅是一場產業盛事，它更像一場台灣對全球的戰略宣言。面對供應鏈重構的歷史性機遇，台灣正憑藉其深厚的技術積累、完整的產業生態與可信賴的夥伴形象，積極且成功地將自身塑造為全球半導體產業不可或缺的穩定力量。它為世界提供了一個清晰的訊號：建立一個擺脫對中國單一依賴、更具韌性且更安全的未來，台灣是不可或缺的關鍵基石。

（作者為國立高雄師範大學事業經營系）

