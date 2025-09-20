晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》貢獻偏鄉醫療 紀念「超人醫生」徐超斌

2025/09/20 09:30

◎張天泰

「阿婆，不要吃這個會吃壞肚子，這些錢你拿去買新鮮的東西餵飽肚子。」

「每個被世人忽視的角落其實都是偏鄉的一隅！對阿婆來說，雖然身處首都的心臟地帶，但近在咫尺卻無法走進的便利商店竟是最遙遠的距離。每個弱勢的個體心中也都存有一份良善的愛，他們需要的只是生活最基本的需求以及一份溫暖的關懷，當他們有能力時會毫不吝惜分享自己的所有。」

徐超斌生前推動籌設南迴醫院尚未成功，先創辦南迴診所。（資料照）徐超斌生前推動籌設南迴醫院尚未成功，先創辦南迴診所。（資料照）

這是徐醫師曾對台灣偏鄉原鄉長者的溫暖關懷。

9月18日徐超斌深夜因病辭世，享年58歲。

公務繁忙，但看到「超人醫生」徐超斌辭世，仍要堅持為文紀念徐醫師對台灣南迴與偏鄉醫療議題的實質貢獻。

徐超斌是一位台灣原住民醫師，徐醫師的排灣語為Djaikung Luveljeng，戴恭．露柏冷；在台東縣達仁鄉被譽為「台灣史懷哲」，徐2002年回到故鄉達仁鄉擔任主任和醫師，深感南迴沿線缺乏大型醫院救治急病患者，因此，徐辭掉衛生所工作，投入籌建南迴醫院工作，成立基金會，四處奔波募款，被譽為「超人醫師」。全部都我來照顧的超人英雄豪氣，他1個人照顧4141名鄉民，每天在蜿蜒的山區道路上辛苦奔波，徐原本可擔任台積電高管月入40萬新台幣，每月爽爽賺，卻為了「理想性」願意當8萬台灣偏鄉原鄉醫師，等同月虧32萬，而且關心原鄉老人送物資時，常常自掏腰包。

徐醫師曾提及北醫的學姊常常笑罵其是個笨蛋，有時候想想自己果真既瘋且傻！正常的醫生，上班時好好面對病人，下班後好好休息，假日更可以安排外出旅遊。而這個笨醫生，不但要自掏腰包，還要跋山涉水只為與貧困的老人見面寒暄。

台灣人民就是喜歡徐這個無私奉獻的笨醫生。

徐醫師在其個人臉書曾留言紀錄自己是「集瘋子、傻子和怪物於一身的那個男人，低頭躬身的日常」。

台灣超人的圖像不是紅披風，眼睛能射出紅色雷射光，口吐白色冰霜凍氣的那位。

哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）曾有超人哲學（德文：Übermensch），他提到超人圖像，超人圖像代表一種積極的自我超越、自我創造的力量，是對人類未來的最高期許。徐醫師是生命意志的體現者，擁有旺盛的創造力，能夠主宰自身並超越平庸之輩。徐醫師面對逆境，能夠更加堅強，他憎恨、嫉妒、頑固等負面情緒反而能激發其行動力量，徐完全符合尼采（Friedrich Nietzsche）的超人圖像特質。

徐超斌病逝後，移靈回達仁鄉部落老家。（資料照）徐超斌病逝後，移靈回達仁鄉部落老家。（資料照）

徐醫師當之無愧，「超人醫師」是實至名歸。

徐醫師是融合台灣瘋子的熱情、傻子的執著和怪物的意志力體力，親身貢獻於台灣南迴與偏鄉醫療議題，他在2016年5月16日，提及「即使成功的機率微乎其微，也總勝於不願嘗試的零。」

就是這樣的執著意志力，感動2025年剛上任的台灣衛福部長石崇良醫師，石部長表示，為了一個理念可以堅持的人，他也很感動。只是基金會要成立一家醫院，以他一人之力很辛苦，而當時也評估南迴有緊急醫療中心，希望可擴大規模，因為以醫院來說，人口、醫師人力等都是問題。

但部長說話了（台語），石部長願意接棒努力推動偏鄉醫療。

「超人醫生」徐超斌後繼有人，希望徐醫師在天堂能感應到，繼續發出燦爛如太陽花的笑容，因為你就是最帥的醫師，沒有之一！

（教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

