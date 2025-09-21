晴時多雲

自由開講》 公館圓環、末班車與告別式

2025/09/21 10:30

◎ 城鄉仕

最近在一場抗爭行動上，一齣送別圓環的劇碼，遭保守人士批評，甚至有議員帶頭斷章取義，認為我有不法意圖，並報請北檢偵辦。種種行為已嚴重詆毀我的人格。這段期間內各種網路霸凌及侮辱，我都接收到了。

台北市公館圓環及公車道拆，民團在公館圓環及公車地下道抗議示威。（資料照）台北市公館圓環及公車道拆，民團在公館圓環及公車地下道抗議示威。（資料照）

也特別感謝身邊關懷我、給予我滿滿正能量的你們，伴我度過這極度低潮的一週。

生命是充滿韌性的，越大的傷害，會讓我變的越強悍！

當天走讀活動結束後，我邀請想要紀念公車地下道的人一同向末班公車送行，來舉辦一場「公共的哀悼儀式」。

但此刻心中，仍然天真盼著在拆除前的最後一刻，市府會因為民意而轉圜，留公館圓環一條活口。

宣判的行刑時刻尚未到來，工程車輛早已集結完畢，列隊向地下道傾倒沙石。就這樣把僅存一絲微弱氣息，仍在生命最後關頭掙扎著的她，活生生的掩埋了。

行刑的畫面太殘忍，眾人也都不願再直視。我眨著泛紅許久的眼眶，強忍著早已到達臨界值的淚水，開口唱出了第一句：

「空著手猶如妳來的時候。」

「緊皺的額頭終於再沒有苦痛。走得太累了，眼皮難免會沈重⋯⋯」

「別逗留，末班車要開了。路到了盡頭，回頭是為，永留心口的人好好走。」

送完末班車後，我便獨自返回學校。眼看著公館圓環的盡頭步步緊迫，微小的人民與市府間的權力抗爭中，掌權者獲得壓倒性勝利。

我搬出「Plan Z」，那是最下下下策，既使事前已衡量過可能會招致的種種批判，但在悲憤與無助的情緒渲染下，還是決定照著原本的劇本，把這部告別公館圓環的劇演完了。

公館圓環被市府宣判死刑，執政者聽不進人民的聲音，彷彿獨裁專政，政府餵什麼，你就必須吞。搭上台灣解嚴後自由的時間，正式超越戒嚴時期的這幾天，聽來格外諷刺。

辦一場街頭告別式吧！告別公館圓環、地下道，告別我們沒有被聽見的民意，也告別在這邊守護圓環直到最後一刻的人們。

民眾捧著台北市長蔣萬安「遺照」的畫面，告別公館圓環、地下道。（取自王欣儀臉書）民眾捧著台北市長蔣萬安「遺照」的畫面，告別公館圓環、地下道。（取自王欣儀臉書）

此時我把照片拿了出來，是一張市長的身形輪廓，但面部換上了蔣公的臉，上面壓著守護圓環的圖案，綁著從人行地下道撿回來的藍色絲帶的照片。看著照片的當下，我甚至不知道要該稱呼他是蔣公還是蔣萬安。

「那就蔣公吧！畢竟是用蔣公的臉。」「一定會落人口舌」

這些聲音在我心間迴盪著。

為了不讓辨識度太高，我最終還是抓起手邊的噴漆，

幫這張照片「打厚碼」，但在噴下去拿一刻，我的髒話脫口而出—X，怎麼會是紅色的！

戰戰兢兢的我，此刻擔心的是這場「宣告圓環死亡時間」，以及告別式的戲碼，直接挑戰了台灣傳統民俗信仰禁忌以及民眾的觀感。

「蔣公遺像來了，請瞻仰蔣公儀遺像。」我最終仍然決定以蔣公來稱呼這張照片，因為噴漆之下所要掩蓋的，從來都不是蔣萬安，而是威權的象徵。

此時剛好遇上醫護姊姊，而她手上拿著的，是才剛印好，熱騰騰的「宣告死亡時間」字卡。經過這幾天一起在舟山路宣講後，培養出了那種不言自明的默契。於是我們便開始替公館圓環宣告死亡時間：

