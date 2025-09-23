自由開講》靈活務實 冷眼觀察南韓總統李在明百日新局

◎陳昶日

南韓新任總統李在明補選就職屆滿一百天，靈活彈性內政外交施政，體現其就職演說揭櫫「靈活的實用政府」路線。

南韓新任總統李在明補選就職屆滿100天，嘗試洗刷「仇美親中」形象。（路透檔案照）

8月底李在明訪問美國白宮前，美國總統川普在社群平台發文質疑南韓是否正在進行「政治清洗或革命」，不少人為李在明捏一把冷汗。兩人會談氣氛融洽，有驚無險全身而退，李在明未淪為澤倫斯基第二，外交素人初登場打響第一炮。

凸顯美韓同盟重要性，李在明在華府智庫公開坦承過去「安全靠美國，經濟靠中國」模糊路線難以持續，強調不可能悖離美國政策，嘗試洗刷「仇美親中」形象。

訪問華府前借道東京，先日本後美國係日韓建交60年來首例，李在明並打破歷任南韓民選總統從未在8月（光復節8月15日前後）訪問日本外交慣例。在野時期，李在明公開稱呼日本是「敵對國家」，批評尹錫悅友日路線是「屈辱外交」與「賣國外交」；上台執政後，改採截然不同務實立場，把日本當成不可或缺地緣政治合作伙伴。李在明以不同高度承擔國家元首責任與挑戰。

工運律師向財閥伸出橄欖枝 往「企業優先」親商路線靠攏

工人出身，李在明以人權律師身份幫工人打官對抗大財團，聲名大噪後成功轉戰政界。南韓國會日前通過《黃色信封法》（取自薪資袋意涵），強化勞工集體談判權，符合李在明左派政府本色，遭反對黨批評：「打右轉方向燈卻向左急轉彎」。

李在明並沒有偏廢「企業優先」親商路線，與南韓首富三星集團掌門人李在鎔親密互動是例證。李在鎔捲入南韓前總統朴槿惠干政案入獄服刑，李在明自稱是韓國政界要求朴槿惠下台第一人，對兩人窮追猛打，聲稱絕不會特赦李在鎔，主張解體財閥體制。同樣是不同角色轉換全新思維，今年3月李在明現身三星校園舉行青年就業座談會，大談「三星好，國家才會好」，李在鎔在場作陪，會後閉門會談係首次曝光兩人單獨碰面，李在明向李在鎔與財閥集團伸出橄欖枝。

兩人再次同台在李在明就任後第10天，五大財閥掌門人與六大經濟團體領導人齊聚龍山總統府舉行座談會，李在鎔就坐在李在明身旁。接下來，為協調官方與民間企業共同因應美國政府關稅談判，繼現代汽車集團會長鄭義宣與LG集團會長具光謨之後，李在明於7月24日再度邀請李在鎔入府，一對一共進晚餐，不久後李在鎔飛往華府為美韓關稅談判助陣。

李在明並沒有偏廢親商路線，上任後與企業領導人舉行座談會，（歐新社檔案照）

朝野政黨總統府午餐會 跨出緩解朝野對立第一步

南韓朝野兩大政黨勢同水火。南韓執政黨共同民主黨於8月初選出資深國會議員鄭清來繼任黨代表。鄭清來素以強硬左派色彩著稱，1989年以學運領袖身份，主導美國駐韓大使館官邸靜坐示威事件，曾經入獄服刑。他上任後提出充滿戰鬥氣息「更強的共同民主黨」路線，當選致詞宛如征討在野黨檄文：不能忘記內亂還沒有結束，應該剷除內亂勢力的根源，黨將帶頭全力剷除內亂，徹底處罰內亂犯罪者。

鄭清來毫不妥協拒絕與前執政黨國民力量黨對話，聲稱：「握手是和人握手」，意味著在他眼中在野黨根本不夠資格稱為人；他強調如果國民力量黨不道歉與反省，就會堅持不握手，不客氣嗆聲：「國民力量黨應該解散十次、一百次」！

淪為最大在野黨的國民力量黨也在8月底選出新任黨魁張東赫，一直堅持反對彈劾尹錫悅的他在當選演說宣稱要「竭盡全力打倒李在明政權」。朝野兩大政黨同樣由強烈鷹派黨魁掌舵，互不相讓兩列火車高速對撞在即，國政癱瘓在劫難逃。

就在上週一，朝野政黨在龍山總統府首次會晤共進午餐，破天荒握手言和，為緩解朝野緊張關係跨出第一步，凸顯東道主李在明身段柔軟的圓融一面。

朝野兩黨勢不兩立絕非一場午餐會就能輕易化解。相隔不到短短24小時，國會首次定期全體會議開議，鄭清來在首次演說中公開警告國民力量黨，如果不與內亂勢力斷絕關係，將面臨政黨違憲審查，暗示最大反對黨可能走上解散厄運。國民力量黨不甘示弱，上週五於國會舉行聲勢浩大「鎮壓在野黨獨裁政治譴責大會」，號稱超過一萬五千人參加。

無論三方午餐會協協議建置「民生經濟協議機制」共識是否淪為空談，鄭清來與張東赫握手只是給李在明面子，至少李在明曾經以身作則善用領導力，踐行落實他口中的一百天恢復期！

（作者為地緣政治觀察者）

