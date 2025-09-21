晴時多雲

汪浩時間》書評：《中共間諜戰術全解析》

書中最令人警醒的數據，是超過35% 的中國間諜案例直指台灣。對北京而言，台灣既是統一戰略的必爭之地，也是實驗與檢驗間諜手法的最佳場域。
汪浩時間

汪浩時間

2025/09/21 11:30

◎ 汪浩

近年台灣共諜案頻傳，2024年就有64人遭起訴，遠高於2022年的10人與2021年的16人。從總統府前官員到外交部助理，甚至現退役軍人頻頻捲入，顯示中共滲透早已無孔不入。這些現實案例，正好呼應前美國前中情局官員尼可拉斯・艾夫提米亞迪斯在《中共間諜戰術全解析》中的研究：中共的情報行動，已從隱密的特務工作，演變為滲透整個社會的「舉國體制」。

前美國前中情局官員尼可拉斯・艾夫提米亞迪斯在《中共間諜戰術全解析》。（取自貼文）前美國前中情局官員尼可拉斯・艾夫提米亞迪斯在《中共間諜戰術全解析》。（取自貼文）

作者分析了855起中國間諜案例，揭示出幾個核心趨勢：

第一，中國國安部近年大幅改變手法，利用社群媒體與人脈網絡進行招募；第二，中共透過法律如《國家情報法》《反間諜法》，強制所有中國公民與企業「依法協助」情報工作，形同全民皆兵；第三，情報行動逐漸「商業化」，個人與企業自發竊密，再轉售給國安單位，形成新型情報市場。

這些特徵讓中國的間諜行動具有無限延展性。從學生、訪問學者、科研人員到僑社、黑幫、宮廟，人人都可能成為情報觸角。這正與台灣國安局報告中提到的五大管道、四大手法不謀而合：退役拉攏現役、債務脅迫、黑道與地下錢莊滲透，都是典型的「全民動員」戰術。

書中最令人警醒的數據，是超過35% 的中國間諜案例直指台灣。對北京而言，台灣既是統一戰略的必爭之地，也是實驗與檢驗間諜手法的最佳場域。

近年在台灣揭露的案例—無論是退役軍人遭金錢利誘、現役軍人被網路勾聯，還是政界人士與親中團體受到滲透—都符合作者所揭示的模式。間諜目的不僅是竊取軍事機敏，更在於削弱社會信任、影響民主選舉。這也解釋了賴清德總統推動重建軍事法庭的必要性：在司法層面建立專責機制，才能有效應對日益嚴重的軍事間諜問題。

艾夫提米亞迪斯也提醒，間諜行動不只是軍事與情報問題，更關乎全球經濟與民主的安全。他指出，中共竊取的科技幾乎與官方戰略文件（如《中國製造 2025》）完全吻合，顯示這是經濟發展與軍事現代化的核心手段。

近年台灣共諜案頻傳，從總統府前官員到外交部助理，甚至現退役軍人頻頻捲入，顯示中共滲透早已無孔不入。圖為太陽聯盟寶陽會涉在國內吸收缺錢花用的現、退役軍人。（資料照）近年台灣共諜案頻傳，從總統府前官員到外交部助理，甚至現退役軍人頻頻捲入，顯示中共滲透早已無孔不入。圖為太陽聯盟寶陽會涉在國內吸收缺錢花用的現、退役軍人。（資料照）

同時，中共的政治影響行動已經延伸到美國地方政府與州級政界，透過統戰與金援滲透，試圖由下而上影響民主制度。這一點與華府智庫GTI的最新報告不謀而合：台灣若要反制，不僅要強化反間諜法制，更應建立「外國代理人登記制度」、加重刑罰並嚴格監督卸任官員赴中行程，避免成為中共的政治槓桿。

值得注意的是，中國國安部去年聲稱「破獲千餘起台灣間諜案」，營造出台灣對中滲透的假象。然而，許多案件如富察、李孟居，都更像是「人質外交」或製造恐懼的宣傳。艾夫提米亞迪斯的研究提供了對照：真正的情報行動往往隱秘複雜，不會輕易被北京「大張旗鼓」展示。這些對台灣人的「冤假錯案」，其實是北京情報戰的另一環節—心理戰。

《中共間諜戰術全解析》最可貴的地方，在於它把間諜從神秘的黑影世界，拉回到社會現實：間諜可能是教授、商人、學者，可能透過宮廟活動或學術交流展開行動。這提醒台灣社會：反制中共間諜不只是檢調或國安單位的任務，而是全民必須具備的警覺。

如同作者所言，台灣的防線不只是飛彈與軍隊，更是社會韌性與知識。唯有理解中共間諜戰術，培養批判思維，台灣才能在這場隱形戰爭中自保。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載汪浩臉書