「現在時間是00:44分，我們正式宣告，公館圓環已死。」、「請醫護同仁為我們宣告死亡時間！」

台北市公館圓環及公車道拆除案，北市府在13日凌晨封閉圓環旁的人行地下道。民團認為「公館圓環已死」。（資料照）台北市公館圓環及公車道拆除案，北市府在13日凌晨封閉圓環旁的人行地下道。民團認為「公館圓環已死」。（資料照）

醫護姊姊的字卡一個字一張，但只有兩隻手，所以要把宣告死亡時間一字排開，需要有更多人的協助。最後由醫護姊姊照著字卡，宣布死亡時間，9月13日0點44分。公館圓環已經確定沒有回頭路了。

經過了這段期間不斷地翻閱歷史資料、找各領域的專家詢問意見，以及過往自身所學的專業，全心的投入公館圓環的研究之中，這幾個月下來，也跟公館圓環培養出了感情。

蔣萬安判了公館圓環死刑，公館圓環死了，圓環周邊住戶的民意，也跟著一起死了。同時死去的，還有台北市民眼中的「好好市長蔣萬安」的形象。所有一切，我們曾經付出的努力，我們保有的信念，我們僅存的一絲絲希望，都跟著圓環一起死了，一切都墜入無底深淵，無法回頭。

市府始終以事故率作為定調論述，未嚴肅評估標線與號誌的改善潛力，將「拆除」設為唯一解方，甚至在橫向聯繫與資訊揭露上失之不足。然而既然是以「數據」作為論述來置圓環於死地，那更應該有可以公開受公眾公評的資料及報告。對居民而言，這種單向的政策過程更像是一種「恐嚇」而非說明。

而「告別式」是用傳統儀式感，來表達民意與官方共識脫節的無力與哀悼。圓環被判死刑，民意也隨之被掩埋；以「遺像」作為諷刺，正是要揭露威權陰影仍盤旋於當代決策之中。這是一場公共哀悼，而非對個人或信仰的冒犯。我們所要面對的，是粗暴拆除公共基礎設施、封閉民主討論空間的歷史時刻。

台北市公館圓環及公車道開拆，抗議民眾與警方爆發衝突。（資料照）台北市公館圓環及公車道開拆，抗議民眾與警方爆發衝突。（資料照）

告別式的送別，不僅是圓環的終曲，更是對民主失靈的見證。真正需要回應的，不是我們的行動，而是市府在統計解讀、替代方案與通勤影響上的判斷。唯有正視這些問題，城市才能從象徵性的告別中，找回繼續前行的方向。

公館圓環已死，但人民的聲音不會滅。

市府本身的溝通不足，使得社會只能透過各種隱喻、藝術化的行動來表達無力感，這種現象，在過往戒嚴時期以及各種社會運動上，都可以見到。

後記：

1. 末班車送別不是要詛咒誰，也沒有在消費死亡。正因為死亡議題是嚴肅的，所以用哀悼的儀式來呈現市府與民意斷裂下的無力與感傷，讓更多人看到「基礎設施與公共空間被粗暴抹除」的歷史性時刻。

2. 圓環被判死刑，民意也隨之被掩埋。這是一種象徵性的「告別式」或是某些人可以理解為「形式上」的告別式，讓社會看見政策推動過程中的暴力與人民被失語。

3. 用「蔣公遺像」的諷刺方式，並非針對個人，而是要揭露威權陰影下的決策模式。即便解嚴超過戒嚴時間，台北卻仍在圓環政策中，荒謬的「賞賜了一場想像的民主」讓市民參與其中，最後再把公共參與的過程、結果，跟著公館圓環一起宣判死亡。

（作者為台大城鄉所學生）

