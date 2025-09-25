自由開講》從查理·柯克遇刺看政治暴力與台灣言論自由的雙重警訊

◎ 蕭錫惠

用子彈封口，也不能用法律封口

2025年9月10日，美國保守派評論員、Turning Point USA 創辦人查理·柯克（Charlie Kirk），在猶他谷大學的校園演講中遭遠距狙擊擊中，不治身亡。這起政治暗殺震驚全球：不論你認同或反對柯克的立場，沒有任何人應該用子彈讓言論噤聲。

美國保守派評論員查理·柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學的校園演講中遭槍殺，台灣若不守護言論，將會慢慢失去民主的靈魂。（路透檔案照）

言論之爭，不該是生死之爭

查理·柯克以尖銳的政治評論著稱，從挺川普、反跨性別到批評左派文化，激起許多討論與反彈。然而，民主的本質不是「誰說得最順耳」，而是「即便彼此對立，也保障對方能說話」。當槍聲取代辯論，公共討論就被恐懼接管，社會只剩下一種聲音，民主隨之死亡。

台灣的鏡子：政治暴力與法律寒蟬效應

台灣雖沒有狙殺事件，但我們不能忽略另一種封口方式──法律與訴訟的濫用。近年來，我們看到許多與公共利益相關的案例：

揭弊記者與媒體被告：調查媒體揭露污染、弊案後，遭企業與政商提告求償數百萬至千萬，即便最後勝訴，也消耗新聞室大量資源，造成自我審查。

環保與土地議題NGO被求償：反對開發或揭露工業汙染的民間團體，被告名譽損害，訴訟金額往往超過團體年度預算，迫使其退出監督。

吹哨者面臨報復：揭發標案舞弊或職場不法的員工，被以「損害名譽」提告或解雇，嚇阻其他人挺身揭弊。

台師大抽血案的吹哨人簡姓學生，在記者會上取下墨鏡，直言「該遮掩的不是我。」（資料照）

學術爭議纏訟多年：教授公開討論學術倫理與造假問題，被長期訴訟纏身，學界不敢再揭露弊病。

公共政策評論人被告：評論地方施政或立委利益衝突者遭巨額求償，導致政治評論空間萎縮。

這些事件雖不見血，卻同樣讓公民、學者、媒體不敢再碰敏感議題，逐漸窒息民主監督。用槍讓人閉嘴是恐怖，用法律讓人閉嘴則是冷酷；前者摧毀肉體，後者摧毀公共討論的勇氣，兩者都危害民主。

國際比較：台灣改革的鏡子

美國已有三十多個州通過 反SLAPP法（Strategic Lawsuit Against Public Participation），專門防止惡意訴訟用來恐嚇公民監督，並可快速駁回不當求償。歐盟則在《數位服務法》（DSA）中要求平台透明度與言論保障，避免言論因壓力被過度刪除。這些制度都提醒台灣：保障言論自由不只是口號，需要具體法律工具保護弱勢發聲者。

三點行動呼籲：用更多聲音對抗沉默

政府與國會：保障言論空間檢討刑法公然侮辱罪、民事巨額賠償濫訴機制，建立反SLAPP（惡意訴訟防護）制度，避免言論被濫用司法封口。

媒體與教育：強化理性辯論不迎合仇恨與謠言，鼓勵民眾就事論事，學習用證據與論理而非情緒對話。

公民社群：以參與取代恐懼無論立場，勇於表達意見、守護多元聲音，對抗任何形式的政治暴力與寒蟬效應。

查理·柯克的死，提醒我們：自由是脆弱的。 （美聯社檔案照）

查理·柯克的死，提醒我們：自由是脆弱的。台灣若不守護言論，就可能在沒有槍聲的情況下，慢慢失去民主的靈魂。今天是柯克，明天可能是任何敢說真話的人。我們需要更多辯論而非更多禁令，需要更多監督而非更多封口。唯有如此，才能確保下一次爭議出現時，台灣選擇的是辯論，不是沉默。



（作者為自由撰稿人）

